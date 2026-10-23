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«الدوري الأوروبي»: مشاعر متباينة لسباليتي بعد تعادل يوفنتوس مع رين

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (رويترز)
لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (رويترز)
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«الدوري الأوروبي»: مشاعر متباينة لسباليتي بعد تعادل يوفنتوس مع رين

لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (رويترز)
لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي (رويترز)

أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مشاعر متباينة بعد أن نجح فريقه في العودة بالنتيجة وتعادل بصعوبة بالغة 2 - 2 مع ضيفه رين الفرنسي، بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وبينما أشاد سباليتي بالصلابة الذهنية للاعبيه، شدد المدرب الإيطالي المخضرم على ضرورة أن يواكب يوفنتوس سرعة حركة الكرة للخروج بنتائج إيجابية.

وحافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة القارية، بعد تعادله مع رين بـ«ملعب أليانز ستاديوم»، إذ افتتح التركي زكي شيليك التسجيل للفريق الإيطالي مبكراً، لكن هدفاً من النجم الأردني موسى التعمري وآخر من ركلة جزاء نفذها السنغالي بولاي ديا منحا الفريق الفرنسي الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني، أدرك المهاجم الألماني نيك فولتيماده التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء، قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً متأخراً للفريق المضيف أحرزه الكولومبي جون لوكومي بداعي التسلل.

ورغم ضياع نقطتين ثمينتين، أظهر فريق لوتشيانو سباليتي شخصية قوية في العودة بعد التأخر في النتيجة، وفي معرض حديثه على الأداء، أشاد مدرب يوفنتوس برد فعل فريقه، مشيراً في الوقت ذاته إلى جوانب تكتيكية تتطلب تحسيناً فورياً، حيث قال: «قدمنا أداءً جيداً اليوم، وكان إيقاع لعبنا مناسباً أيضاً، لكن للأسف، استقبلنا هدفين كان ينبغي تجنبهما».

وأضاف: «الكرة هي التي تفرض الإيقاع. إذا عادت ببطء، نتحرك نحن ببطء، وإذا عادت بسرعة، يجب أن نتحرك بسرعة».

وأوضح مدرب يوفنتوس: «لقد رفعوا من مستوى أدائهم اليوم، لكن لا يزال ينقصنا شيء ما، فأنا لا أشعر بالرضا إذا لم أحقق الفوز في المباريات».

كما أثنى سباليتي على لاعبيه لرفضهم الاستسلام بعد التأخر في النتيجة، قائلاً: «أنا راض عن العقلية التي ظهروا بها الليلة. كان من الصعب العودة في المباراة بعد التأخر، لكن اللاعبين واجهوا التحديات دون استسلام».

فرانك هايس المدير الفني لرين الفرنسي (إ.ب.أ)

من جانبه، أعرب فرانك هايس، المدير الفني لرين، عن فخره بهذه النتيجة التاريخية لفريقه، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجنب فيها ناديه الهزيمة خارج أرضه أمام فريق إيطالي في المسابقات القارية.

وصرح هايس، بعدما رفع رين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ13: «أنا سعيد للغاية بهذه النقطة، فقد كانت المباراة قابلة لأي من النتيجتين. لقد حافظنا على هدوئنا بعد استقبال هدف مبكر».

وبعد أن حصد يوفنتوس خمس نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في مرحلة الدوري بالبطولة القارية ليوجد بالمركز السابع حالياً، سيسعى الفريق لتحويل التعادلات إلى انتصارات مع عودة المنافسات الأوروبية، حيث يستعد رجال سباليتي للسفر لهولندا لمواجهة ألكمار ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما يهدف الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» إلى تحسين منظومة الضغط لديه قبل العودة لخوض منافسات الدوري الإيطالي، حيث يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وبفارق 8 نقاط خلف إنتر ولاتسيو، اللذين يتقاسمان الصدارة، بعد 7 مراحل على انطلاق المسابقة.

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التشيكية ماري بوزكوفا إلى نصف نهائي نينغبو (رويترز)
التشيكية ماري بوزكوفا إلى نصف نهائي نينغبو (رويترز)
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«دورة نينغبو»: التشيكية بوزكوفا تبلغ قبل النهائي على حساب بيليك

التشيكية ماري بوزكوفا إلى نصف نهائي نينغبو (رويترز)
التشيكية ماري بوزكوفا إلى نصف نهائي نينغبو (رويترز)

أصبحت التشيكية ماري بوزكوفا أول المتأهلات إلى الدور قبل النهائي في منافسات فردي السيدات ببطولة نينغبو للتنس لفئة 500 نقطة.

وتغلبت بوزكوفا على مواطنتها سارة بيليك بنتيجة 6-3 و6-4، الجمعة، في دور الثمانية للمسابقة، المقامة حالياً في الصين، لتصعد إلى المربع الذهبي للمرة الـ16 في مسيرتها بمسابقات رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وهذه هي المرة الثالثة التي تتأهل فيها بوزكوفا لقبل نهائي إحدى بطولات المحترفات هذا العام، بعدما بلغت الدور ذاته في بطولتي بوغوتا، على الملاعب الرملية، ونوتنغهام على الملاعب العشبية، علماً بأنها توجت باللقب في كلتا المسابقتين.

