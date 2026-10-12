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الإيطالي تشيكوني ينضم إلى فريق بيناريلو للدراجات لمدة 3 سنوات

جوليو تشيكوني (أ.ف.ب)
جوليو تشيكوني (أ.ف.ب)
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الإيطالي تشيكوني ينضم إلى فريق بيناريلو للدراجات لمدة 3 سنوات

جوليو تشيكوني (أ.ف.ب)
جوليو تشيكوني (أ.ف.ب)

أعلن فريق «بيناريلو كيو 36.5» للدراجات، اليوم (الاثنين)، تعاقده مع المتسابق جوليو تشيكوني لمدة 3 سنوات، وذلك عقب انفصال الإيطالي بالتراضي عن فريق «ليدل تريك» الذي قضى في صفوفه 8 مواسم.

كانت آخر مشاركة لتشيكوني مع «ليدل تريك» عندما احتل المركز الثالث في سباق لومبارديا، يوم السبت، بعد أن أعلن الفريق رحيله عشية السباق على الرغم من تبقي ثلاث سنوات على انتهاء عقده.

وقال تشيكوني (31 عاماً)، في بيان صادر عن فريق بيناريلو: «بعد ثماني سنوات مع نفس الفريق، يعد هذا قراراً كبيراً، لكنه قرار أردت اتخاذه بصدق».

وأضاف: «أشعر بأنه لا يزال لديّ الكثير لأقدمه، وكنت بحاجة إلى تحدٍّ جديد، وتجديد دوافعي، وأن أكون في بيئة أشعر فيها بأنني في منزلي».

وسينضم المتسابق المتخصص في المرتفعات، الذي فاز بتصنيف منافسات صعود الجبال في سباقَي فرنسا وإيطاليا، إلى البريطاني توم بيدكوك في بيناريلو.

وقال تشيكوني: «لطالما أُعجبت به، ليس فقط بسبب موهبته، بل لأنه متسابق يفكر بطريقة مختلفة ولا يخشى القيام بالأمور على طريقته».

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أرتيتا: آرسنال مطالب باستحقاق العودة إلى نهائي دوري الأبطال

فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
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أرتيتا: آرسنال مطالب باستحقاق العودة إلى نهائي دوري الأبطال

فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)
فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

شدد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، على أن فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، مؤكداً أن المنافسة على اللقب تتطلب التعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة جديدة نحو الهدف.

ويستعد آرسنال لمواجهة ليل الفرنسي، الثلاثاء، على ملعبه، في وقت يسعى فيه الفريق اللندني إلى مواصلة مشواره الأوروبي وتعويض خيبة خسارة النهائي السابق، في ظل طموحات بتحقيق أول لقب في تاريخ النادي بالبطولة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «عليك أن تستحق حق الوصول إلى هذا المركز مجدداً. نحن نعرف مدى صعوبة الأمر، ولم يسبق لنادينا الفوز بدوري أبطال أوروبا في تاريخه، لذلك علينا أن ندرك حجم التحدي».

وأضاف المدرب الإسباني أن فريقه ينتظره اختبار صعب أمام ليل، مشيداً بالعمل الذي يقدمه مدربه ديفيدي أنشيلوتي، وقال إنه «فريق منظم جيداً، وما قدمه أنشيلوتي أمر لافت، ويكفي أن ترى الطريقة التي ينافس بها فريقه ويلعب في الدوري الفرنسي».

وفي سياق متصل، أكد المدافع البرازيلي غابرييل أن آرسنال يدخل المواجهة بطموح المنافسة على جميع الألقاب، وقال: «نحن متحمسون للغاية، ونريد المنافسة على كل بطولة. أمامنا فرصة جديدة للعب في دوري الأبطال وعلى أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن مستعدون لذلك».

وأشار غابرييل إلى أن الفريق يتطلع إلى البناء على بدايته القوية للموسم، رغم خسارته أمام برايتون بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود إلى الانتصارات بالفوز على ليدز، مضيفاً: «نريد الحفاظ على الزخم، وقد قدمنا عملاً جيداً في دوري الأبطال الموسم الماضي، ولدينا فرصة جديدة للمنافسة على اللقب».

وتطرق أرتيتا إلى الإصابات التي تعرض لها الإكوادوري بييرو هينكابي والإسباني مارتن زوبيميندي خلال الحصة التدريبية الخفيفة التي أعقبت الفوز على ليدز، السبت، موضحاً أن اللاعبين سيخضعان لفحوص إضافية لتحديد مدى خطورة إصابتيهما ومدة غيابهما المحتملة.

