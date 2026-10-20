عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:38 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

عدوى فيروسية تبعد كومباني عن تدريبات بايرن

فينسنت كومباني (د.ب.أ)
فينسنت كومباني (د.ب.أ)
TT
TT

عدوى فيروسية تبعد كومباني عن تدريبات بايرن

فينسنت كومباني (د.ب.أ)
فينسنت كومباني (د.ب.أ)

غاب فينسنت كومباني، مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، عن التدريبات، كما سيغيب عن المؤتمر الصحافي الذي يسبق مباراة فريقه ضد ضيفه آرسنال الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم ذلك، يخطِّط المدير الفني البلجيكي، للعودة في الوقت المناسب لقيادة بايرن أمام الفريق اللندني، غداً (الأربعاء)، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وعانى كومباني من عدوى فيروسية ومشكلات في الفخذ، حيث تابع فوز بايرن الساحق على لايبزيغ بنتيجة 6 - 1، يوم السبت الماضي، ببطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) وهو جالس على مقاعد البدلاء، بينما تولى مساعده آرون دانكس توجيه اللاعبين.

وذكر بايرن في بيان له، اليوم الثلاثاء: «نُصح فينسنت كومباني بالراحة بسبب إصابته بعدوى فيروسية، ولذلك سيغيب عن الحصة التدريبية والمؤتمر الصحافي اليوم».

وأشرف دانكس على التدريبات وسيتولى إدارة المؤتمر الصحافي، وهو دور سبق أن قام به في الموسم الماضي عندما كان كومباني موقوفاً في ذهاب قبل نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تُوِّج باللقب لاحقاً.

وسيفتقد بايرن جهود جناحه المؤثر الفرنسي مايكل أوليسيه في مواجهة آرسنال، بينما طالب المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين بقية اللاعبين باستغلال هذه الفرصة.

وقال كين: «عندما يغيب أحد اللاعبين الأساسيِّين، فإنك تشعر بالفارق بالتأكيد. لكن في مثل هذه اللحظات، يجب على لاعبين آخرين تحمُّل المسؤولية واغتنام الفرصة. يمكن للآخرين المشاركة، ونأمل أن يؤدوا المهمة على أكمل وجه».

يذكر أن آخر فوز لآرسنال في ميونيخ يعود إلى عام 2013، لكن الفريق الإنجليزي تمكَّن من التغلب على بايرن بنتيجة 3 - 1 في آخر مواجهة جمعتهما قبل نحو عام في العاصمة البريطانية لندن.

مواضيع
رياضة كرة القدم بايرن ميونخ الدوري الألماني دوري أبطال أوروبا ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

رياضة عالمية إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)

إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

من إسبانيا على قمة العالم إلى اليابان في صدارة آسيا والمغرب في مقدمة المنتخبات العربية، يرسم التصنيف الأحدث للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خريطة القوى.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة عالمية ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
رياضة عالمية

«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة ألماتي المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الأميركي ألكساندر كوفاسيفيتش.

«الشرق الأوسط» (ألماتي (كازاخستان))
رياضة عالمية جوزيه مورينيو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مورينيو يحذِّر: لا أحد فوق المساءلة في ريال مدريد

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، إنه لا يوجد أي لاعب فوق المساءلة في الفريق الملكي.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية أصدر فيفا تصنيفه الجديد عقب إقامة 183 مباراة دولية في فترة الأجندة الدولية الأخيرة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

إسبانيا توسع الفارق في صدارة التصنيف العالمي لمنتخبات السيدات ومالاوي تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على موقعه الإلكتروني الرسمي، التصنيف العالمي الجديد لمنتخبات السيدات، اليوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
رياضة عالمية توبراك رازغاتلي أوغلو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

الإصابة تنهي موسم رازغاتلي أوغلو في بطولة العالم للدراجات النارية

قال فريق براماك ريسنغ، المنافس ببطولة ​العالم للدراجات النارية الفئة الأولى، اليوم الثلاثاء، إن سائقه توبراك رازغاتلي أوغلو سيغيب عن الجولات المتبقية من الموسم

