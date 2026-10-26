فليك بعد خسارة الكلاسيكو: نشعر بخيبة أمل

أبدى هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، استياءه من افتقاد لاعبيه للحيوية، عقب الخسارة أمام الغريم التقليدي ريال مدريد 1 - 2 في مباراة الكلاسيكو.

وقال المدرب الألماني عقب الهزيمة على ملعب برشلونة: «سأقول لكم الحقيقة، لم نكن نتمتع بالحيوية اليوم، وعلينا تغيير ذلك. نشعر بخيبة أمل».

وأرجع فليك 61 عاماً افتقاد لاعبيه للحيوية أيضاً إلى أعباء السفر، في ظل خوض الفريق عدة مباريات متتالية في منتصف الأسبوع. لكنه شدد على أنه لا يريد البحث عن أعذار، قائلاً: «لا أريد الحديث عما يحدث عندما نخسر، بل عما يحدث عندما نفوز. ولن أقبل أي أعذار».

وتلقى برشلونة بذلك خسارته الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما حقق تسعة انتصارات متتالية.

وحرم السقوط أمام ريال مدريد برشلونة من الانفراد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية مع بداية موسم الدوري الإسباني، بعدما كان يسعى لتحقيق فوزه العاشر على التوالي. وكان ريال مدريد قد حقق بدوره تسعة انتصارات متتالية في بداية موسم 1968 - 1969.

وقال فليك: «الهزائم جزء من هذه الرياضة. علينا تحليل ما حدث، والتحسن، وسنفعل ذلك. من المهم أن نرد الفعل».

ورغم الخسارة، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب، لكن الفارق تقلص بعد مرور عشر جولات إلى نقطتين أمام أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط أمام ريال مدريد.

وقال فليك: «لا أعتقد أن هذه الهزيمة ستثير الشكوك داخل الفريق. الجميع يعرف الوضع. لم نقدم أداء جيداً تماماً اليوم، لكن التفاصيل هي التي تحسم المباريات الكبيرة. هكذا تميل الكفة، ولم يحالفنا الحظ اليوم».