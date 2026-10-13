الألعاب النارية تزعج لاعبي بايرن قبل مواجهة فايكينغ بـ«دوري أبطال أوروبا»

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أنه سُمع دويّ انفجارات قوية ناجمة عن ألعاب نارية خارج الفندق الذي يقيم فيه فريق بايرن ميونيخ الألماني بالنرويج، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قبيل مباراة النادي البافاري أمام مُضيفه فايكينغ النرويجي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقاً للتقرير، قام مجهولون بإطلاق ألعاب نارية بالقرب من الفندق في نحو الساعة الواحدة والربع صباحاً بالتوقيت المحلي (الحادية عشرة والربع بتوقيت غرينتش)، واستمرت هذه العملية لمدة دقيقتين.

كما أفادت التقارير بأن الطوابق العليا من الفندق، المصنف من فئة أربع نجوم والمكون من عشرة طوابق والواقع في قلب مدينة ستافانجر النرويجية، تأثرت أيضاً بالواقعة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه لم يجرِ استدعاء الشرطة أو قوات الأمن.

وخلال المباراة التي تُقام في وقت لاحق من مساء اليوم بالجولة الثانية من مرحلة الدوري في دوري الأبطال، يتطلع بايرن لتحقيق فوزه الثاني بالمسابقة القارية، بعد أن استهلّ مشواره في البطولة بانتصار ساحق بنتيجة 5-0 على ضيفه بودو/غليمت النرويجي.

ويتعيّن على البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، تجهيز فريقه لمواجهة وضع غير معتاد، إذ يخوض العملاق الألماني مباراة على أرضية عشب صناعي، للمرة الثانية فقط في تاريخه، وفقاً للنادي.

وكانت المباراة السابقة التي لعبها بايرن على هذا النوع من الأرضيات قد انتهت بالتعادل 2-2 أمام سبارتاك موسكو الروسي في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006.