دينك: من السابق لأوانه حسم مشاركة ليبوفيتز وإيفينبول معاً في «سباق فرنسا للدراجات»

ترك رالف دينك، مدير فريق ريد بول بورا هانسغروهي للدراجات، الباب مفتوحاً أمام تكرار تجربة القيادة المشتركة بين الموهبة الألمانية فلوريان ليبوفيتز وزميله البلجيكي ريمكو إيفينبول في «سباق فرنسا» لعام 2027.

وقال دينك، خلال لقاء إعلامي: «يتعيّن علينا مناقشة ما إذا كنا سنكرر التجربة وندفع بهما معاً في سباق كبير للدراجات مثل طواف فرنسا (تور دي فرانس). من السابق لأوانه بكثير اتخاذ قرار في هذا الشأن الآن».

وأضاف أن الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على مسارات طوافات الدراجات الكبرى، مشيراً إلى أن مسار طواف فرنسا سيُكشف عنه، يوم الخميس.

وشارك المتسابقان، هذا العام، في سباق فرنسا بصفة قائدين مشتركين للفريق. وكان ليبوفيتز، الذي احتل المركز الثالث في نسخة 2025، قد اضطر للانسحاب من السباق على أثر تعرضه لحادث، في حين أنهى إيفينبول الطواف في المركز الثاني خلف النجم السلوفيني تادي بوغاتشار.

وشهدت بداية الطواف بعض الخلافات بين زميلَي الفريق، لكن دينك شدد على أنه لا توجد «منافسة أو أي شيء من هذا القبيل» بينهما.

وقال: «إنهما شخصيتان مختلفتان، وهذا أمر طبيعي تماماً في فريق يضم 30 متسابقاً».