الإيطالي تشيكوني ينضم إلى فريق بيناريلو للدراجات لمدة 3 سنوات

فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

شدد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، على أن فريقه مطالب بإثبات أحقيته بالوصول مجدداً إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته نهائي الموسم الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح، مؤكداً أن المنافسة على اللقب تتطلب التعامل مع كل مباراة باعتبارها خطوة جديدة نحو الهدف.

ويستعد آرسنال لمواجهة ليل الفرنسي، الثلاثاء، على ملعبه، في وقت يسعى فيه الفريق اللندني إلى مواصلة مشواره الأوروبي وتعويض خيبة خسارة النهائي السابق، في ظل طموحات بتحقيق أول لقب في تاريخ النادي بالبطولة.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحافي، وفقاً لشبكة «بي بي سي» البريطانية: «عليك أن تستحق حق الوصول إلى هذا المركز مجدداً. نحن نعرف مدى صعوبة الأمر، ولم يسبق لنادينا الفوز بدوري أبطال أوروبا في تاريخه، لذلك علينا أن ندرك حجم التحدي».

وأضاف المدرب الإسباني أن فريقه ينتظره اختبار صعب أمام ليل، مشيداً بالعمل الذي يقدمه مدربه ديفيدي أنشيلوتي، وقال إنه «فريق منظم جيداً، وما قدمه أنشيلوتي أمر لافت، ويكفي أن ترى الطريقة التي ينافس بها فريقه ويلعب في الدوري الفرنسي».

وفي سياق متصل، أكد المدافع البرازيلي غابرييل أن آرسنال يدخل المواجهة بطموح المنافسة على جميع الألقاب، وقال: «نحن متحمسون للغاية، ونريد المنافسة على كل بطولة. أمامنا فرصة جديدة للعب في دوري الأبطال وعلى أرضنا وبين جماهيرنا، ونحن مستعدون لذلك».

وأشار غابرييل إلى أن الفريق يتطلع إلى البناء على بدايته القوية للموسم، رغم خسارته أمام برايتون بثلاثية نظيفة، قبل أن يعود إلى الانتصارات بالفوز على ليدز، مضيفاً: «نريد الحفاظ على الزخم، وقد قدمنا عملاً جيداً في دوري الأبطال الموسم الماضي، ولدينا فرصة جديدة للمنافسة على اللقب».

وتطرق أرتيتا إلى الإصابات التي تعرض لها الإكوادوري بييرو هينكابي والإسباني مارتن زوبيميندي خلال الحصة التدريبية الخفيفة التي أعقبت الفوز على ليدز، السبت، موضحاً أن اللاعبين سيخضعان لفحوص إضافية لتحديد مدى خطورة إصابتيهما ومدة غيابهما المحتملة.

وقال المدرب: «كانت لدينا حصة تدريبية مخصصة للاعبين الذين لم يحصلوا على دقائق كافية، وخلال حالتين مؤسفتين فقدنا لاعبين. هذا ليس أمراً جيداً، وعلينا تقييم حالتهما وإجراء المزيد من الفحوص لمعرفة المدة التي سيغيبان خلالها».

ووصف أرتيتا ما حدث بأنه أمر بعيد عن المثالية، مشيراً إلى أن تجنب الإصابات بصورة كاملة ليس خياراً واقعياً، لأن اللاعبين يحتاجون إلى التدريبات للحفاظ على جاهزيتهم وإيقاعهم التنافسي.

وفيما يتعلق بموعد عودة المدافع ويليام ساليبا، أوضح أرتيتا أن اللاعب عاد إلى التدرب على العشب منذ أكثر من أسبوع، لكنه يحتاج إلى زيادة أحماله التدريبية تدريجياً قبل النظر في إعادته إلى قائمة الفريق، مؤكداً أن تحديد موعد عودته لا يزال صعباً، وأن الأمر يعتمد على استجابته لبرنامج التعافي.

من جانبه، تحدث غابرييل عن تجربته مع آرسنال، مشيداً بدور أرتيتا في تطوير مستواه وتعزيز روح الفريق، وقال: «أقول له كل أسبوع شكراً على الطريقة التي دفعني بها إلى التطور، وعلى الروح التي يمتلكها ورغبته في الفوز. إنه يمنحنا الثقة لخوض المباريات والاستمتاع بوجودنا في الملعب».

كما استعاد المدافع البرازيلي ذكرياته مع ليل، الذي سبق له اللعب في صفوفه، معرباً عن سعادته بالعودة لمواجهة فريقه السابق، وقال: «ستكون مناسبة خاصة جداً بالنسبة لي. أحمل الكثير من الحب لليل، وأتطلع إلى رؤية جماهيره واللعب أمامهم».

وتحدث أرتيتا بدوره بإيجابية عن المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب ليل الحالي، الذي سبق له تمثيل آرسنال، مشيداً بشخصيته وتأثيره داخل غرفة الملابس، وبالمسيرة التي صنعها منذ انضمامه إلى الفريق اللندني قادماً من مونبلييه الفرنسي.

وكان غابرييل قد أهدر ركلة ترجيح في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، لكنه أكد استعداده لتحمل المسؤولية مجدداً إذا سنحت له الفرصة، قائلاً: «لا أريد إهدار ركلة جزاء، لكنني تعلمت من التجربة، وإذا حصلت على فرصة أخرى فسأكون مستعداً لتسديدها. زملائي ساعدوني كثيراً بعد ما حدث».