الإصابة تُنهي موسم شفيونتيك

أنهت إيغا شفيونتيك موسمها الثلاثاء بعد انسحابها من بطولة نينغبو المفتوحة للتنس بالصين، بسبب إصابة في الفخذ، وهو قرار أنهى أيضاً آمال البطلة الحائزة على 6 ألقاب على صعيد البطولات الأربع الكبرى في التأهل إلى البطولة الختامية لموسم السيدات.

واختتمت اللاعبة البولندية، البالغة من العمر 25 عاماً، التي وصفت هذا الموسم بأنه الأصعب في مسيرتها، العام دون الفوز بأي لقب في البطولات الكبرى. وكان آخر انتصار كبير لها في بطولة ويمبلدون العام الماضي.

وكانت شفيونتيك، التي شاركت في كافة نسخ البطولة الختامية منذ عام 2021، وتوجت بلقبها في 2023، بحاجة إلى بلوغ دور الثمانية على الأقل في نينغبو للتمسك بأي فرصة لانتزاع المركز المؤهل الأخير من التشيكية كارولينا موخوفا.

وقالت شفيونتيك، في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي لبطولة نينغبو: «بعد دراسة متأنية قررت الانسحاب من البطولة. أعاني من مشكلة مستمرة في الفخذ اليسرى منذ أسابيع، وأرى أن منح نفسي الوقت للراحة والتعافي هو القرار الصحيح».

كما أثرت هذه الإصابة على أداء شفيونتيك خلال هزيمتها في قبل النهائي بنتيجة 7-5 و6-1 أمام مواطنتها مايا خفالينسكا في بطولة ووهان المفتوحة الأسبوع الماضي.

وتنهي شفيونتيك الموسم بسجل يضم 39 فوزاً مقابل 15 هزيمة إضافة للقب واحد، وذلك في بطولة كندا المفتوحة. كما فشلت في تجاوز دور الثمانية في أي من البطولات الأربع الكبرى.

وقالت شفيونتيك، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «كان هذا أحد أكثر المواسم صعوبة في مسيرتي، حيث واجهت كثيراً من التحديات والتغييرات والدروس المستفادة على طول الطريق. أنا فخورة بشكل خاص بالعمل الذي قمنا به في النصف الثاني من العام والتقدم الذي تحقق بفضله. وهذا يمنحني ثقة كبيرة بما ينتظرني في المستقبل».

وأضافت: «كانت الوتيرة في الأشهر القليلة الماضية، أو بالأحرى في العامين الماضيين، مكثفة بشكل لا يصدق. أشعر أنني بحاجة إلى الراحة واستعادة عافيتي الجسدية بالكامل. وهذا بالضبط ما سأفعله، لفترة أطول قليلاً هذه المرة. قررت إنهاء موسمي عند هذه النقطة، ما يعني أنني لن أشارك في أي بطولات أخرى هذا العام...».

وتابعت: «وكما الحال دائماً، سأعود بشغف وحماس لمواصلة التحسن...».

وكانت اللاعبة التي احتلت المركز الأول عالمياً في السابق، والتي تراجعت إلى المركز التاسع في التصنيف، خضعت لعقوبة إيقاف قصيرة في أواخر عام 2024 بعد انتهاك غير مقصود لقواعد مكافحة المنشطات ارتبط بتناول مادة الميلاتونين الملوث، وهو دواء يساعد على النوم.