وقال المدرب: «كانت لدينا حصة تدريبية مخصصة للاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية، وخلال حالتين مؤسفتين فقدنا لاعبين. هذا ليس أمراً جيداً، وعلينا تقييم حالتهما وإجراء المزيد من الفحوص لمعرفة المدة التي سيغيبان خلالها».

ووصف أرتيتا ما حدث بأنه أمر بعيد عن المثالية، مشيراً إلى أن تجنب الإصابات بصورة كاملة ليس خياراً واقعياً، لأن اللاعبين يحتاجون إلى التدريبات للحفاظ على جاهزيتهم وإيقاعهم التنافسي.

وفيما يتعلق بموعد عودة المدافع ويليام ساليبا، أوضح أرتيتا أن اللاعب عاد إلى التدرب على العشب منذ أكثر من أسبوع، لكنه يحتاج إلى زيادة أحماله التدريبية تدريجياً قبل النظر في إعادته إلى قائمة الفريق، مؤكداً أن تحديد موعد عودته لا يزال صعباً، وأن الأمر يعتمد على استجابته لبرنامج التعافي.

من جانبه، تحدث غابرييل عن تجربته مع آرسنال، مشيداً بدور أرتيتا في تطوير مستواه وتعزيز روح الفريق، وقال: «أقول له كل أسبوع شكراً على الطريقة التي دفعني بها إلى التطور، وعلى الروح التي يمتلكها ورغبته في الفوز. إنه يمنحنا الثقة لخوض المباريات والاستمتاع بوجودنا في الملعب».

كما استعاد المدافع البرازيلي ذكرياته مع ليل، الذي سبق له اللعب في صفوفه، معرباً عن سعادته بالعودة لمواجهة فريقه السابق، وقال: «ستكون مناسبة خاصة جداً بالنسبة لي. أحمل الكثير من الحب لليل، وأتطلع إلى رؤية جماهيره واللعب أمامهم».

وتحدث أرتيتا بدوره بإيجابية عن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب ليل الحالي، الذي سبق له تمثيل آرسنال، مشيداً بشخصيته وتأثيره داخل غرفة الملابس، وبالمسيرة التي صنعها منذ انضمامه إلى الفريق اللندني قادماً من مونبلييه الفرنسي.

وكان غابرييل قد أهدر ركلة ترجيح في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه أكد استعداده لتحمل المسؤولية مجدداً إذا سنحت له الفرصة، قائلاً: «لا أريد إهدار ركلة جزاء، لكنني تعلمت من التجربة، وإذا حصلت على فرصة أخرى فسأكون مستعداً لتسديدها. زملائي ساعدوني كثيراً بعد ما حدث».

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راسل قد يتعرض لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في لاس فيغاس

قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس (أ.ب)
قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس (أ.ب)
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راسل قد يتعرض لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في لاس فيغاس

قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس (أ.ب)
قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس (أ.ب)

قد يتعرض جورج راسل سائق مرسيدس لعقوبة أخرى تتعلق بالمحرك في سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الشهر المقبل، وهو الوقت ذاته الذي من المرجح أن يحسم فيه زميله بالفريق كيمي أنتونيلي لقب بطولة لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وانطلق راسل، الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين لكنه يتأخر بفارق 102 نقطة عن السائق الإيطالي مع بقاء ست جولات على نهاية الموسم، من مؤخرة شبكة الانطلاق في سباق جائزة سنغافورة الكبرى أمس الأحد بعد تجاوز حصته المخصصة من وحدات الطاقة لهذا الموسم.

وقال السائق البريطاني الأسبوع الماضي إنه سيتلقى عقوبة أخرى قبل نهاية الموسم.

وقال لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية بعد أن احتل المركز التاسع في حلبة مارينا باي «لأكون صريحاً، من المرجح أن تكون العقوبة في وقت لاحق من الموسم. ربما في لاس فيغاس. الآن لدينا الخيار في تطبيق العقوبة متى شئنا، وسنختار حلبة أسهل قليلاً من هذه».

ولم يخطط راسل أو فريقه مرسيدس لاستخدام محرك جديد في سنغافورة، وهي حلبة يصعب التجاوز فيها، إلا أنهما اضطرا إلى ذلك بسبب عطل أدى إلى خروج السائق البريطاني من الجولة السابقة (سباق جائزة البحرين الذي أقيم في ماليزيا)، مما لم يترك لهما أي خيار آخر.

وسباق أوستن في تكساس سيكون الخيار المفضل في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ويتمتع أنتونيلي (20 عاما) بفرصته الأولى ليصبح أصغر بطل في تاريخ هذه الرياضة في أوستن.

