دورتموند وبايرن يبحثان عن مواصلة الانطلاقة القوية في الدوري الألماني

تُستأنف منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد فترة التوقف الدولي، حيث يسعى بروسيا دورتموند للحفاظ على بدايته المثالية عندما يستضيف فيردر بريمن، مساء غد (الجمعة)، في الجولة الـ5، قبل أن يحل بايرن ميونيخ ضيفاً على أوجسبورغ يوم السبت في مواجهة ديربي بافاري تبدو أكثر ندية من المعتاد، في ظلِّ البداية القوية التي حقَّقها أصحاب الأرض.

يتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات (أ.ف.ب)

ويتصدَّر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، متقدماً بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي بايرن ميونيخ، بينما يحتل أوجسبورغ المركز الرابع برصيد 7 نقاط، وهو الرصيد نفسه الذي تملكه مجموعة من الأندية بينها فيردر بريمن.

يبحث دورتموند عن انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات (أ.ف.ب)

ويبحث دورتموند عن انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات، بعدما حقَّق 6 انتصارات متتالية قبل فترة التوقف الدولي، كان آخرها الفوز 1 - صفر على شتوتغارت في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ولا تقتصر قوة بداية دورتموند على نتائجه فقط، وإنما تمتد إلى صلابته الدفاعية، إذ اهتزت شباكه مرتين فقط خلال مبارياته الـ6 الأخيرة، ولم يستقبل سوى هدف واحد في أول 4 مباريات له بالدوري.

كما لم يتلقَّ مرمى الحارس غريغور كوبل أي هدف في مباريات دورتموند الـ4 على ملعب «سيجنال إيدونا بارك» هذا الموسم، ما يمنح الفريق دفعة إضافية قبل مواجهة بريمن.

ويأمل المدرب نيكو كوفاتش أن يحافظ فريقه على هذه البداية المثالية، خصوصاً أن أي تعثر قد يمنح بايرن فرصةً للانقضاض على الصدارة. ويبدو دورتموند في وضع يسمح له بمواصلة الضغط، لكنه سيواجه فيردر بريمن، الذي أثبت في الأسابيع الأولى من الموسم أنه أكثر استقراراً وقدرة على المنافسة مقارنة بالموسم الماضي.

ويحتل بريمن المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بعدما حقَّق 3 انتصارات وخسر مباراة واحدة فقط في أول 5 مباريات رسمية هذا الموسم. وكان الفريق قدَّم واحدة من المباريات البارزة هذا الموسم عندما قلب تأخره بهدفين أمام أوجسبورغ إلى فوز 3 - 2 قبل فترة التوقف الدولي، بفضل تألق ماركو جرويل الذي سجَّل هدفاً وصنع هدفين.

ويمثل هذا الفوز دفعةً معنويةً كبيرةً لبريمن قبل الرحلة الصعبة إلى دورتموند، رغم أن الفريق لا يزال مطالباً بتحسين نتائجه خارج ملعبه، بعدما فشل في الفوز خلال آخر 5 مباريات له بالدوري خارج أرضه، حيث خسر 3 مرات وتعادل مرتين.

ويأمل المدرب دانيل ثيون أن يواصل فريقه التطور بعدما نجح في قيادة بريمن إلى البقاء الموسم الماضي وسط ضغوط كبيرة. ورغم أن الموسم الحالي يمثل أول تجربة له مدرباً في الدوري الألماني، فإنه نجح في ترك انطباع جيد حتى الآن، حيث خسر مباراة واحدة فقط من أول 5 مباريات رسمية للفريق وحقَّق 3 انتصارات.

لكن بريمن يدخل المباراة بعد خسارة ثقيلة للغاية، حيث سقط أمام تفينتي الهولندي صفر - 7 في مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولي، وهي نتيجة يأمل ثيون أن تكون مجرد كبوة عابرة، وألا يكون لها تأثير على الحالة الذهنية للاعبيه.

ويعاني دورتموند من عدد من الغيابات، خصوصاً في خط الدفاع، حيث يفتقد إيمري تشان؛ بسبب إصابة في الرباط الصليبي، كما يغيب فيليبو ماني؛ بسبب إصابة في الفخذ. ولا تزال مشاركة الظهير الأيمن جوليان رايرسون وقلب الدفاع نيكو شلوتربيك محل شك؛ بسبب مشكلات عضلية وإصابة في الكاحل على الترتيب، وإن كان كوفاتش قد لمَّح إلى إمكانية مشاركة شلوتربيك.

وفي حال جاهزيته، قد يلعب شلوتربيك إلى جانب فالديمار أنتون وجوان جادو في خط الدفاع، مع وجود ماكسيميليان باير ودانييل سفينسون على الأطراف، إذا تعافى الأخير من المرض.

كما يغيب جاستن ليرما بسبب مشكلة عضلية، بينما يواصل يانيس كونستانتيلياس رحلة التعافي الطويلة بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يعتمد دورتموند في الخط الأمامي على إيثان نوانيري وفابيو سيلفا، خلف المهاجم سيرهو جيراسي.

وفي المقابل، يعاني بريمن من غيابات في مختلف خطوطه، حيث يفتقد الظهيرين موسى نديياي وفيليكس أجو بسبب إصابتيهما في الفخذ والساق، بينما يغيب في خط الوسط سكاي ألبيرو ويينس شتاغ وسيني لينن، ليصبح الثنائي يوري ريخير ولودوفيت ريس الأقرب للبدء في وسط الملعب، مع تولي تشوكي دور صانع الألعاب.

