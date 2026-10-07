قضية التجسس: غرامة وإيقاف مع وقف التنفيذ لمدرب ساوثهامبتون

أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توندا إيكرت، مدرب ساوثهامبتون، ستة أسابيع مع إيقاف التنفيذ وفرض عليه غرامة قدرها 28 ألف جنيه إسترليني (37 ألف دولار)، لدوره في قضية التجسس، بعدما أقر بأنه أذن بمراقبة الحصص التدريبية لثلاثة أندية منافسة في الموسم الماضي.
وقال الاتحاد الإنجليزي إنه وجه اتهامات إلى إيكرت في يوليو (تموز)، وإن لجنة تنظيمية مستقلة فرضت العقوبات عقب جلسة استماع.
وسيظل الإيقاف معلقاً حتى نهاية موسم 2027-2028.
وكان ساوثهامبتون قد استُبعد من نهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي الممتاز، كما خُصمت منه أربع نقاط في موسم 2026-2027 بسبب مراقبة تدريبات أكسفورد يونايتد وإبسويتش تاون وميدلسبره.
ويحتل ساوثهامبتون المركز 13 في دوري الدرجة الثانية برصيد 10 نقاط من ثماني مباريات.