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الرياضة رياضة عالمية

مارتينيز وراشفورد يغيبان عن تدريب مانشستر يونايتد قبل لقاء كومو

ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
TT
TT

مارتينيز وراشفورد يغيبان عن تدريب مانشستر يونايتد قبل لقاء كومو

ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)
ماركوس راشفورد (أ.ف.ب)

غاب ليساندرو مارتينيز وماركوس راشفورد، ثنائي فريق مانشستر يونايتد، عن التدريبات قبيل رحلة الفريق الإنجليزي لمواجهة مضيفه كومو الإيطالي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ولا تزال لعنة الإصابة تطارد لاعبي مانشستر يونايتد، قبل لقاء الفريق المرتقب في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز.

وكان مارتينيز مر بأسبوع حافل بالأحداث؛ إذ قدم اعتذاراً بعد انتقاده العلني لإدارة النادي، ثم شارك في مباراة الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز، أول من أمس (الأحد)، ضد ليدز يونايتد، لكنه اضطر لمغادرة الملعب بسبب إصابة في الفخذ.

أما راشفورد فقد ظل على مقاعد البدلاء دون المشاركة في المباراة التي أقيمت على ملعب «إيلاند رود»، فيما أكد مانشستر يونايتد، اليوم (الثلاثاء)، أنه «يعاني من إصابة».

وكان كل من راشفورد ومارتينيز ضمن 8 لاعبين غابوا عن التدريبات في مركز «كارينغتون»، إلى جانب كل من آيدن هيفن، ولوك شاو، وكوبي ماينو، وبنيامين سيسكو، وباتريك دورجو، ومانويل أوجارتي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ليساندرو مارتينيز (رويترز)

وغاب كل من شاو وماينو عن المباراتين الأخيرتين، بينما غاب هيفن عن مواجهة ليدز بسبب المرض، في حين يعاني سيسكو ودورجو وأوجارتي من إصابات مختلفة.

في غضون ذلك، عاد الهولندي ماتيس دي ليخت للتدريبات، لكنه لم يشارك في أي مباراة بعد خضوعه لجراحة في الظهر، بينما يغيب المدافع ليني يورو عن مواجهة كومو بسبب الإيقاف.

يذكر أن التعادل مع ليدز جعل مانشستر يونايتد يكمل 6 مباريات متتالية دون تحقيق أي فوز في مختلف المسابقات، وهي سلسلة تتضمن أيضاً الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، الأسبوع الماضي في دوري الأبطال.

يشار إلى أن يونايتد يقبع في المركز الثالث عشر بترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من مباراتين، فيما يحتل المركز ذاته في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ7 نقاط من 7 لقاءات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
TT
TT

إسبانيا على قمة التصنيف العالمي... والمغرب يتصدر عربياً

إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)
إصدار حضور أوروبي واسع بين المنتخبات العشرة الأولى عالمياً (رويترز)

تكشف أحدث نسخة من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات عن استمرار الهيمنة الأوروبية على المراكز الأولى، في وقت تحضر فيه اليابان ممثلةً وحيدةً لآسيا ضمن العشرة الأوائل عالمياً، في حين يواصل المغرب صدارة المنتخبات العربية بحلوله في المركز الـ64.

وحافظت إسبانيا على صدارة التصنيف برصيد 2121.50 نقطة، متقدمة على الولايات المتحدة الأميركية التي جاءت ثانية بـ2042.38 نقطة، وألمانيا الثالثة بـ2034.62 نقطة، وإنجلترا الرابعة بـ2025.47 نقطة.

واحتلت اليابان المركز الخامس عالمياً، تلتها فرنسا سادسة، والبرازيل سابعة، والسويد ثامنة، وكندا تاسعة، في حين عادت الدنمارك إلى قائمة العشرة الأوائل باحتلالها المركز العاشر.

