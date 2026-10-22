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كورتوا: «من الطبيعي» أن يحظى ريال بـ«إشادة أقل» مقارنة ببرشلونة

تيبو كورتوا (د.ب.أ)
تيبو كورتوا (د.ب.أ)
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كورتوا: «من الطبيعي» أن يحظى ريال بـ«إشادة أقل» مقارنة ببرشلونة

تيبو كورتوا (د.ب.أ)
تيبو كورتوا (د.ب.أ)

استبق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، مباراة الكلاسيكو بمواجهة برشلونة المقررة الأحد، عاداً أنه من «الطبيعي» أن يحظى النادي الملكي بـ«إشادة أقل» مقارنة بمنافسه الكاتالوني متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم من دون أي هزيمة حتى الآن.

وصرَّح كورتوا عقب الفوز على لايبزيغ الألماني 4 - 1 في الجولة الثالثة للمجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا قائلاً: «نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، بالطبع، لكننا نشعر بالثقة. إذا أردنا تقليص الفارق (6 نقاط)، فنحن مطالبون بالذهاب إلى هناك لتحقيق الفوز. يجب الاعتراف بأنهم كانوا أقوياء للغاية في الدوري الإسباني. علاوة على ذلك، سنلعب على أرضهم، لكني أثق في فريقنا».

وأضاف: «هل هناك فارق كبير بيننا؟ لا، لا أعتقد ذلك. نحن فريقان مختلفان، ونقدِّم أسلوبين مختلفين في كرة القدم. إنهم فريق يعتمد بشكل كبير على الهجوم، ولهذا السبب يتم الحديث عنهم أكثر. لكن صحيح هم فعالون للغاية ويسجِّلون كثيراً من الأهداف. وهذا سيكون مفتاح المباراة: النجاح في كبح جماح هجومهم، والتسجيل عندما تتاح لنا الفرص».

ورغم ذلك، أقرَّ الحارس البلجيكي البالغ 34 عاماً بأنه من الطبيعي أن يحصل فريق يحتل المركز الثالث أو الرابع في الدوري على إشادة أقل مقارنة بالفريق المتصدر.

وسيحل ريال مدريد، الثالث برصيد 21 نقطة، ضيفاً على ملعب «كامب نو» الأحد، في محاولة لتقليص الفارق مع غريمه الكاتالوني المتصدر بالعلامة الكاملة (27 نقطة)، والذي تعرَّض الثلاثاء لأول هزيمة له هذا الموسم في مختلف المسابقات، وجاءت في الجولة الثالثة من دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، بنتيجة 2 - 4.

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بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

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بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
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بيرهوف: كثير من مسابقات الدوري في أوروبا أصبحت مملة

أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)
أوليفر بيرهوف (د.ب.أ)

قال أوليفر بيرهوف، المدير السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، إن مسابقات الدوري المحلية فقدت جاذبيتها؛ بسبب هيمنة الأندية نفسها على الألقاب، مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وقال بيرهوف، في تصريحات لمجلة «سبورتس إليستريتد»، بنسختها الألمانية: «دوري أبطال أوروبا بطولة استثنائية، لكن كثيراً من مسابقات الدوري المحلية أصبحت مملة، ببساطة».

وأوضح أن أندية مثل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد وبرشلونة ابتعدت بمستواها عن معظم منافسيها، مشيراً إلى أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز غالباً ما ينحصر أيضاً بين عدد محدود من الفرق.

وفاز بايرن ميونيخ بجميع ألقاب الدوري الألماني بين عامَي 2013 و2026، باستثناء موسم واحد تُوِّج فيه باير ليفركوزن باللقب عام 2024. وفي الفترة نفسها، أحرز باريس سان جيرمان 12 لقباً من أصل 14 في الدوري الفرنسي. أما في إسبانيا، فيعود آخر تتويج لفريق خارج الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد إلى عام 2004، عندما فاز فالينسيا باللقب.

