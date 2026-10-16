أتلتيكو «معجب» بأداء جوناثان... ويخطط لضمه من اليوفي

أفادت تقارير إسبانية بأن أتلتيكو مدريد قد أبدى إعجابه بأداء جوناثان ديفيد، المعار من يوفنتوس الإيطالي، خلال مشاركاته الأولى مع الفريق، وأن النادي يخطط بالفعل لضمه نهائيًا بنهاية موسم 2026 / 2027.

وانضم ديفيد إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان اللاعب الكندي الدولي قد لعب موسمًا واحدًا فقط في الدوري الإيطالي، حيث انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليل الفرنسي، لكنه لم يوفق في تلبية التوقعات في الدوري الإيطالي رغم تسجيله ستة أهداف وصناعته أربعة أهداف.

وسُمح له بالرحيل على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، والذي تبلغ قيمته 25 مليون يورو، ووفقًا لتقارير من صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فقد قرر أتلتيكو مدريد بالفعل رغبته في جعل بقاء ديفيد دائمًا.

وهناك احتمال أن يحاول أتلتيكو التفاوض مع يوفنتوس بشأن السعر، لكن "ريليفو" تزعم أن النادي الإسباني قد خصص بالفعل 25 مليون يورو من ميزانية العام المقبل للتعاقد الدائم مع ديفيد من يوفنتوس.