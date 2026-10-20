12 مشجعاً من رايو فايكانو يواجهون عقوبات بالحرمان من دخول الملاعب

اقترحت اللجنة الإسبانية لمناهضة العنف فرض عقوبات تتضمن غرامات مالية وحرماناً من دخول الملاعب بحق 12 مشجعاً لنادي رايو فاييكانو، وذلك لتسببهم في إيقاف مباراة فريقهم أمام أتلتيك بلباو ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعد قيامهم بإلقاء طائرات ورقية وأجسام أخرى داخل أرضية الملعب.

وتقرر فرض غرامة قدرها 5000 يورو (5600 دولار) على أحد المشجعين، مع منعه من دخول الملاعب لمدة عام.

أما المشجعون الـ 11 الآخرون، فسيواجهون غرامة قدرها 3000 يورو (3370 دولاراً) وحرماناً من دخول الملاعب لمدة 6 أشهر.

وكان هؤلاء المشجعون، الذين يعبّرون عن استيائهم من مالك النادي ورئيسه راؤول مارتين بريسا، قد تسببوا في إيقاف المباراة التي أقيمت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) عند الدقيقة الثالثة عشرة، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل من دون أهداف، وانطلقت الطائرات الورقية من 3 جهات في الملعب، وسط هتافات من الجماهير، حيث رفع بعضهم أوشحة كُتب عليها: «ارحل يا بريسا».

ويتميز ملعب رايو فاييكانو المتهالك بوجود جدار خلف أحد المرميين؛ ما يجعل الجماهير توجد في 3 جهات فقط من الملعب.

وأعلن المذيع الداخلي للاستاد، بعد إلقاء أجسام أخرى، من بينها كرات مطاطية، بعد 7 دقائق من التوقف، أن المباراة ستُعلق نهائياً في حال استمرار الاحتجاجات.

ورغم استئناف اللعب في الدقيقة الرابعة والعشرين، فقد توقف مجدداً بعد مدة وجيزة، حيث غادر اللاعبون وطاقم التحكيم أرضية الملعب، بينما واصلت الجماهير هتافاتها المناهضة لبريسا.

وعاد الفريقان إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء واستئناف اللعب بعد توقف دام 10 دقائق، لكن المباراة توقفت مرة أخرى بعد ثوانٍ معدودة إثر إلقاء المزيد من الأجسام داخل الملعب.