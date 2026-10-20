عدوى فيروسية تبعد كومباني عن تدريبات بايرن

غاب فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن التدريبات، كما سيغيب عن المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ضيفه آرسنال الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، يخطِّط المدير الفني البلجيكي، للعودة في الوقت المناسب لقيادة بايرن أمام الفريق اللندني، غداً (الأربعاء)، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعانى كومباني من عدوى فيروسية ومشكلات في الفخذ، حيث تابع فوز بايرن الساحق على لايبزيغ بنتيجة 6 - 1، يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) وهو جالس على مقاعد البدلاء، بينما تولى مساعده آرون دانكس توجيه اللاعبين.

وذكر بايرن في بيان له، اليوم الثلاثاء: «نُصح فينسنت كومباني بالراحة بسبب إصابته بعدوى فيروسية، ولذلك سيغيب عن الحصة التدريبية والمؤتمر الصحافي اليوم».

وأشرف دانكس على التدريبات وسيتولى إدارة المؤتمر الصحافي، وهو دور سبق أن قام به في الموسم الماضي عندما كان كومباني موقوفاً في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تُوِّج باللقب لاحقاً.

وسيفتقد بايرن جهود جناحه المؤثر الفرنسي مايكل أوليسيه في مواجهة آرسنال، بينما طالب المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين بقية اللاعبين باستغلال هذه الفرصة.

وقال كين: «عندما يغيب أحد اللاعبين الأساسيِّين، فإنك تشعر بالفارق بالتأكيد. لكن في مثل هذه اللحظات، يجب على لاعبين آخرين تحمُّل المسؤولية واغتنام الفرصة. يمكن للآخرين المشاركة، ونأمل أن يؤدوا المهمة على أكمل وجه».

يذكر أن آخر فوز لآرسنال في ميونيخ يعود إلى عام 2013، لكن الفريق الإنجليزي تمكَّن من التغلب على بايرن بنتيجة 3 - 1 في آخر مواجهة جمعتهما قبل نحو عام في العاصمة البريطانية لندن.