ويرى بيرهوف أن كرة القدم يمكن أن تستفيد من بعض الأنظمة المطبقة في الرياضات الأميركية، مثل نظام اختيار اللاعبين الجدد (الدرافت) ووضع سقف للرواتب.

وقال: «نحب في كرة القدم الألمانية أن نقول إننا نتحلى بقدر كبير من التضامن، لكن الفجوة تتسع باستمرار».

وعمل بيرهوف، مهاجم المنتخب الألماني السابق، في الاتحاد الألماني لكرة القدم بين عامَي 2004 و2022، وهي الفترة التي شهدت تتويج المنتخب بلقب كأس العالم عام 2014. ويعمل حالياً مستشاراً لفريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأميركية، ما أتاح له التَّعرُّف عن قرب على أسلوب الإدارة الرياضية في الولايات المتحدة.

وأضاف بيرهوف: «الأميركيون لا يفعلون بالضرورة كل شيء بصورة أفضل، لكنهم يمضون قدماً في تنفيذ ما يريدونه. لديهم الشجاعة لمواجهة المشكلات واتخاذ القرارات».

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رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

رياضية تحمّل تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل لمسافة 900 ميل

كاثرين بريد (أ.ب)
كاثرين بريد (أ.ب)
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رياضية تحمّل تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل لمسافة 900 ميل

كاثرين بريد (أ.ب)
كاثرين بريد (أ.ب)

أصبحت رياضية التَّحمُّل الفائق كاثرين بريد، هذا الأسبوع، أول شخص يسبح ​ساحل كاليفورنيا بالكامل والبالغ طوله 900 ميل (1448 كيلومتراً)، حيث أكملت رحلتها من ولاية أوريغون إلى المكسيك في أقل من 4 أشهر.

ووفقاً لمنظمي رحلة «سويم كاليفورنيا»، واجهت بريد، البالغ عمرها 33 عاماً والمولودة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، تيارات خطرة وعواصف وأسماك قرش ومياه الصرف الصحي، ‌بينما كانت ‌تسبح بضربات سباحة حرة لمدة ​تصل ‌إلى ⁠5 ​ساعات يومياً ⁠خلال رحلتها التي استمرَّت 111 يوماً.

وكان يرافقها طوال فترة السباحة قارب صغير مزود بمحرك وبقارب فريقها الشراعي البالغ طوله 52 قدماً ويحمل اسم «كاتاليست»، حيث كان على متنه مراقبون تابعوا تحركاتها، ورصدوا إحداثيات موقعها، ووثَّقوا تقدمها من خلال التصوير.

وقال المتحدث ⁠وليام رينهارت لـ«رويترز»، أمس (الأربعاء)، ‌إن بريد، التي كانت ‌تسبح على بُعد 3 إلى ​5 أميال من الشاطئ، ‌قطعت في المتوسط نحو 10.3 ميل يومياً، ‌وقضت 18 يوماً خارج الماء سواء في فترات راحة مجدولة أو بسبب توقفات اضطرارية فرضها سوء الأحوال الجوية.

كاثرين بريد تصبح أول شخص يسبح ساحل كاليفورنيا بالكامل (أ.ب)

وانطلقت بريد من مياه المحيط الهادئ قبالة الحدود ‌بين كاليفورنيا وأوريغون في أول يوليو (تموز) الماضي ووصلت إلى خط النهاية عند ⁠الحدود ⁠البحرية بين الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين.

وسارع طاقم الدعم الخاص بها إلى إخراجها من الماء في مناسبات عدة عند رصد أسماك القرش. ولعل أكبر التحديات الجسدية التي واجهتها كانت التيارات البحرية القوية المتجهة شمالاً والتي كانت تعاكس مسارها مباشرة قبالة شمال كاليفورنيا، والتي اشتدت بسبب ظروف ظاهرة النينيو القوية السائدة في شرق المحيط الهادئ.

