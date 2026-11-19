ساهم الإقبال الكبير على الطرح الأولي لأسهم شركة «أنثروبيك» في «وول ستريت» في إنعاش أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي تكبدت خسائر في الفترة الأخيرة، ومساعدة الأسواق الأميركية على تعويض جزء من تراجعاتها الأخيرة.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.2 في المائة، متجهاً نحو تسجيل أول مكاسب له بعد سلسلة خسائر استمرت 5 أيام، وهي الأطول منذ يونيو (حزيران). كما صعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مدفوعاً بتجدد التفاؤل حيال أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فيما تباين أداء الأسهم في القطاعات الأخرى. وأضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 201 نقطة، ما يعادل 0.4 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وشهدت أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من أن تكون أسعارها قد ارتفعت إلى مستويات مبالغ فيها بفعل موجة الحماس لهذه التكنولوجيا، وأن تكون عرضة لتصحيح حاد.

وكان من المفترض أن يشكل الطرح العام الأولي لأسهم «أنثروبيك» محطة مفصلية تكشف مدى استمرار ثقة المستثمرين في ثورة الذكاء الاصطناعي، في وقت أصبحت فيه «وول ستريت» أكثر تشككاً حيال آفاق هذه التكنولوجيا.

وحتى الآن، تشير المؤشرات إلى استمرار مستوى مرتفع من الثقة. فقد باعت «أنثروبيك»، الشركة المطورة لروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي «كلود»، أسهمها في الطرح العام الأولي بسعر 83 دولاراً للسهم، محققة سعراً تجاوز النطاق الذي كانت تستهدفه سابقاً، والبالغ بين 70 و78 دولاراً.

وساهم الطلب القوي على أسهم الشركة في رفع أسعار الأسهم في مختلف أنحاء القطاع، بعدما تخلت هذه الأسهم مؤخراً عن جزء كبير من المكاسب التي حققتها على مدى سنوات.

وارتفع سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنسبة 6.1 في المائة، مستفيداً من القفزة في مبيعاتها من رقائق الذاكرة المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر، نتيجة ازدهار الذكاء الاصطناعي.

كما صعد سهم شركة «كور ويف» بنسبة 8 في المائة، وهي شركة تشتري رقائق الذكاء الاصطناعي وتؤجر للعملاء إمكانية الوصول إليها عبر الحوسبة السحابية.

وامتدت المكاسب إلى شركة «إنفيديا»، التي ارتفع سهمها بنسبة 3.7 في المائة، مقترباً من تسجيل أول مكاسب له خلال 6 جلسات. وتُعد الشركة الوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أن سهمها واجه ضغوطاً بفعل المخاوف التي طالت القطاع بأكمله.

وتتمثل أبرز هذه المخاوف في الانتقادات المستمرة بشأن دخول أسهم الذكاء الاصطناعي في فقاعة سعرية نتيجة الارتفاعات الحادة التي سجلتها، إلى جانب الشكوك في قدرة هذه التكنولوجيا على تحقيق أرباح ومكاسب إنتاجية كافية لتبرير الاستثمارات الضخمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

كما أثارت أسعار الفائدة المرتفعة مخاوف من تراجع التمويل بالاقتراض اللازم لدعم نمو القطاع. وزادت المخاوف هذا الشهر عقب الانتصارات الواسعة التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وما أثارته من توقعات بفرض مزيد من القيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي.

ومؤخراً، زادت الضغوط عقب الاستقالة المفاجئة لجينسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا». وكان هوانغ من أبرز الداعمين لثورة الذكاء الاصطناعي، وأسهم في تعزيز الاهتمام بالقطاع، كما استخدم جزءاً من الأرباح الضخمة التي حققتها الشركة لتمويل مزيد من التوسع فيه.

وخارج نطاق الطلب القوي على أسهم «أنثروبيك»، تلقت صناعة الذكاء الاصطناعي مؤشرات إيجابية أخرى.

فقد ارتفع سهم شركة «بالو ألتو نتوركس» بنسبة 7.9 في المائة، بعدما تجاوزت الشركة المتخصصة في الأمن السيبراني المدعوم بالذكاء الاصطناعي توقعات المحللين للأرباح والإيرادات خلال الربع الأخير. كما وافقت الشركة على الاستحواذ على منصة «أبلايد كومبيوت» المتخصصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان بعد تدريبها الأولي، وتشغيلها الاستدلالي، بهدف مساعدة العملاء على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بأمان، وذلك في صفقة مبادلة أسهم بلغت قيمتها 4.5 مليار دولار.

من جهتها، أعلنت شركة «إيفربور» المتخصصة في مساعدة الشركات على إدارة بياناتها وتخزينها، ارتفاع إيراداتها بنسبة 51 في المائة خلال الربع الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة جزئياً بالمنتجات والخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاءت الإيرادات والأرباح الفصلية أعلى من توقعات المحللين، ما دفع سهم الشركة إلى الارتفاع بنسبة 7.9 في المائة.

وفي القطاعات الأخرى، كان أداء الأسهم في وول ستريت أكثر تبايناً، إذ تجاوز عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».

وتراجع سهم «وولمارت» بنسبة 2.5 في المائة، رغم إعلان الشركة عن أرباح وإيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين بفارق طفيف.

كما هبط سهم شركة «ويليامز سونوما» بنسبة 5.8 في المائة، بعدما أعلنت الشركة العاملة في قطاع التجزئة عن إيرادات جاءت دون توقعات وول ستريت بقليل.

وفي الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.7 في المائة، بدعم من صعود سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 4.6 في المائة. وكانت المجموعة من المستثمرين الأوائل في شركة «أوبن إيه آي»، المطورة لبرنامج «تشات جي بي تي» والمنافسة لـ«أنثروبيك».

كما صعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم الشركات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، في حين سجلت المؤشرات تراجعات في أسواق أخرى في آسيا وأوروبا.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف، بالتزامن مع استعادة أسعار النفط جزءاً من خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع سعر خام برنت بنسبة 1.4 في المائة إلى 93.27 دولار للبرميل، ما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى الصعود إلى 5.09 في المائة، مقارنة بـ5.07 في المائة عند إغلاق تعاملات الأربعاء.

وجاء ارتفاع العوائد رغم صدور بيانات اقتصادية أميركية جاءت دون توقعات المحللين. وأظهر أحد التقارير ارتفاعاً طفيفاً في عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، رغم بقاء العدد عند مستويات منخفضة نسبياً مقارنة بالمعدلات التاريخية.

كما أظهر تقرير آخر تباطؤ نمو النشاط الصناعي في منطقة وسط المحيط الأطلسي بوتيرة تجاوزت توقعات الاقتصاديين.