وبهذا التوزيع، استحوذت المنتخبات الأوروبية على ستة مقاعد ضمن العشرة الأوائل، مقابل مقعدين لأميركا الشمالية ومقعد لكل من آسيا وأميركا الجنوبية، في انعكاس واضح لثقل الكرة الأوروبية النسائية على مستوى المنافسة الدولية.

وسجلت الدنمارك أبرز التحركات في هذه المجموعة، بعدما تقدمت مركزين لتعود إلى قائمة العشرة الأوائل للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2010، في حين تراجعت هولندا إلى المركز الـ11 وكوريا الشمالية إلى المركز الـ12.

وعلى الصعيد الآسيوي، تتصدر اليابان منتخبات القارة باحتلالها المركز الخامس عالمياً، تليها كوريا الشمالية في المركز الـ12، ثم أستراليا في المركز الـ15، وكوريا الجنوبية في المركز الـ17، والصين في المركز الـ18، ليكون لآسيا خمسة منتخبات ضمن قائمة العشرين الأوائل عالمياً.

وتأتي فيتنام في المركز السادس آسيوياً والـ37 عالمياً، تليها الصين تايبيه في المركز الـ38، والفلبين في المركز الـ39، وتايلاند في المركز الـ50، ثم أوزبكستان في المركز الـ51 عالمياً.

عربياً، واصل المغرب تصدره ترتيب المنتخبات النسائية باحتلاله المركز الـ64 عالمياً، متقدماً على الجزائر التي جاءت في المركز الـ73، والأردن في المركز الـ79، لتقتصر قائمة المنتخبات العربية ضمن أول مائة مركز عالمياً على هذه المنتخبات الثلاثة.

وحلَّت تونس في المركز الرابع عربياً والـ107 عالمياً، تلتها مصر في المركز الـ113، والبحرين في المركز الـ117، والإمارات في المركز الـ125، وفلسطين في المركز الـ127، ولبنان في المركز الـ130.

وجاء المنتخب السعودي في المركز العاشر عربياً والـ157 عالمياً، برصيد 980.32 نقطة، محافظاً على موقعه مقارنة بالتصنيف السابق.

ويضع التصنيف الأخير إسبانيا في صدارة المشهد العالمي، واليابان في واجهة المنافسة الآسيوية، والمغرب على رأس المنتخبات العربية، في حين تتجه الأنظار إلى التحديث المقبل المقرر صدوره في 7 ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
رياضة رياضة إسبانية كرة القدم كرة القدم للسيدات فيفا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
TT
TT

«دورة ألماتي»: اليوناني تسيتسيباس يبلغ الدور الثاني

ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)
ستيفانوس تسيتسيباس (أ.ب)

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس للدور الثاني لمنافسات فردي الرجال ببطولة ألماتي المفتوحة للتنس، عقب فوزه على الأميركي ألكساندر كوفاسيفيتش.

وتغلب تسيتسيباس، المُصنَّف السابع للبطولة، على كوفاسيفيتش بنتيجة 7 - 6 (11-9) و3 - 6 و6 - 3، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للمسابقة، المُقامة حالياً في تركيا.

وبفوزه في هذه المباراة، أضاف تسيتسيباس، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالتأهل للمباراة النهائية عام 2022، 7335 دولاراً إلى مجموع جوائزه المالية، وفي حال فوزه في المباراة المقبلة ضد الكازاخي ميخائيل كوكوشكين سوف يضيف 13630 دولاراً أخرى.

ويعدُّ هذا هو الفوز الثاني الذي يحققه تسيتسيباس في سجل مواجهاته المباشرة مع كوفاسيفيتش.

وتأهل الفرنسي تيرينس اتمان للدور الثاني أيضاً، عقب تغلبه على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بنتيجة 7 - 6 (7 - 5) و6 - 2، كما فاز الياباني شو شيمابوكورو على الروسي رومان سافيولين بنتيجة 6 - 7 (4 - 7) و6 - 4 و6 - 4.

وضرب شيمابوكورو موعداً من العيار الثقيل في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف، المُصنَّف الأول للمسابقة.

مواضيع
رياضة تنس كازاخستان