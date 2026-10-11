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الرياضة رياضة عالمية

طائرات ورقية احتجاجاً على رئيس نادي رايو فايكانو توقف مباراته مع أتلتيك بلباو

أوراق متناثرة على أرض الملعب بعد إيقاف الحكم مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو مؤقتاً لاحتجاج جماهير رايو فايكانو على إدارة رئيس النادي مارتن بريسا (إ.ب.أ)
أوراق متناثرة على أرض الملعب بعد إيقاف الحكم مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو مؤقتاً لاحتجاج جماهير رايو فايكانو على إدارة رئيس النادي مارتن بريسا (إ.ب.أ)
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طائرات ورقية احتجاجاً على رئيس نادي رايو فايكانو توقف مباراته مع أتلتيك بلباو

أوراق متناثرة على أرض الملعب بعد إيقاف الحكم مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو مؤقتاً لاحتجاج جماهير رايو فايكانو على إدارة رئيس النادي مارتن بريسا (إ.ب.أ)
أوراق متناثرة على أرض الملعب بعد إيقاف الحكم مباراة رايو فايكانو وأتلتيك بلباو مؤقتاً لاحتجاج جماهير رايو فايكانو على إدارة رئيس النادي مارتن بريسا (إ.ب.أ)

تسببت احتجاجات جماهير رايو فايكانو الإسباني في إيقاف مباراته أمام أتلتيك بلباو، السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما ألقت الجماهير طائرات ورقية وكرات مطاطية على أرض الملعب، تعبيراً عن غضبها من رئيس النادي راوول مارتن بريسا، ومطالبتها برحيله؛ بسبب سوء الإدارة وتدهور أوضاع ملعب الفريق.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب «فاييكاس» بالعاصمة مدريد، عودة رايو فايكانو إلى معقله لأول مرة هذا الموسم، بعدما اضطر إلى خوض مبارياته الثلاث الأولى «على أرضه» في ملعب «بوتاركي» التابع لنادي ليغانيس؛ نتيجة مخاوف تتعلق بسلامة المنشأة وعدم استيفائها المعايير المطلوبة.

وبدأت الاحتجاجات في الدقيقة الـ13، عندما شرعت الجماهير في إلقاء الطائرات الورقية والكرات المطاطية باتجاه أرضية الملعب؛ مما دفع الحكم إلى إيقاف اللعب مؤقتاً، فيما توجه لاعبا رايو فايكانو أوسكار فالنتين وإيسي بالازون للتحدث مع أفراد مجموعة «بوكانيروس»، المعروفة بتشجيعها المتشدد للفريق، في محاولة لتهدئة الأوضاع.

جماهير رايو فايكانو تحتج على رئيس النادي مارتن بريسا مما دفع بالحكم إلى إيقاف المباراة أمام أتلتيك بلباو بعد إلقاء أوراق على أرض الملعب (إ.ب.أ)

واستؤنفت المباراة لنحو 10 دقائق، قبل أن تتجدد الاحتجاجات بصورة أَحَدّ، ليقرر الحكم إخراج اللاعبين من أرض الملعب قبل اكتمال نصف ساعة من اللعب.

ورغم عودة لاعبي الفريقين لاحقاً في محاولة لاستكمال المواجهة، فإن استمرار إلقاء المقذوفات حال دون استئنافها، ليعلن رايو فايكانو تعليق المباراة بناءً على توصية الشرطة، في ظل تواصل الهتافات المطالبة باستقالة بريسا.

وتعود جذور الأزمة إلى المشكلات المتكررة التي يعاني منها ملعب «فاييكاس»، إذ سبق تأجيل مباراة رايو فايكانو أمام ريال أوفييدو في فبراير (شباط) الماضي بسبب مخاوف تتعلق بسلامة أرضية الملعب، قبل نقل مواجهته أمام أتلتيكو مدريد إلى ملعب «بوتاركي».

