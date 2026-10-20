«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة ألماتي المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الأميركي ألكساندر كوفاسيفيتش.

وتغلب تسيتسيباس، المُصنَّف السابع للبطولة، على كوفاسيفيتش بنتيجة 7 - 6 (11-9) و3 - 6 و6 - 3، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة، المُقامة حالياً في تركيا.

وبفوزه في هذه المباراة، أضاف تسيتسيباس، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالتأهل للمباراة النهائية عام 2022، 7335 دولاراً إلى مجموع جوائزه المالية، وفي حال فوزه في المباراة المقبلة ضد الكازاخي ميخائيل كوكوشكين سوف يضيف 13630 دولاراً أخرى.

ويعدُّ هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه تسيتسيباس في سجل مواجهاته المباشرة مع كوفاسيفيتش.

وتأهل الفرنسي تيرينس اتمان للدور الثاني أيضاً، عقب تغلبه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5) و6 - 2، كما فاز الياباني شو شيمابوكورو على الروسي رومان سافيولين بنتيجة 6 - 7 (4 - 7) و6 - 4 و6 - 4.

وضرب شيمابوكورو موعداً من العيار الثقيل في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف، المُصنَّف الأول للمسابقة.