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الدوري الألماني: دورتموند يفرّط بنقطتين أمام بريمن

من المباراة التي جمعت دورتموند وفيردر بريمن ضمن الدوري الألماني (د.ب.أ)
من المباراة التي جمعت دورتموند وفيردر بريمن ضمن الدوري الألماني (د.ب.أ)
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الدوري الألماني: دورتموند يفرّط بنقطتين أمام بريمن

من المباراة التي جمعت دورتموند وفيردر بريمن ضمن الدوري الألماني (د.ب.أ)
من المباراة التي جمعت دورتموند وفيردر بريمن ضمن الدوري الألماني (د.ب.أ)

فرّط بوروسيا دورتموند بتحقيق فوزه الخامس وربما الانفراد بالصدارة، بعدما انتزع منه فيردر بريمن التعادل في الدقائق الأخيرة 2-2، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الألماني الألماني .

ويُمكن لدورتموند أن يتشارك الصدارة مع بايرن ميونيخ الذي يتفوّق عليه بفارق الأهداف، في حال فوز الفريق البافاري على مضيفه أوغسبورغ السبت.

ويترقب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، عملاقا كرة القدم الألمانية، موعد "الكلاسيكر" في نهاية الشهر في ميونيخ ضمن المرحلة الثامنة.

وتقدم دورتموند في الدقيقة 80 بهدف السويدي دانييل سفنسون، قبل أن يضيف القائد نيكو شلوتربيك الثاني بعدها بخمس دقائق.

ومع تبقي خمس دقائق فقط على نهاية المباراة، اعتقد دورتموند أنه أصبح قريبا من الفوز، لكن الهولندي لودوفيت رايس قلّص الفارق (88) قبل أن يخطف نيكلاس فولكروغ التعادل (90+2).

وسيتوجه رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الأسبوع المقبل إلى النروج لمواجهة بودو غليمت الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.

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الدوري الألماني ألمانيا

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الدوري الفرنسي: لانس يقهر ليون بثنائية

لاعبو لانس يحتفلون بالهدف الثاني (رويترز)
لاعبو لانس يحتفلون بالهدف الثاني (رويترز)
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الدوري الفرنسي: لانس يقهر ليون بثنائية

لاعبو لانس يحتفلون بالهدف الثاني (رويترز)
لاعبو لانس يحتفلون بالهدف الثاني (رويترز)

فاز فريق لانس على ضيفه ليون 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وأنهى لانس الشوط الأول متقدما بهدف سجله فلوريان سوتوكا في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، سجل ماثيو أودول الهدف الثاني للانس في الدقيقة 76 ، قبل أن يقلص فريق ليون الفارق بهدف أحرزه خالص مراح في الدقيقة 85.

وأنهى فريق لانس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أودول في الدقيقة 84.

ورفع لانس رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد ليون عند 11 نقطة في المركز الثاني.

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الدوري الفرنسي فرنسا
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سباقات فورمولا 1 قد تعود إلى أفريقيا عبر بوابة رواندا

مخطط لحلبة «كيغالي» المتوقعة استضافتها لسباق فورمولا 1 عام 2030 (فورمولا 1)
مخطط لحلبة «كيغالي» المتوقعة استضافتها لسباق فورمولا 1 عام 2030 (فورمولا 1)
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سباقات فورمولا 1 قد تعود إلى أفريقيا عبر بوابة رواندا

مخطط لحلبة «كيغالي» المتوقعة استضافتها لسباق فورمولا 1 عام 2030 (فورمولا 1)
مخطط لحلبة «كيغالي» المتوقعة استضافتها لسباق فورمولا 1 عام 2030 (فورمولا 1)

ربما تعود سباقات سيارات فورمولا 1 إلى قارة أفريقيا على أن تقام في رواندا بدءاً من عام 2030، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية، الجمعة.

وبرزت رواندا كمرشح رئيسي لاستضافة سباقات فورمولا 1 مجدداً في القارة السمراء، وذلك للمرة الأولى منذ سباق الجائزة الكبرى في جنوب أفريقيا عام 1993.