ورغم استكمال الفريق موسم 2025 - 2026 على ملعبه، فإن «رابطة الدوري الإسباني» قررت بالتعاون مع سلطات منطقة مدريد، منعه من استقبال المباريات مع انطلاق الموسم الجديد؛ بسبب مخالفات شملت أنظمة الوقاية من الحرائق، والتمديدات الكهربائية، وإضاءة الطوارئ، والمرافق الصحية، إلى جانب نقص الوثائق الإلزامية المتعلقة بالسلامة.

وبعد تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، حصل النادي على الموافقة للعودة إلى ملعبه في مواجهة أتلتيك بلباو، غير أن الجماهير استغلت المناسبة لتصعيد احتجاجاتها ضد الرئيس الذي يتولى إدارة النادي منذ عام 2011، وسط اتهامات متواصلة له بسوء الإدارة والإهمال.

وكانت مؤشرات الغضب قد ظهرت خلال مباراة ودية أقيمت على الملعب الأسبوع الماضي، عندما ردد المشجعون هتافات مناهضة لبريسا، فيما ظهرت كتابات على المقصورة الرئاسية تطالبه بالرحيل فوراً.

وفي بيان أصدرته عقب الأحداث، أكدت مجموعة المشجعين «بوكانيروس» أن الاحتجاجات جاءت نتيجة تراكم سنوات من الإحباط والغضب لدى آلاف المشجعين وحاملي التذاكر الموسمية، عادّةً أن قرار سحب ترخيص الملعب خلال الصيف وإجبار الفريق على خوض مبارياته خارج أرضه كان القشة التي قصمت ظهر البعير. واتهمت المجموعة إدارة النادي بتعريض سلامة وصحة نحو 15 ألف مشجع للخطر خلال المباريات، مشددة على استمرار تحركاتها الاحتجاجية حتى حدوث تغيير جذري في طريقة إدارة النادي.

ومن المنتظر إعادة جدولة مواجهة أتلتيك بلباو في موعد لاحق، فيما تلوح في الأفق احتجاجات جديدة مع اقتراب المباراة المقبلة لرايو فايكانو على أرضه أمام إلتشي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في ظل استمرار التوتر بين الجماهير وإدارة النادي.

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دورة شنغهاي: زفيريف يتأهل إلى ثمن النهائي بصعوبة... وجيا يقصي شيلتون

ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)
ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)
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دورة شنغهاي: زفيريف يتأهل إلى ثمن النهائي بصعوبة... وجيا يقصي شيلتون

ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)
ألكسندر زفيريف (أ.ف.ب)

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف بصعوبة على الفرنسي كونتان أليس 6-4 و6-7 (8-10) و6-3، الأحد، في الدور الثالث من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، مواصلاً اقترابه من اعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

ونجح الألماني المصنف الأول في الدورة في حسم المواجهة أمام الفرنسي خلال ساعتين و18 دقيقة، ليبلغ الدور ثمن النهائي، رغم أنه بدا غير مرتاح قليلاً في تحركاته خلال المراحل الأخيرة من المباراة.

ويستطيع زفيريف البالغ 29 عاماً، إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي إذا بلغ الدور نصف النهائي.

كونتان أليس (إ.ب.أ)

وقال عن منافسه الذي تغلب عليه: «إنه يلعب بأسلوب هجومي مذهل ويملك إرسالاً قوياً للغاية»، مضيفاً: «هذا العام كنت أختار بطولاتي والأماكن التي أريد الوصول فيها إلى أفضل مستوياتي، ولم أكن أفعل ذلك في بداية مسيرتي».

وتابع: «وقد أثمر ذلك، ففزت بلقبين في البطولات الأربع الكبرى وبلغت نهائي ويمبلدون».

وبدا زفيريف محبطاً في بعض الفترات؛ إذ كان يوجه انتقاداته إلى فريقه حتى أثناء حسمه المجموعة الأولى أمام أليس، المصنف 48 عالمياً، خلال 38 دقيقة.

وجاءت المجموعة الثانية أكثر تقارباً، بعدما حافظ اللاعبان على إرساليهما ليحتكما إلى شوط فاصل.

