شهدت سوريا، في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الحوادث الأمنية المتفرقة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين ورجال الأمن. وكان أحدثها مقتل 8 مدنيين، وإصابة 3 آخرين من عائلة واحدة، مساء الأربعاء، بإطلاق نار، على أثر خلاف عائلي في بلدة«التوامية» بريف دير الزور الشرقي.

وذكرت «مديرية إعلام دير الزور» أن 8 أشخاص؛ بينهم امرأة قُتلوا، في حين أصيب 3 نساء وأطفال بجروح، حالةُ إحداهن خطيرة.

وأوضحت، في بيان على معرّفاتها الرسمية، أن شخصاً أطلق النار باتجاه والده واثنين من إخوته غير الأشقاء، وامرأتين وطفلتين، وأن إطلاق النار أسفر عن وفاة 8 أشخاص؛ بينهم مُطلِق النار ووالده وأخواه غير الشقيقين وامرأة.

«ساحة الكرامة» في جرمانا (أرشيفية-رويترز)

وقُتل عنصران من قوى الأمن الداخلي، وأصيب 4 آخرون بجروح، مساء الأربعاء أيضاً، جراء اشتباكات مع مطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان على معرّفاتها، إن عنصرين من عناصرها قُتلا، وأُصيب 4 آخرون، خلال اشتباك مسلّح اندلع في أثناء مداهمة موقع يتحصّن فيه أحد المطلوبين في مدينة جرمانا بريف دمشق.

ولفت البيان إلى أن العملية انتهت بتحييد المطلوب، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشهدت مدينة جرمانا، في وقت سابق، اشتباكات بين عناصر الأمن الداخلي ومجموعة مسلّحة متهمة أيضاً بترويج المخدرات، خلال مداهمة منزل قرب منطقة الفرن الآلي.

وأسفرت الاشتباكات حينها عن مقتل أحد المطلوبين وعنصر من الأمن الداخلي، وإصابة أربعة عناصر آخرين.

وسبق أن أُفيدَ بمقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، الثلاثاء، وإصابة عنصرين آخرين على أثر تعرض دورية أمنية لهجومٍ نفّذه مسلّحون مجهولون في قرية «خربة المعزة» بريف محافظة طرطوس.