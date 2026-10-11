دورة بكين: تشينوين تتوّج بلقبها الأول في دورات الألف نقطة

توّجت الصينية جنغ تشينوين، المصنفة 54 عالمياً، بلقبها الأول ضمن دورات «دبليو تي إيه» الألف نقطة، بعد فوزها على الروسية الشابة ميرا أندرييفا الخامسة 7-5 و6-4، الأحد، في نهائي دورة بكين لكرة المضرب.

وحسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس، البالغة 24 عاماً، المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندرييفا التي كانت تخوض أول نهائي لها منذ تتويجها بلقب رولان غاروس مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

وباتت تشينوين أول لاعبة صينية تحرز لقب دورة بكين لفئة 1000 نقطة، وهي الدورة التي انطلقت عام 2004، كما أكدت عودتها إلى أفضل مستوياتها بإحرازها اللقب السادس في مسيرتها ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

حسمت البطلة الأولمبية في ألعاب باريس البالغة 24 عاماً المباراة في ساعة و43 دقيقة أمام أندرييفا (أ.ب)

وكانت ابنة مقاطعة هوبي في وسط الصين قد بلغت المركز الرابع عالمياً قبل 16 شهراً، لكنها تراجعت إلى خارج قائمة المائة الأوائل بعد خضوعها لعملية جراحية في المرفق صيف عام 2025 ونتائجها المتذبذبة خلال النصف الأول من موسم 2026.

وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، نجحت تشينوين في بلوغ ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بعدما شقت طريقها عبر التصفيات.

وكانت وصيفة بطولتي أستراليا المفتوحة والماسترز الختامية لموسم 2024 تخوض الأحد ثاني نهائي لها في دورات دبليو تي إيه للألف نقطة.

باتت تشينوين أول لاعبة صينية تحرز لقب دورة بكين لفئة 1000 نقطة (رويترز)

في عام 2024، خسرت نهائي دورة ووهان لفئة (1000) أمام أرينا سابالينكا المصنفة الثانية عالمياً، وقد تلتقي البيلاروسية مجدداً في الدور الثاني من دورة ووهان (12-18 أكتوبر/ تشرين الأول) هذا العام، حسب القرعة التي أجريت السبت.

واستفادت تشينوين من بطاقة دعوة «وايلد كارد» منحها إياها منظمو دورة بكين للدخول مباشرةً إلى الجدول الرئيسي، لتصبح رابع لاعبة تحرز لقباً في هذه الفئة ببطاقة دعوة، بعد الروسية ماريا شارابوفا (سينسيناتي 2011) والكنديتين بيانكا أندريسكو (إنديان ويلز 2019) وفيكتوريا مبوكو (مونتريال 2025).

ميرا أندرييفا (رويترز)

في المقابل، خسرت أندرييفا ثاني نهائي لها في هذه الفئة هذا الموسم، بعد هزيمتها في نهائي مدريد مطلع مايو (أيار).

وكانت اللاعبة الروسية قد أحرزت أول لقبين لها في هذه الفئة عام 2025، في دبي وإنديان ويلز.

وسترتقي أندرييفا، الاثنين، إلى المركز الثالث عالمياً، وهو أفضل تصنيف تحققه في مسيرتها.