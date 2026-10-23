«الدوري الأوروبي»: مشاعر متباينة لسباليتي بعد تعادل يوفنتوس مع رين

أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، مشاعر متباينة بعد أن نجح فريقه في العودة بالنتيجة وتعادل بصعوبة بالغة 2 - 2 مع ضيفه رين الفرنسي، بالجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وبينما أشاد سباليتي بالصلابة الذهنية للاعبيه، شدد المدرب الإيطالي المخضرم على ضرورة أن يواكب يوفنتوس سرعة حركة الكرة للخروج بنتائج إيجابية.

وحافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في المسابقة القارية، بعد تعادله مع رين بـ«ملعب أليانز ستاديوم»، إذ افتتح التركي زكي شيليك التسجيل للفريق الإيطالي مبكراً، لكن هدفاً من النجم الأردني موسى التعمري وآخر من ركلة جزاء نفذها السنغالي بولاي ديا منحا الفريق الفرنسي الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وفي منتصف الشوط الثاني، أدرك المهاجم الألماني نيك فولتيماده التعادل ليوفنتوس من ركلة جزاء، قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً متأخراً للفريق المضيف أحرزه الكولومبي جون لوكومي بداعي التسلل.

ورغم ضياع نقطتين ثمينتين، أظهر فريق لوتشيانو سباليتي شخصية قوية في العودة بعد التأخر في النتيجة، وفي معرض حديثه على الأداء، أشاد مدرب يوفنتوس برد فعل فريقه، مشيراً في الوقت ذاته إلى جوانب تكتيكية تتطلب تحسيناً فورياً، حيث قال: «قدمنا أداءً جيداً اليوم، وكان إيقاع لعبنا مناسباً أيضاً، لكن للأسف، استقبلنا هدفين كان ينبغي تجنبهما».

وأضاف: «الكرة هي التي تفرض الإيقاع. إذا عادت ببطء، نتحرك نحن ببطء، وإذا عادت بسرعة، يجب أن نتحرك بسرعة».

وأوضح مدرب يوفنتوس: «لقد رفعوا من مستوى أدائهم اليوم، لكن لا يزال ينقصنا شيء ما، فأنا لا أشعر بالرضا إذا لم أحقق الفوز في المباريات».

كما أثنى سباليتي على لاعبيه لرفضهم الاستسلام بعد التأخر في النتيجة، قائلاً: «أنا راض عن العقلية التي ظهروا بها الليلة. كان من الصعب العودة في المباراة بعد التأخر، لكن اللاعبين واجهوا التحديات دون استسلام».

فرانك هايس المدير الفني لرين الفرنسي (إ.ب.أ)

من جانبه، أعرب فرانك هايس، المدير الفني لرين، عن فخره بهذه النتيجة التاريخية لفريقه، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يتجنب فيها ناديه الهزيمة خارج أرضه أمام فريق إيطالي في المسابقات القارية.

وصرح هايس، بعدما رفع رين رصيده إلى 5 نقاط في المركز الـ13: «أنا سعيد للغاية بهذه النقطة، فقد كانت المباراة قابلة لأي من النتيجتين. لقد حافظنا على هدوئنا بعد استقبال هدف مبكر».

وبعد أن حصد يوفنتوس خمس نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في مرحلة الدوري بالبطولة القارية ليوجد بالمركز السابع حالياً، سيسعى الفريق لتحويل التعادلات إلى انتصارات مع عودة المنافسات الأوروبية، حيث يستعد رجال سباليتي للسفر لهولندا لمواجهة ألكمار ضمن منافسات الجولة الرابعة.

كما يهدف الفريق الملقب بـ«السيدة العجوز» إلى تحسين منظومة الضغط لديه قبل العودة لخوض منافسات الدوري الإيطالي، حيث يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 11 نقطة، وبفارق 8 نقاط خلف إنتر ولاتسيو، اللذين يتقاسمان الصدارة، بعد 7 مراحل على انطلاق المسابقة.