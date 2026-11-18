ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك»، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، يوم الأربعاء، بعدما هدأت توقعات الإيرادات الإيجابية لشركة «إنفيديا» المخاوف بشأن آفاق الشركة المتخصصة في صناعة الرقائق، وعززت معنويات المستثمرين تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي، قبيل تسعير الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك».

وصعد سهم «إنفيديا» بنسبة 3.7 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت الشركة، يوم الثلاثاء، توقعاتها بتحقيق إيرادات تبلغ 130 مليار دولار في الربع الرابع، بهامش زيادة أو نقصان قدره 3 في المائة، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 125.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن (إل إس إي جي)، وفق «رويترز».

وكانت الشكوك المحيطة بتوقعات «إنفيديا»، عقب المغادرة المفاجئة لرئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ الأسبوع الماضي، قد أثارت قلق المستثمرين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي. لكن مجلس إدارة الشركة رفض، يوم الثلاثاء، فكرة إعادة هوانغ إلى منصبه، رغم حملة للمطالبة بعودته.

وقال توماس مونتيرو، كبير المحللين في موقع «إنفستينغ دوت كوم»، إن النتائج القوية، والتوقعات الإيجابية، والتأكيد أن الاستراتيجية التي وضعها هوانغ لا تزال تسير وفق المسار المحدد، كلها تظهر أن الانتقال المنظم في منصب الرئيس التنفيذي لا يعني بالضرورة تراجع قيمة الشركة.

وامتدت المكاسب إلى شركات منافسة في قطاع الرقائق؛ إذ ارتفع سهم «إيه إم دي» بنسبة 3 في المائة، و«برودكوم» 2.5 في المائة، و«ميكرون» 3.4 في المائة، و«مارفيل» 4.4 في المائة.

كما قفز سهما شركتي الحوسبة السحابية «كور ويف» و«نيبيوس» بنسبة 6.5 و8.1 في المائة على التوالي، في حين ارتفعت أسهم شركات مرتبطة بمراكز البيانات، من بينها «آيرن»، و«أبلايد ديجيتال»، و«كور ساينتيفيك»، بنسب تراوحت بين 5.5 و7.5 في المائة.

وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى تسعير الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» في وقت لاحق من اليوم، في اختبار مهم لمدى ثقة «وول ستريت» باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود» إلى تقييم قد يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

وبحلول الساعة 4:53 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بنسبة 0.28 في المائة، بما يعادل 144 نقطة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.62 في المائة، أو 45.75 نقطة. كما زادت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1.17 في المائة، أو 315.5 نقطة.

محضر الفيدرالي تحت المجهر

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، في وقت لاحق من اليوم، بحثاً عن مؤشرات بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، وأسعار الفائدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة التضخم المرتفع، لكنه استبعد اتباع مسار تشديد نقدي حاد.

وتسعّر الأسواق حالياً احتمالاً شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وكان عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد أبدوا الأسبوع الماضي تأييدهم لرفع أسعار الفائدة بوتيرة قوية، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في أكتوبر بأكثر من المتوقع.

ويترقب المستثمرون أيضاً النتائج الفصلية لشركة التجزئة «تارغت»، المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم، مع اقتراب موسم إعلان نتائج الشركات من نهايته. وتراجع سهم الشركة بنسبة 1 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق.