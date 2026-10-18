«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يقهر يوفنتوس في ملعبه بثلاثية... ويزاحم صدارة الإنتر

واصل لاتسيو مزاحمته للمتصدر إنتر ميلان وحقق فوزا مهما على مضيّفه يوفنتوس 3/صفر، الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد يوفنتوس عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 37 عن طريق أوليفر بروغستارد، ثم أضاف زميله جوستاف إيساسكون الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 89 سجل فيسايو بيشيرو الهدف الثالث لصالح لاتسيو.

ووضعت النتيجة لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق يوفنتوس، في موقف حرج للغاية، حيث ذكرت تقارير عن اقتراب نهاية علاقته بالنادي بعد البداية المخيبة للموسم الجاري.