كارفاخال في مدريد مجدداً من بوابة خيتافي

وقَّع المدافع السابق لريال مدريد داني كارفاخال، الثلاثاء، عقداً مع خيتافي، نادي ضاحية العاصمة، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

كان الظهير الأيمن البالغ 34 عاماً، قد غادر «لوس بلانكوس»، الذي أحرز معه 27 لقباً، في ختام الموسم الماضي.

وقال النادي في بيان: «توصل خيتافي إلى اتفاق مع داني كارفاخال يُبقيه في النادي حتى 30 يونيو (حزيران) 2027»، مشيراً إلى «قيادته وخبرته».

وتخرّج كارفاخال في أكاديمية «لا فابريكا» التابعة للنادي الملكي، وعاد إلى العملاق الإسباني مباشرةً في الصيف الذي عقب انتقاله إلى باير ليفركوزن الألماني في 2012.

وعانى المدافع من الإصابات في معظم فترات الموسم الماضي، إذ لم يستدعِ للانضمام إلى تشكيلة إسبانيا التي أحرزت مونديال 2026.