ومع ذلك، سيتعين على الفائز بثمانية سباقات هذا العام أن يفوز هناك ليصبح أول بطل إيطالي منذ عام 1953 مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم؛ وسيظل الأمر مرهوناً بعدم حصول راسل أو لويس هاميلتون سائق فيراري على النقاط الكافية للبقاء في المنافسة.

ويبدو أن سباق المكسيك بعد ذلك بأسبوع واحد أو البرازيل في السباق الذي يليه، هما المكانان الأكثر احتمالاً ليشهدا حسم البطولة قبل لاس فيغاس.

ولا شك أن أنتونيلي سيتوج باللقب في النهاية؛ إذ يتأخر هاميلتون، صاحب المركز الثالث، الآن بفارق 111 نقطة ولم يتبقَّ سوى 125 نقطة متاحة بعد سباق أوستن.

وإذا فاز أنتونيلي في تكساس، فسيخرج ماكس فرستابن سائق رد بول وشارل لوكلير سائق فيراري وحامل اللقب لاندو نوريس سائق مكلارين، من المنافسة على اللقب فوراً.

وسيسعى فرستابن، البطل أربع مرات والفائز أمس في سنغافورة، إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي في السباق المقبل في تكساس.

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دوري أبطال أوروبا: سيميوني يأمل في استعادة ألفاريس حسه التهديفي

دييغو سيميوني (أ.ف.ب)
دييغو سيميوني (أ.ف.ب)
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دوري أبطال أوروبا: سيميوني يأمل في استعادة ألفاريس حسه التهديفي

دييغو سيميوني (أ.ف.ب)
دييغو سيميوني (أ.ف.ب)

أمَّل المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد الإسباني، دييغو سيميوني، الاثنين، أن يتمكن مواطنه المهاجم الدولي خوليان ألفاريس من استعادة حسه التهديفي، وذلك عشية استضافة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحل يونايتد ضيفاً على نادي العاصمة الإسبانية، ساعياً إلى البناء على اكتساحه صباح الأذربيجاني 4-0 في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة للمسابقة القارية الأم، بينما خسر أتلتيكو مباراته الأولى أمام الفريق الإنجليزي الآخر ليفربول 1-2.

ولم يسجل ألفاريس أي هدف هذا الموسم مع أتلتيكو الذي رفض تلبية رغبة بطل مونديال 2022 بالانتقال إلى غريمه المحلي برشلونة.

وقال سيميوني للصحافيين الاثنين: «أعتقد أن المهاجمين الذين يتمتعون بخصائص خوليان يحتاجون دائماً إلى الأهداف، وليس هو فقط»، معتبراً أن ألفاريس «لاعب جماعي، إلى جانب قدرته على التسجيل، ويمكنه الربط بشكل جيد جداً (مع زملائه في الملعب)، وصناعة التمريرات الحاسمة، ويمتلك أدوات عدة، أكثر من مجرد تسجيل الأهداف».

وأصاب ألفاريس القائم بعد مشاركته بديلاً أمام ألافيس السبت، في المباراة التي فاز بها أتلتيكو 2-1 في المرحلة الثامنة، ما سمح له بالبقاء ثانياً في ترتيب الدوري بفارق 5 نقاط خلف برشلونة المتصدر وحامل اللقب.

وأضاف سيميوني عن اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنجليزي: «قدَّم شوطاً ثانياً جيداً في مباراة السبت، ونأمل أن يواصل التطور والوصول إلى المكان الذي نريد جميعاً أن نراه فيه».

وسجل ألفاريس هدفاً للأرجنتين خلال مباراة ودية أمام بوركينا فاسو في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ولكنه لم يهز الشباك في 5 مباريات مع أتلتيكو.

وتُقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في يونيو (حزيران) المقبل على ملعب «ميتروبوليتانو» الخاص بأتلتيكو، ولكن سيميوني أكد أنه لا يفكر في ذلك حالياً، قائلاً: «الواقع هو أن نعمل كل يوم على حدة، وكل مباراة على حدة».

وفاز أتلتيكو في مبارياته الأربع الأخيرة، في حين يعاني يونايتد من نتائج سيئة، ولم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات له في مختلف المسابقات، منذ انتصاره على صباح.

وبجمعه 6 نقاط فقط من مبارياته الست الأولى في الدوري الممتاز، حقق يونايتد أسوأ بداية له منذ 40 عاماً.

وقال سيميوني: «ستكون المباراة طويلة وصعبة، وعلينا أن ندير جهودنا بشكل جيد لكي ننافس بشكل جيد».

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