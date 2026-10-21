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الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
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برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيز.

داني أولمو (رويترز)

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد يضطر أولمو، إحدى ركائز المنتخب الإسباني، أيضاً إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.

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الرياضة كرة القدم برشلونة دوري أبطال أوروبا إسبانيا

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الرياضة رياضة عالمية

اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تبحث ملف استضافة أمم أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
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اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تبحث ملف استضافة أمم أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اجتماعاً افتراضياً، الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالبطولات والاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مستجدات تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيتناول التحضيرات للفعاليات المرتقبة على أجندة الاتحاد خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الملفات المطروحة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي، المقررة في نيجيريا يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب الترتيبات الخاصة بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها جنوب أفريقيا في 8 نوفمبر، وبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقررة في السنغال.

كما ستبحث اللجنة التنفيذية التحضيرات لحفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المقرر إقامته في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر (كانون الأول)، والذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين والمدربين والفرق في القارة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضاً إجراءات تقديم ملفات الترشح لاستضافة النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية الأخرى المرتبطة بالبطولة.

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دوري أبطال أفريقيا أفريقيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
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برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيز.

داني أولمو (رويترز)

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد يضطر أولمو، إحدى ركائز المنتخب الإسباني، أيضاً إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم برشلونة دوري أبطال أوروبا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
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مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

باتت مواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، المقررة، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، مهدَّدة بالتأجيل بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بمظاهرات منتظرة في العاصمة الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وطلبت مديرية شرطة باريس تأجيل المباراة، في ظل الحاجة إلى تخصيص أعداد كبيرة من عناصر الأمن لمواكبة الاحتجاجات المتوقعة، بالتزامن مع استضافة ملعب «ستاد دو فرانس» مباراة في كرة القدم الأميركية؛ ما يفرض إجراءات أمنية إضافية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الاحتمال الأقرب يتمثل في تأجيل المواجهة لمدة 24 ساعة، لتقام مساء الاثنين بدلاً من الأحد، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي.

غير أن الموعد البديل يطرح إشكالية جديدة، نظراً إلى تزامنه مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، في سيناريو مشابه لما حدث الموسم الماضي عندما أقيمت مباراة الكلاسيكو الفرنسي بالتزامن مع الحفل.

ولا تزال المشاورات مستمرة بين الجهات المعنية، وسط ترقب من الناديين للقرار النهائي بشأن موعد المباراة، الذي يُنتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة.

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