وفي رسالة مُصوَّرة على موقع «يوتيوب» ​سُجِّلت في بداية رحلتها، ​قالت بريد: «أريد أن أروي قصة كيف غير المحيط حياتي، وأريد أن يحمي الناس هذا الساحل».

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رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

السعودية وقطر يتواجهان ودياً في افتتاح استاد أرامكو

صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
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السعودية وقطر يتواجهان ودياً في افتتاح استاد أرامكو

صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)
صورة تظهر العمليات الإنشائية في الفترة السابقة لملعب أرامكو (الشرق الأوسط)

يلتقي المنتخبان السعودي والقطري في مباراة ودية دولية في 27 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك في افتتاح استاد أرامكو بمدينة الخُبَر، أحد الملاعب المخصصة لاستضافة مباريات كأس العالم 2034 التي تستضيفها السعودية.

وأعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إقامة المباراة التي تأتي في إطار تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2027، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.

ويُعد استاد أرامكو في مدينة الخبر أحد أبرز المشاريع الرياضية الحديثة في السعودية، إذ تبلغ سعته نحو 47 ألف متفرج، بينما تمتد مساحته الإجمالية على نحو 800 ألف متر مربع، وهو من المنشآت المخصصة لاستضافة مونديال 2034.

وبحسب ملف الاستضافة السعودي، سيحتضن الملعب مباريات في دور المجموعات وأدوار الـ32 والـ16 من كأس العالم 2034، إلى جانب استضافته مباريات كأس آسيا 2027، التي تقام في ثلاث مدن سعودية هي الرياض وجدة والخبر.

ويتميز الاستاد بتصميم معماري مستوحى من الدوامات المائية التي تتشكل على سواحل الخليج العربي، فضلاً عن اعتماده أنظمة تبريد متكاملة وتقنيات حديثة.

وكشف المنتخب السعودي لكرة القدم عن برنامجه الإعدادي لبطولة «كأس آسيا 2027»، الذي يتضمَّن إقامة معسكرين تدريبيَّين، وخوض 4 مباريات ودية، ضمن استعداداته للمشارَكة في البطولة القارية.

ويبدأ «الأخضر» المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي بإقامة معسكر تدريبي في قطر، خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، تتخلله مواجهتان وديتان، الأولى أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم الجمعة 13 نوفمبر، والثانية أمام أوزبكستان يوم الثلاثاء 17 من الشهر ذاته.

أما المرحلة الثانية، فتتضمَّن إقامة معسكر تدريبي في مدينة الخبر، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2026 حتى 3 يناير 2027، يخوض خلاله المنتخب السعودي مباراتين وديَّتين.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد أعلن عن خوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين في الدوحة، الأولى أمام نظيره الأسترالي يوم 13 نوفمبر المقبل، والثانية أمام المنتخب الكوري الجنوبي يوم 17 من الشهر نفسه.

وكانت قرعة كأس آسيا 2027 قد أوقعت المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات عُمان وفلسطين والكويت.

ويستهل «الأخضر» مشواره بمواجهة فلسطين يوم 7 يناير على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، قبل أن يلتقي عُمان يوم 12 من الشهر نفسه على الملعب ذاته، ثم يواجه الكويت يوم 17 يناير على استاد الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

في المقابل، جاء المنتخب القطري في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات اليابان وتايلاند وإندونيسيا.

ويبدأ «العنابي»، حامل لقب النسختين الأخيرتين، مشواره بمواجهة تايلاند يوم 11 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، ثم يلتقي إندونيسيا يوم 16 من الشهر نفسه على استاد أرامكو في الخبر، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة اليابان يوم 20 يناير على استاد جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض.

وكان المنتخبان السعودي والقطري قد التقيا مطلع الشهر الحالي في نصف نهائي النسخة السابعة والعشرين من كأس الخليج، حيث حسم المنتخب السعودي المواجهة بركلات الترجيح 3-2، قبل أن يتوج «الأخضر» باللقب إثر فوزه على نظيره الإماراتي 2-0 في المباراة النهائية.

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