كما يفتقد بريمن مهاجميه جاستن نينماه، وكيكي توب وسليم موسى، في الوقت الذي يأمل فيه نيكلاس فولكروغ مواصلة بدايته القوية بعد عودته إلى صفوف الفريق.

وبينما يترقب دورتموند مواجهة بريمن، يخوض بايرن ميونيخ اختباراً مهماً أمام أوجسبورغ بعد غد (السبت)، في مباراة تحمل أهمية خاصة للفريق البافاري بعدما كان أوجسبورغ قد ألحق به هزيمة مفاجئة 1 - 2 في يناير (كانون الثاني) الماضي.

يمتلك بايرن سجلاً مميزاً للغاية في مواجهاته مع أوجسبورغ (د.ب.أ)

ويمتلك بايرن سجلاً مميزاً للغاية في مواجهاته مع أوجسبورغ، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 47 مباراة بين الفريقين في الدوري الألماني، وكانت تلك الهزيمة هي الأخيرة تحديداً. ويملك الفريق البافاري فرصةً للرد على تلك الخسارة عندما يزور ملعب «دبليو دبليو كيه أرينا».

كما يملك بايرن أفضلية واضحة في مبارياته الأخيرة خارج أرضه أمام أوجسبورغ، بعدما حقَّق 11 انتصاراً وتعادلاً واحداً في آخر 15 زيارة له إلى ملعب منافسه. وتبلغ نسبة فوزه في هذه المباريات 73 في المائة، وهي الأعلى له أمام أي فريق واجهه خارج ملعبه 10 مرات على الأقل.

يحتل كين المركز الثاني خلف أوليسيه في قائمة أكثر لاعبي الدوري الألماني تسجيلاً من خارج منطقة الجزاء (د.ب.أ)

ولا يقتصر تفوق بايرن على مواجهاته مع أوجسبورغ، حيث يدخل الفريق المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في آخر 28 مباراة خارج أرضه بالدوري، وهي سلسلة لا تتفوق عليها في تاريخ النادي سوى سلسلة امتدت إلى 33 مباراة متتالية دون هزيمة خارج ملعبه بين عامَي 2012 و2014.

ويقدِّم فريق المدرب فينسنت كومباني أيضاً مستويات هجومية لافتة، حيث سجَّل 14 هدفاً في أول 4 مباريات بالدوري، بينها 7 أهداف في الفوز الساحق 7 - صفر على يونيون برلين، وهو واحد من أكبر الانتصارات التي حقَّقها الفريق تحت قيادة المدرب البلجيكي.

ويبرز الفرنسي مايكل أوليسيه بوصفه أحد أهم مفاتيح القوة الهجومية في بايرن، بعدما سجَّل أول ثلاثية له في الدوري الألماني أمام يونيون برلين، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

ويمتلك أوليسيه أيضاً رقماً مميزاً في التسديدات بعيدة المدى، حيث لم يسجِّل أي لاعب أهدافاً من خارج منطقة الجزاء أكثر منه منذ انتقاله إلى ألمانيا في صيف 2024، بعدما أحرز 10 أهداف بهذه الطريقة.

كما واصل اللاعب تألقه مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي، حيث أسهم بهدف واحد على الأقل في مبارياته الـ4، وسجَّل هدفين خلال 4 دقائق في الفوز 4 - 1 على بلجيكا.

وسيكون هاري كين أيضاً تحت الأضواء بعدما وصل إلى 101 هدف في الدوري الألماني خلال الفوز على يونيون برلين، ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى حاجز الـ100 هدف.

ويحتاج المهاجم الإنجليزي إلى هدف واحد فقط لمعادلة رقم ديتر هونيس والارتقاء إلى المركز السادس في قائمة هدافي بايرن التاريخيِّين في الدوري الألماني.

ويملك كين سجلاً رائعاً أمام أوجسبورغ، حيث سجَّل 7 أهداف في أول 4 مباريات له أمام الفريق في الدوري الألماني، لكنه فشل في التسجيل خلال مباراتَي الموسم الماضي، وهي أطول فترة ظلَّ خلالها دون هزِّ شباك منافس في موسم 2025 - 2026.

يملك بايرن أفضلية واضحة في مبارياته الأخيرة خارج أرضه أمام أوجسبورغ (د.ب.أ)

كما يحتل كين المركز الثاني خلف أوليسيه في قائمة أكثر لاعبي الدوري الألماني تسجيلاً من خارج منطقة الجزاء منذ بداية موسم 2024 - 2025، برصيد 9 أهداف.

لكن بايرن لن يدخل المباراة أمام منافس سهل، حيث خسر أوجسبورغ مباراة واحدة فقط في آخر 14 مباراة له على ملعبه بالدوري الألماني، وكانت الهزيمة أمام شتوتغارت 2 - 5 في مارس (آذار) الماضي.

كما يقدِّم أوجسبورغ بدايةً هجوميةً هي الأفضل له في الدوري، بعدما سجَّل 11 هدفاً في أول 4 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الفرق الأكثر تسجيلاً خلف بايرن وفرايبورغ.

ويصل الفريق إلى المواجهة بعد خسارة مثيرة أمام بريمن 2 - 3، بعدما أهدر تقدمه بهدفين، وهو ما سيزيد من رغبته في استعادة توازنه أمام حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني.

وفي بقية المباريات، يلتقي بادربورن مع شتوتغارت، ويونيون برلين مع إلفيرسبيرغ، وماينز مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع هامبورغ، ولايبزيغ مع آينتراخت فرانكفورت، بعد غد (السبت).

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حينما يلتقي كولن مع بروسيا مونشنغلادباخ، وفرايبورغ مع شالكه.