«دورة بكين»: الشابة أندرييفا تنتزع بسهولة بطاقة التأهل إلى النهائي

بلغت الروسية ميرا أندرييفا نهائي دورة بكين المفتوحة للألف نقطة لكرة المضرب بسهولة السبت، بعدما تخطت التشيكية نيكولا بارتونكوفا 6-2 و6-2، وستلعب على اللقب ضد الصينية جنغ تشينوين، أمل أصحاب الأرض، أو البلجيكية إليز ميرتنز.

وقالت المصنفة خامسة عالمياً: «أردت أن ألعب بشكل هجومي اليوم».

وتقدمت أندرييفا 4-0 في المجموعة الأولى، إذ ارتكبت بارتونكوفا المصنفة 34 عالمياً خطأين مزدوجين، قبل أن تخسر الشوط الرابع.

وارتكبت البالغة 20 عاماً 20 خطأ مباشراً خلال المباراة التي استغرقت 74 دقيقة، وتفوقت عليها الحائزة على آخر نسخة من بطولة فرنسا المفتوحة التي سجلت 27 ضربة رابحة.

وأنقذت بارتونكوفا أول كرة لخسارة المباراة، لكن أندرييفا حسمت اللقاء في الكرة الثانية من دون أي عناء يذكر.

الروسية ميرا أندرييفا تصافح منافستها التشيكية نيكولا بارتونكوفا بعد إقصائها من بكين (إ.ب.أ)

وقالت أندرييفا: «إنها منافِسة مراوغة جداً... تنجح أحياناً في توجيه ضربات صاروخية من العدم».

وأضافت: «حاولتُ أن أكون جريئة مهما حدث»، موضحة أنها هدأت بعض توترها بلعب لعبة الورق «أونو» مع مدربها قبل نصف النهائي.

وباتت المصنفة الرابعة في الدورة أعلى اللاعبات المتبقيات تصنيفاً، بعد سلسلة من المفاجآت أطاحت بالكازاخية إيلينا ريباكينا والبيلاروسية أرينا سابالينكا والأميركية كوكو غوف.