التشيكية ماري بوزكوفا «يسار» تصافح مواطنتها سارة بيليك (رويترز)

وإذا ما واصلت بوزكوفا مشوارها بنجاح في نينغبو، فستكون قد توجت بلقب على كل نوع من أنواع الملاعب خلال الموسم الحالي.

وتأمل بوزكوفا، المتوجة ببطولة براغ مرتين، في الوصول إلى نهائي إحدى مسابقات تلك الفئة للمرة الـ11 في مشوارها مع اللعبة البيضاء، وهو إنجاز لم تحققه منذ أكثر من عامين.

وتلتقي اللاعبة التشيكية في قبل النهائي مع الفائزة من مباراة الكندية ليلى آني فرنانديز والروسية إيكاترينا ألكسندروفا، التي تقام في وقت لاحق من الجمعة، بدور الثمانية للبطولة، المقامة على الملاعب الصلبة.

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«إن بي إيه»: سلسلة جيلغيوس-ألكسندر القياسية تتوقف عند 141 مباراة

الكندي شاي جيلغيوس-ألكسندر قاد أوكلاهوما للفوز على دنفر (أ.ف.ب)
الكندي شاي جيلغيوس-ألكسندر قاد أوكلاهوما للفوز على دنفر (أ.ف.ب)
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«إن بي إيه»: سلسلة جيلغيوس-ألكسندر القياسية تتوقف عند 141 مباراة

الكندي شاي جيلغيوس-ألكسندر قاد أوكلاهوما للفوز على دنفر (أ.ف.ب)
الكندي شاي جيلغيوس-ألكسندر قاد أوكلاهوما للفوز على دنفر (أ.ف.ب)

سجل شاي جيلغيوس-ألكسندر 17 نقطة فقط، لتنتهي سلسلة قياسية غير مسبوقة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، لكن ذلك لم يمنع أوكلاهوما سيتي ثاندر من الفوز على دنفر ناغتس بنتيجة 96-84.

وكان جيلغيوس-ألكسندر قد سجل 20 نقطة أو أكثر في 141 مباراة متتالية، في أطول سلسلة من نوعها في تاريخ الدوري، كما لم ينهِ أي مباراة في الموسم الاعتيادي بأقل من 20 نقطة منذ 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وكان جيلغيوس-ألكسندر على بعد ثلاث نقاط فقط من تمديد سلسلته القياسية، لكن مع حسم المباراة عملياً، وتقدم أوكلاهوما سيتي بفارق 16 نقطة قبل أقل من دقيقتين على النهاية، واستسلام المنافس فعلياً وإراحة لاعبيه الأساسيين، اختار النجم الكندي التوجه إلى مقاعد الاحتياط دون انتظار تعليمات مدربه مارك دينو، مفضلاً الاكتفاء بالفوز على مطاردة الرقم القياسي، لتنتهي سلسلته عند 141 مباراة متتالية سجل فيها 20 نقطة أو أكثر.

وقبل ذلك، كان أفضل لاعب في الدوري خلال الموسمين الماضيين قد حاول إنقاذ السلسلة بتسجيله 10 نقاط في الربع الأخير.

وعانى جيلغيوس-ألكسندر بشكل لافت في الشوط الأول؛ إذ أخفق في جميع محاولاته السبع من اللعب المفتوح، ولم يسجل أي نقطة حتى أحرز رميتين حرتين قبل أقل من دقيقتين على نهايته.

وتصدر جالن وليامز قائمة المسجلين في ثاندر برصيد 21 نقطة، في حين أضاف تشيت هولمغرين 12 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة.

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الرياضة كرة السلة دوري السلة الأميركي أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة اليابان»: تأهل آن لي وآشلين كروغر إلى قبل النهائي

الأميركية آشلين كروغر إلى نصف نهائي أوساكا (أ.ف.ب)
الأميركية آشلين كروغر إلى نصف نهائي أوساكا (أ.ف.ب)
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«دورة اليابان»: تأهل آن لي وآشلين كروغر إلى قبل النهائي

الأميركية آشلين كروغر إلى نصف نهائي أوساكا (أ.ف.ب)
الأميركية آشلين كروغر إلى نصف نهائي أوساكا (أ.ف.ب)

أوقفت النجمة الأميركية آن لي مغامرة منافستها النمساوية ليلى تاغر في منافسات فردي السيدات ببطولة اليابان المفتوحة للتنس.

وصعدت لي، المصنفة الأولى للمسابقة، للدور قبل النهائي، في البطولة المقامة حالياً بمدينة أوساكا اليابانية، عقب فوزها على تاغر بنتيجة 6/ 4 و3/ 6 و7/ 6 (7/ صفر)، الجمعة، في دور الثمانية للبطولة ذات فئة الـ250 نقطة.

وضربت لي، المصنفة الـ25 عالمياً، موعداً في المربع الذهبي للمسابقة، السبت، مع مواطنتها آشلين كروغر، التي تغلبت على الأسترالية تاليا جيبسون، المصنفة الرابعة في البطولة، بنتيجة 6/ 1 و6/ 3 في دور الثمانية أيضاً.

ورغم خروجها من منافسات الفردي، فإن تاغر (18 عاماً) لا تزال تنافس في فعاليات الزوجي بالبطولة؛ إذ صعدت إلى قبل النهائي برفقة الهولندية إيزابيل هافيرلاغ، وستواجهان في هذا الدور المصنفتين الأوليين في البطولة: الأسترالية ستورم هانتر والإندونيسية جانيس تغين.

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