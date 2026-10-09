الدوري الألماني: دورتموند يفرّط بنقطتين أمام بريمن

فرّط بوروسيا دورتموند بتحقيق فوزه الخامس وربما الانفراد بالصدارة، بعدما انتزع منه فيردر بريمن التعادل في الدقائق الأخيرة 2-2، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الألماني الألماني .

ويُمكن لدورتموند أن يتشارك الصدارة مع بايرن ميونيخ الذي يتفوّق عليه بفارق الأهداف، في حال فوز الفريق البافاري على مضيفه أوغسبورغ السبت.

ويترقب بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، عملاقا كرة القدم الألمانية، موعد "الكلاسيكر" في نهاية الشهر في ميونيخ ضمن المرحلة الثامنة.

وتقدم دورتموند في الدقيقة 80 بهدف السويدي دانييل سفنسون، قبل أن يضيف القائد نيكو شلوتربيك الثاني بعدها بخمس دقائق.

ومع تبقي خمس دقائق فقط على نهاية المباراة، اعتقد دورتموند أنه أصبح قريبا من الفوز، لكن الهولندي لودوفيت رايس قلّص الفارق (88) قبل أن يخطف نيكلاس فولكروغ التعادل (90+2).

وسيتوجه رجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش مطلع الأسبوع المقبل إلى النروج لمواجهة بودو غليمت الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا.