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الرياضة رياضة عالمية

دورة بكين: تشينوين تتوّج بلقبها الأول في دورات الألف نقطة

جنغ تشينوين (أ.ف.ب)
جنغ تشينوين (أ.ف.ب)
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دورة بكين: تشينوين تتوّج بلقبها الأول في دورات الألف نقطة

جنغ تشينوين (أ.ف.ب)
جنغ تشينوين (أ.ف.ب)

توّجت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة 54 عالمياً، بلقبها الأول ضمن دورات «دبليو تي إيه» الألف نقطة، بعد فوزها على الروسية الشابة ميرا أندرييفا الخامسة 7-5 و6-4، الأحد، في نهائي دورة بكين لكرة المضرب.

وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس، البالغة 24 عاماً، المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندرييفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان غاروس مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

وباتت تشينوين أول لاعبة صينية تحرز لقب دورة بكين لفئة 1000 نقطة، وهي الدورة التي انطلقت عام 2004، كما أكدت عودتها إلى أفضل مستوياتها بإحرازها اللقب السادس في مسيرتها ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

حسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس البالغة 24 عاماً المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندرييفا (أ.ب)

وكانت ابنة مقاطعة هوبي في وسط الصين قد بلغت المركز الرابع عالمياً قبل 16 شهراً، لكنها تراجعت إلى خارج قائمة المائة الأوائل بعد خضوعها لعملية جراحية في المرفق صيف عام 2025 ونتائجها المتذبذبة خلال النصف الأول من موسم 2026.

وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، نجحت تشينوين في بلوغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما شقت طريقها عبر التصفيات.

وكانت وصيفة بطولتي أستراليا المفتوحة والماسترز الختامية لموسم 2024 تخوض الأحد ثاني نهائي لها في دورات دبليو تي إيه للألف نقطة.

باتت تشينوين أول لاعبة صينية تحرز لقب دورة بكين لفئة 1000 نقطة (رويترز)

في عام 2024، خسرت نهائي دورة ووهان لفئة (1000) أمام أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً، وقد تلتقي البيلاروسية مجدداً في الدور الثاني من دورة ووهان (12-18 أكتوبر/ تشرين الأول) هذا العام، حسب القرعة التي أجريت السبت.

واستفادت تشينوين من بطاقة دعوة «وايلد كارد» منحها إياها منظمو دورة بكين للدخول مباشرةً إلى الجدول الرئيسي، لتصبح رابع لاعبة تحرز لقباً في هذه الفئة ببطاقة دعوة، بعد الروسية ماريا شارابوفا (سينسيناتي 2011) والكنديتين بيانكا أندريسكو (إنديان ويلز 2019) وفيكتوريا مبوكو (مونتريال 2025).

ميرا أندرييفا (رويترز)

في المقابل، خسرت أندرييفا ثاني نهائي لها في هذه الفئة هذا الموسم، بعد هزيمتها في نهائي مدريد مطلع مايو (أيار).

وكانت اللاعبة الروسية قد أحرزت أول لقبين لها في هذه الفئة عام 2025، في دبي وإنديان ويلز.

وسترتقي أندرييفا، الاثنين، إلى المركز الثالث عالمياً، وهو أفضل تصنيف تحققه في مسيرتها.

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«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يلحق بإنتر إلى الصدارة بثلاثية في مونزا

أندريا بونامونتي يحتفل بهدف لاتسيو الثالث بمرمى مونزا (إ.ب.أ)
أندريا بونامونتي يحتفل بهدف لاتسيو الثالث بمرمى مونزا (إ.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: لاتسيو يلحق بإنتر إلى الصدارة بثلاثية في مونزا

أندريا بونامونتي يحتفل بهدف لاتسيو الثالث بمرمى مونزا (إ.ب.أ)
أندريا بونامونتي يحتفل بهدف لاتسيو الثالث بمرمى مونزا (إ.ب.أ)

استغل لاتسيو تعثر جاره روما المنقوص عددياً والمتعادل سلباً أمام مضيّفه كومو، ليتشارك الصدارة مع إنتر عقب فوزه على ضيفه مونزا المنقوص 3-1 في المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد.

ونجح لاتسيو في الحفاظ على سجله خالياً من أي هزيمة أسوة بإنتر المتصدر بفارق الأهداف عنه (16 نقطة لكل منهما)، محققاً فوزه الخامس في ست مباريات.

ويدين فريق المدرب جينارو غاتوزو بفوزه الثالث توالياً لأهداف البرتغالي نونو تافاريز (3) والدنماركي غوستاف إيزاكسن (23) وأندريا بينامونتي (88)، فيما سجّل الجورجي سابا جوجليتشيدزه (43) هدف مونزا الذي جاء رغم طرد لورنزو لوكيزي (35).

ويحقق لاتسيو أفضل بداية موسم في تاريخه، لكن مدرجات الملعب الأولمبي لا تزال شبه خالية؛ إذ يقاطع مشجعو الألتراس التابعون للنادي، بسبب خلافهم الحاد مع الرئيس والمالك كلاوديو لوتيتو، مباريات الفريق على أرضه منذ الموسم الماضي.

ويأتي هذا الفوز قبل أن يتواجه فريق العاصمة مع يوفنتوس الأسبوع المقبل، سعياً لمواصلة مشواره الناجح هذا الموسم والمنافسة على لقب «سيري أ» للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 26 عاماً.

