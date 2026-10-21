السويد تدرس حرمان الرياضيين الروس والبيلاروس من دخول أراضيها

تدرس الحكومة السويدية إمكانية رفض منح تأشيرات دخول للرياضيين القادمين من روسيا وبيلاروسيا للمشاركة في المنافسات الرياضية الدولية التي تستضيفها البلاد، في خطوة قد تحول دون مشاركة عدد من الرياضيين المؤهلين لخوض البطولات.

وقد تؤثر هذه الإجراءات المحتملة على مشاركة الرياضيين الذين حصلوا على صفة الحياد في بطولة العالم للتزلج النوردي، المقررة العام المقبل في مدينة فالون السويدية.

وقال وزير الهجرة السويدي يوهان فورسيل، في بيان لوكالة «رويترز»، الأربعاء: «نعكف حالياً على دراسة الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها لرفض منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس والبيلاروس».

وأضاف: «تعارض الحكومة السويدية بشدة السماح لرياضيي روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات الدولية».

وأوضح فورسيل أن الحكومة تؤيد موقف الاتحاد السويدي للتزلج والاتحاد السويدي للرياضة، اللذين يعارضان مشاركة رياضيي البلدين في المنافسات المقامة على الأراضي السويدية.

وحذّر الوزير من أن السماح بهذه المشاركة قد يؤدي إلى «تطبيع العدوان الروسي على أوكرانيا».

وكان الاتحاد الدولي للتزلج قد منح عدداً من الرياضيين الروس صفة الحياد، ما يتيح لهم المشاركة في البطولات الخاضعة لإشرافه، فيما لم يرد الاتحاد على الفور على طلب «رويترز» التعليق على الموقف السويدي.

ويخضع الرياضيون الروس والبيلاروس لقيود واسعة في المنافسات الرياضية الدولية منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، في ظل دور بيلاروسيا بوصفها نقطة انطلاق للقوات الروسية خلال الهجوم.

وسبق لروسيا أن طعنت في قرارات الحظر الرياضي الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضية، معتبرة أن استبعاد رياضييها يمثل إجراءً غير قانوني وتمييزياً.

وتواصلت «رويترز» مع اللجنتين الأولمبيتين في روسيا وبيلاروسيا للحصول على تعليق بشأن احتمال فرض قيود على تأشيرات دخول الرياضيين إلى السويد.