وأنقذ زفيريف نفسه من التأخر 6-4 في الشوط الفاصل بضربة خلفية رائعة على الخط، لكنه أهدر لاحقاً نقطة المباراة عندما أخطأ في إعادة كرة أمامية.

وبدت المجموعة الثالثة مرشحة لمعركة جديدة، لكن زفيريف كسر إرسال منافسه ليتقدم 2-0، ثم اعتمد على إرساله القوي والمستقر ليحسم الفوز.

ويشكل زفيريف تهديداً مباشراً لصدارة الإيطالي يانيك سينر، علماً بأنه لم يسبق لبطل الولايات المتحدة المفتوحة وفرنسا المفتوحة أن تصدر التصنيف العالمي.

ويغيب سينر عن دورة شنغهاي بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام زفيريف لانتزاع المركز الأول منه.

وأطاح الفرنسي أرتور جيا المصنف 56 عالمياً، بالأميركي بن شيلتون 7-6 (7-5) و6-7 (7-3)، ليصبح وصيف بطل فلاشينغ ميدوز أبرز ضحايا الدورة الصينية حتى الآن.

وحقق الفرنسي البالغ 21 عاماً أكبر انتصار في مسيرته الاحترافية.

وقال شيلتون المصنف الرابع عالمياً للصحافيين: «لقد تفوق عليّ اليوم بشكل واضح».

وأضاف: «جسدي لم يكن جاهزاً»، وذلك في أول دورة يخوضها في شنغهاي منذ مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، باستثناء منافسات كأس ديفيس الشهر الماضي.

وكان قد انسحب من دورة اليابان التي اختتمت الأسبوع الماضي بسبب مخاوف تتعلق بلياقته البدنية.

وتابع: «هكذا تكون الأمور أحياناً في هذه الجولة»، مضيفاً أن إرهاق السفر واختلاف التوقيت أثرا عليه أيضاً.

وسيلتقي جيا في الدور المقبل إما الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو أو التشيكي ياكوب منشيك.

وقال الفرنسي عقب أول فوز له على لاعب من المصنفين العشرة الأوائل: «إنه أمر مذهل، بصراحة».

وأوضح أن أداءه اعتمد على «التركيز والانتباه» والبقاء «جاهزاً لكل نقطة».

وأضاف جيا أنه أصبح «أكثر ثقة داخل الملعب» بعد عام مميز شهد إحرازه أول لقب احترافي في مسيرته خلال يوليو (تموز) الماضي في دورة لوس كابوس من فئة 250 نقطة.

وانطلق الفرنسي بقوة ليتقدم 5-3 في المجموعة الأولى، قبل أن يعود الأميركي البالغ 24 عاماً ويعادل النتيجة 5-5.

وظل اللاعبان متكافئين في الشوط الفاصل حتى نجح جيا في التقدم وحسم أول نقطة للمجموعة لصالحه.

وفرض شيلتون المصنف الثالث في الدورة، شوطاً فاصلاً جديداً في المجموعة الثانية بعدما تجاوزت المباراة حاجز الساعتين، لكنه تراجع أمام اندفاع جيا الذي حسم الفوز من أول فرصة أتيحت له.

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روما المنقوص عددياً يخرج بنقطة من كومو

خرج روما المنقوص عددياً بتعادل سلبي من أرض مضيفه كومو (أ.ف.ب)
خرج روما المنقوص عددياً بتعادل سلبي من أرض مضيفه كومو (أ.ف.ب)
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روما المنقوص عددياً يخرج بنقطة من كومو

خرج روما المنقوص عددياً بتعادل سلبي من أرض مضيفه كومو (أ.ف.ب)
خرج روما المنقوص عددياً بتعادل سلبي من أرض مضيفه كومو (أ.ف.ب)

خرج روما المنقوص عددياً بتعادل سلبي من أرض مضيفه كومو، في مباراة أكمل أكثر من نصف ساعة منها بعشرة لاعبين، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان فريق العاصمة يمنّي النفس بالبقاء على مسافة واحدة مع إنتر الذي فاز على بارما 2 - 0 السبت، لكنه بقيَ خلفه بفارق نقطتين (16 - 14)، في حين رفع كومو رصيده إلى 11 نقطة.

