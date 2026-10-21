اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تبحث ملف استضافة أمم أفريقيا

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اجتماعاً افتراضياً، الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالبطولات والاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مستجدات تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيتناول التحضيرات للفعاليات المرتقبة على أجندة الاتحاد خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الملفات المطروحة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي، المقررة في نيجيريا يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب الترتيبات الخاصة بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها جنوب أفريقيا في 8 نوفمبر، وبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقررة في السنغال.

كما ستبحث اللجنة التنفيذية التحضيرات لحفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المقرر إقامته في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر (كانون الأول)، والذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين والمدربين والفرق في القارة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضاً إجراءات تقديم ملفات الترشح لاستضافة النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية الأخرى المرتبطة بالبطولة.