وتشير التقارير إلى أنه تم التوصل لاتفاق، ومن المحتمل الإعلان عنه في غضون الأسبوع المقبل لتأكيد إدراج رواندا ضمن أجندة سباقات بطولة العالم للعبة موسم 2030.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» أن العاصمة كيغالي تبدو مرشحة بقوة كموقع محتمل لإقامة أحد سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا 1، إلا أن أعمال البناء في المضمار لم تبدأ بعد، كما لم يتم الانتهاء من وضع التصميم النهائي لمسار السباق.

وكان ستيفانو دومينيكالي، الرئيس التنفيذي لفورمولا 1، صرح في أكثر من مناسبة بأن عودة أفريقيا إلى أجندة السباقات تمثل «هدفاً واضحاً».

ويُعدُّ البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، سائق فريق فيراري، من أبرز الداعمين لمشروع إعادة هذه الرياضة إلى أفريقيا، معرباً عن أمله في أن يحمل دومينيكالي أخباراً بهذا الشأن قريباً.

وصرح هاميلتون قبيل انطلاق سباق جائزة سنغافورة الكبرى، الأحد: «لقد رأيت بعض المنشورات على الإنترنت، لكنني لطالما قلت إننا بحاجة إلى إقامة سباق للجائزة الكبرى في أفريقيا».

وأضاف: «بصراحة، بالنسبة لي، إنها القارة الأهم والأجمل. نحن نوجد في جميع القارات الأخرى باستثناء تلك القارة، ولا يوجد أي مبرر لذلك».

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الرياضة رياضة سباق السيارات الفورمولا 1 رواندا
الرياضة رياضة عالمية

نفاد تذاكر نزال «فيوري وجوشوا» خلال ساعة واحدة من طرحها

تايسون فيوري وأنتوني جوشوا يستعدان لنزال تاريخي في كارديف (رويترز)
تايسون فيوري وأنتوني جوشوا يستعدان لنزال تاريخي في كارديف (رويترز)
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نفاد تذاكر نزال «فيوري وجوشوا» خلال ساعة واحدة من طرحها

تايسون فيوري وأنتوني جوشوا يستعدان لنزال تاريخي في كارديف (رويترز)
تايسون فيوري وأنتوني جوشوا يستعدان لنزال تاريخي في كارديف (رويترز)

قالت وسائل إعلام بريطانية إن تذاكر نزال الملاكمة المرتقب في وزن الثقيل بين تايسون فيوري وأنتوني جوشوا على ملعب «برينسيبالتي» في كارديف، نفدت خلال ساعة واحدة من طرحها، الجمعة.

وأثار النزال البريطاني الخالص، الذي أُعلن الشهر الماضي، اهتماماً هائلاً، ووُصف بأنه الأضخم في تاريخ الملاكمة البريطانية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن نحو 80 ألف تذكرة طُرحت للبيع عند الظهيرة، وتراوحت أسعارها بين 88.50 جنيه إسترليني (117 دولاراً)، و13128 جنيهاً إسترلينياً (17357 دولاراً) شاملة رسوم الحجز.

وأفادت التقارير بأن أكثر من 500 ألف مشجع كانوا في قائمة الانتظار عبر الإنترنت خلال دقائق معدودة من بدء طرح التذاكر.

ومن المقرر أن يصعد فيوري وجوشوا إلى الحلبة في الساعة الواحدة من صباح يوم 12 ديسمبر (كانون الأول).

وبموجب طلب مُقدم إلى مجلس مدينة كارديف، سيظل ملعب «برينسيبالتي» مفتوحاً حتى الساعة 3:30 صباحاً يوم 12 ديسمبر.

وسيتم بث النزال بين بطلَي العالم السابقَين عبر منصة «نتفليكس».

وسيكون النزال أول مواجهة بين بطلَي العالم السابقَين في وزن الثقيل، لينهي سنوات من التكهنات حول نزال كان الكثيرون يخشون ألا يتحقق أبداً.

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