وهو التعادل الثالث لروما في آخر أربع مباريات ضمن مختلف المسابقات.

وقد تكون النقطة مُرضية بالنسبة إلى فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني؛ نظراً لأن فريقه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 53، بعد طرد مباشر للمهاجم الهولندي دونييل مالين بعد تدخّل قاس على البرازيلي كايكي.

وعلى الرغم من محاولات كومو الكثيرة لافتتاح التسجيل باستغلال النقص العددي، حافظ روما على نظافة شباكه، وهو ثاني أفضل خط دفاع في الدوري بالشراكة مع لاتسيو مؤقتاً (3)، وبعد كالياري (2).

وسيكون أمام الفريق مهمة شاقة أمام ضيفه ريال مدريد بقيادة مدربهم السابق البرتغالي جوزيه مورينيو، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل المخيّب افتتاحاً في تركيا أمام فنربخشه.

في المقابل، يلعب كومو الذي يشارك في دوري الأبطال للمرة الأولى، مع مضيفه فينورد الهولندي بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على لايبزيغ 4 - 1.

وكان روما قريباً من افتتاح التسجيل بتسديدة القائد لورينتسو بيليغريني بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء، ارتدت من القائم (11).

وأهدر مالين فرصة قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة هزّت الشباك الجانبية من زاوية ضيقة.

وبعد طرد الهولندي، سعى كومو إلى استغلال التفوّق العددي، فجرّب الأرجنتيني نيكو باس بتصويبة فوق العارضة، ومثله حاول لاعب آخر بتسديدة في الشباك الجانبية.

من بعدها تصدى الحارس بييرلويجي غوليني لمحاولتين من باس (70 و77)، من دون أن يتمكن فريق المدرب سيسك فابريغاس من الفوز رغم السيطرة.

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«البوندسليغا»: هامبورغ يعلن إصابة قائده ريمبرغ بتمزق في الرباط الصليبي

نيكولاي ريمبرغ (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ (د.ب.أ)
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«البوندسليغا»: هامبورغ يعلن إصابة قائده ريمبرغ بتمزق في الرباط الصليبي

نيكولاي ريمبرغ (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ (د.ب.أ)

أعلن نادي هامبورغ، المنافس في «الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)»، الأحد، أن قائده نيكولاي ريمبرغ تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وسيغيب عن الملاعب أشهراً عدة.

وتعرض ريمبرغ للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول خلال فوز هامبورغ على مضيفه هوفنهايم بنتيجة 3 - 2، واضطر زملاؤه إلى مساعدته على مغادرة أرض الملعب.

وسادت مخاوف فورية داخل معسكر هامبورغ من تعرض اللاعب لإصابة خطيرة، وأعلن النادي أن الأشعة بالرنين المغناطيسي، التي خضع لها اللاعب في وقت متأخر من مساء السبت عقب عودة الفريق إلى هامبورغ، أكدت أسوأ المخاوف.

وأضاف النادي: «سيخضع ريمبرغ لعملية جراحية، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب أشهراً عدة».

وقال مرلين بولزين، مدرب هامبورغ، عقب المباراة: «إنها لحظة مؤلمة له على المستوى الشخصي، ولنا بصفتنا فريقاً؛ لأنه يجسد تماماً نوعية اللاعبين الذين يفترض أن يعكسوا هوية هامبورغ الجديد».

وأوضح بولزين أن الفريق حقق الفوز أيضاً من أجل ريمبرغ، بعدما كان متأخراً بنتيجة 1 - 2، حيث صنع ميرو موهايم، الذي شارك بديلاً للاعب المصاب، هدف التعادل، قبل أن يسجل هدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

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