وحقّق بولونيا فوزه الأول من ست محاولات بتخطيه مضيّفه ليتشي 2-1.

سجّل لبولونيا كل من ريكاردو أورسوليني (17) والهولندي جاي إينيم (75) ولليتشي السويدي الصومالي الأصل عمار فتاح (64).

ويلعب لاحقاً ميلان مع ضيفه ساسولو، ويوفنتوس مع ضيفه كالياري.

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«لا ليغا»: إلتشي يتعادل سلبياً مع سيلتا فيغو

التعادل السلبي حسم مواجهة إلتشي وضيفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة إلتشي وضيفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: إلتشي يتعادل سلبياً مع سيلتا فيغو

التعادل السلبي حسم مواجهة إلتشي وضيفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة إلتشي وضيفه سيلتا فيغو (إ.ب.أ)

تعادل فريق إلتشي سلبياً مع ضيفه سيلتا فيغو، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولم تشهد المباراة التي أقيمت على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو معقل فريق إلتشي، أي أهداف ليكتفي كل فريق بنقطة.

ويظل إلتشي بهذا التعادل في منطقة الخطر، إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط، حصدها من انتصار وحيد و3 تعادلات.

أما سيلتا فيغو فلديه 8 نقاط في المركز التاسع، علماً بأن الفريق تنتظره مواجهة صعبة على ملعبه يوم الخميس المُقبل ضد يوفنتوس الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى سليتا فيغو الموسم الماضي محتلاً المركز السادس، أما إلتشي فكان قد تجنب الهبوط بصعوبة محتلاً المركز الخامس عشر، بفارق نقطة وحيد عن أول الهابطين فريق ريال مايوركا.

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«جائزة سنغافورة» لـ«فورمولا 1»: فيرستابن بطلاً لأول مرة «بسهولة»

الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» يحتفل بلقب «جائزة سنغافورة» (أ.ف.ب)
الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» يحتفل بلقب «جائزة سنغافورة» (أ.ف.ب)
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«جائزة سنغافورة» لـ«فورمولا 1»: فيرستابن بطلاً لأول مرة «بسهولة»

الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» يحتفل بلقب «جائزة سنغافورة» (أ.ف.ب)
الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» يحتفل بلقب «جائزة سنغافورة» (أ.ف.ب)

أكمل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، عطلة نهاية أسبوع مثالية بعد فوزه لأول مرة بـ«جائزة سنغافورة الكبرى» ضمن بطولة العالم لـ«فورمولا1»، الأحد، على حلبة «مارينا باي ستريت»، بعدما كان قد أحرز السبت المركز الأول في السباق القصير «سبرينت» الذي انطلق فيه من الخط الأول أيضاً.

وجاء هذا الإنجاز في الجولة الـ17 (من أصل 23) بصورة لافتة على حلبة لم يسبق للهولندي أن فاز عليها أو حتى انطلق من مركز الصدارة فيها خلال 9 محاولات سابقة، منذ ظهوره الأول مع فريق «تورو روسو» عام 2015.

ويعد سباق «جائزة سنغافورة الكبرى»؛ الممتد على 62 لفة، من أشد السباقات إرهاقاً بدنياً وذهنياً في روزنامة «فورمولا1»، في ظل التهديد الدائم للجدران الخرسانية القاسية التي تحيط بالحلبة الشارعية.

كما أن درجات الحرارة والرطوبة المرتفعة للغاية قد تؤدي إلى فقدان السائقين 3 كيلوغرامات أو أكثر من السوائل، خلال سباق قد يمتد في كثير من الأحيان إلى الحد الأقصى المسموح به وهو ساعتان.

الهولندي ماكس فيرستابن سائق «ريد بول» تجاوز خط النهاية أمام ملاحقيه بأريحية (رويترز)

وقال فيرستابن: «استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني أعتقد أن هذا السباق كان جيداً جداً»، وهو يحتفل بفوزين متتاليين بعدما انتصر في ماليزيا قبل 7 أيام، محققاً أول انتصاراته في عام 2026.

وأضاف: «كانت لدينا السرعة عندما احتجنا إليها على الإطارين اللين والمتوسط. لذلك؛ فأنا سعيد جداً بالفوز هنا».

وحلّ شارل لوكلير من موناكو (فريق فيراري) ثانياً، بفارق تجاوز 9 ثوان عن فيرستابن، في حين أكمل الإيطالي آندريا كيمي أنتونيلي منصة التتويج بنيله المركز الـ3، مما سمح له بالابتعاد في صدارة الترتيب العام بفارق 100 ونقطتين عن زميله في «مرسيدس» ملاحقه البريطاني جورج راسل الذي حل تاسعاً بعدما انطلق من المركز الـ19.

سباق مثير شهدته حلبة «مارينا باي» في سنغافورة (إ.ب.أ)

وجاء البريطاني لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، في المركز الـ4، متقدماً على زميله الأسترالي أوسكار بياستري، ومن خلفهما البريطاني لويس هاميلتون سائق «مرسيدس».

وحلّ النيوزيلندي ليام لاوسون (ريسينغ بولز) سابعاً، ومن بعده الألماني نيكو هولكنبرغ (أودي) وراسل (مرسيدس) والفرنسي إسحاق حجار (ريد بول).

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