دوري أبطال أوروبا: بايرن يواجه آرسنال في اختبار حقيقي لقدراته لكن من دون أوليسيه

يواجه بايرن ميونيخ الألماني اختباراً حقيقياً مبكراً لمدى قدرته على المنافسة على اللقب عندما يستضيف آرسنال، بطل إنجلترا، الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، لكنه سيفعل ذلك من دون جناحه الفرنسي المتألق مايكل أوليسيه.
ويغيب أوليسيه، المولود في لندن والذي بدأ مسيرته في الفئات العمرية لآرسنال، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقتين صفراوين خلال دقيقة واحدة في تعادل بايرن المخيب مع فيكينغ النرويجي 3 - 3 الأسبوع الماضي.
وبعد نيله إنذاراً أول بسبب ارتكاب خطأ، رد أوليسيه الذي بدا محبطاً بوضوح، على استفزاز لفظي من قائد فيكينغ، الكرواتي الأصل زلاتكو تريبيتش، برمي الكرة نحو رأسه، لينال أول بطاقة حمراء في مسيرته.
وبعدما طُرح اسمه ضمن المرشحين للكرة الذهبية بفضل مستواه اللافت الموسم الماضي، واصل الجناح السابق لكريستال بالاس الإنجليزي تألقه هذا الموسم.
وسجل أوليسيه 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات مع بايرن بمختلف المسابقات.
ومع معاناة جمال موسيالا من الإصابة والمرض، وتراجع مستوى كل من سيرج غنابري ولينارت كارل، حمل أوليسيه والمهاجم الموثوق دائماً، الإنجليزي هاري كاين، العبء الهجومي لبايرن حتى الآن هذا الموسم.
وسجل قائد منتخب إنجلترا 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 10 مباريات.
وعندما كان بايرن متأخراً 0 - 2 خارج أرضه أمام فيكينغ الأسبوع الماضي، قاد كاين تقريباً بمفرده العودة بالنتيجة، فسجل هدفين وصنع هدفاً آخر.
وقال كاين، بعد فوز بايرن الساحق على لايبزيغ 6 - 1 في الدوري الألماني السبت، إن الفريق سيفتقد تأثير أوليسيه، لكنه دعا بقية أفراد التشكيلة الزاخرة بالنجوم إلى تحمل المسؤولية.
وأضاف: «عندما تفتقد أحد أهم لاعبيك، فمن المؤكد أنك ستشعر بذلك، لكن هنا يأتي دور الآخرين ليتقدموا ويُظهروا أنهم قادرون على استغلال فرصتهم. نتحدث كثيراً عن قوة التشكيلة، ونتحدث عن ضرورة أن يكون الجميع جاهزين للحظة المناسبة، وأياً يكن من سيلعب عليه أن يكون مستعداً».
وكان الأداء الذي قدمه الكولومبي لويس دياز من بين الإيجابيات العديدة التي خرج بها الفريق من الفوز الكاسح على لايبزيغ السبت.
وكان اللاعب البالغ 29 عاماً، محبطاً بعد بداية متواضعة للموسم، لكنه سجل 3 أهداف وصنع هدفاً آخر في واحدة من أفضل مبارياته منذ انتقاله من ليفربول الإنجليزي عام 2025.
ورغم انتقاله من شمال لندن إلى العاصمة البافارية في عام 2023، شاهد كاين الكثير من آرسنال منذ انضمامه إلى بايرن.
والتقى بايرن مع «المدفعجية» في مباراتي ربع النهائي موسم 2023 - 2024، وتأهل بفارق هدف واحد فقط، لكنه تعرض لخسارة 1 - 3 في مرحلة المجموعة الموحدة من نسخة الموسم الماضي.
ومع توالي المباريات المحلية والدولية بوتيرة متسارعة، لم يجد كاين الوقت لتبادل الأحاديث الودية مع منافسيه في آرسنال.
وأوضح: «تحدثت إليهم قليلاً خلال فترة التوقف الدولي السابقة وكنا نعلم أن المباراة مقبلة، لكن أعتقد أننا جميعاً مشغولون أكثر من أن نتبادل الرسائل الآن، مع خوض مباراة كل 3 أيام».
وأظهر الفوز العريض على لايبزيغ مجدداً أن عملاق الكرة الألمانية يتفوق على منافسيه المحليين، لكن آرسنال يشكل اختباراً من نوع آخر وكاين ورفاقه يتطلعون لمواجهة فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا.
أما آرسنال الذي لا يزال يعاني من مرارة خسارته نهائي الموسم الماضي بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، فقد استهل الموسم بقوة محققاً 10 انتصارات في 11 مباراة ضمن مختلف المسابقات.
وقال كاين: «إنها مباراة كبيرة ونواجه واحداً من بين أفضل الفرق في أوروبا، وعليك دائماً أن تستمتع بهذه المناسبات. نختبر أنفسنا أمام أحد الأفضل، ونحن نلعب على أرضنا، والطاقة التي يمنحها الجمهور ستجعلها ليلة مميزة».