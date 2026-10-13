كوفاتش مدرب دورتموند يمدد عقده حتى 2029

أعلن بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، أن مدربه نيكو كوفاتش مدَّد عقده لمدة عامين حتى عام 2029.
وبدل كوفاتش، الذي تولى منصبه في بداية عام 2025 عندما كان الفريق في المركز 11 بالدوري، حظوظ الفريق ليحجز مقعداً في دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة قبل أن يحتل المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونيخ الموسم الماضي.
وقال كوفاتش: «حددنا معاً مساراً واضحاً للتطور وأرسينا أسساً مهمة للمستقبل. نريد أن نبني على ذلك. لدينا رؤية واضحة لطريقة لعبنا لكرة لقدم وكيفية أدائنا كفريق، وما يتطلبه الأمر لتحقيق أهدافنا».
ويواجه دورتموند، الذي يحتل حالياً المركز الثاني بالدوري متأخراً بفارق الأهداف عن فرايبورغ بعد 5 جولات، بودو/غليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا غداً (الأربعاء).