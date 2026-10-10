دورة شنغهاي: مدفيديف إلى الدور الثالث في أول مباراة منذ استبعاده في بكين

قلب الروسي دانييل مدفيديف تأخره بمجموعة إلى فوز على الألماني يان لينارد شتروف 4-6 و6-4 و6-3 في الدور الثاني من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب السبت، ليعبر إلى الدور الثالث، في أول مباراة له منذ استبعاده من دورة الصين المفتوحة.

وأُقصي مدفيديف من نصف النهائي أمام نوفاك ديوكوفيتش في بكين بسبب إصابته لمتفرج بكرة، وأنهى الدورة (500) من دون أي نقطة في التصنيف، أو جائزة مالية.

وقال المصنف الأول عالمياً سابقاً إن الأمر كان حادثاً عرضياً.

وتجاوز مدفيديف، المصنف سادساً، بعد خمسة أيام في شنغهاي، تعثراً مبكراً، ليصمد في وجه شتروف المصنف 59، بفضل تحقيقه لـ21 إرسالاً ساحقاً.

وكرر الروسي فوزه على شتروف، بعد أن تأهل على حسابه في دورة بكين إلى ربع النهائي بنتيجة 6-4 و6-3.

وقال البالغ 30 عاماً عن المجموعة الثالثة التي سيطر عليها: «عندما كسرت إرساله شعرت بأن بإمكاني الفوز»، وقد أنهى خلالها ضربة خلفية (باكهاند) «على الطاير» بارعة في الشوط السادس ساعدته على التقدم 4-2.

وأضاف لمحاوره بعد اللقاء أن الملعب «يختلف عن بكين»، موضحاً أن «التعود عليه كان صعباً بعض الشيء».

ويواجه في الدور المقبل إما التشيكي داليبور سفرتشينا القادم من التصفيات، وإما الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفيري.

ومن المقرر أن يبدأ لاحقاً السبت المصنف الثاني كارلوس ألكاراس مشواره نحو اللقب في شنغهاي، بمواجهة الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو في الدور الثاني.