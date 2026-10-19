«يويفا» يمنح «فيفا» مهلة حتى 2 نوفمبر للكشف عن وثائق «خطة إنفانتينو»

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الاتحاد الدولي لكرة القدم مهلة حتى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) للكشف عن وثائق محاولات جياني إنفانتينو رئيس «الفيفا» لخصخصة حقوق بطولة كأس العالم إضافة إلى قضايا إدارية أخرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار الصراع بين «يويفا» و«فيفا»، بعدما أعرب المسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن عدم ارتياحهم بشأن افتقار الوضوح من جياني إنفانتينو خلال اجتماع مجلس «فيفا» الأسبوع الماضي.
لم يقدم إنفانتينو أي وثائق حول خطة خصخصة حقوق كأس العالم مقابل 2.4 مليار دولار، والتي تراجع عنها رئيس «الفيفا» سريعاً في يوليو (تموز) الماضي نتيجة موجة شديدة من الاعتراضات تتزعمها أوروبا.
وينتظر «يويفا» الإجابة عن 42 سؤالاً بشأن التعويضات الشخصية لإنفانتينو، وما تقاضاه المغني مارك أنتوني، وكيفية التعامل مع القضية التأديبية للمهاجم الأميركي فولارين بالوغون، والعلاقات التجارية والسياسية التي تشمل دونالد ترمب وعائلته، بالإضافة إلى استقلالية اللجان القضائية والانتخابية والأخلاقية بـ«الفيفا».
كما طالب «يويفا» المحاكم الفيدرالية الأميركية بإصدار أوامر قضائية تلزم بتقديم وثائق وشهادات حول الخطة الاستثمارية التي تراجع عنها إنفانتينو.
من جانبهم، ادعى محامو الاتحاد الدولي لكرة القدم أن مسؤولي «يويفا» يتعمدون مضايقة إنفانتينو.