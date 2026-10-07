دورة بكين: تشينغ إلى دور الثمانية على حساب تشاراييفا

تأهلت الصينية تشينغ كينوين لدور الثمانية في بطولة الصين المفتوحة للتنس، للمرة الثانية على التوالي، بالفوز على الأرمينية ألينا تشاراييفا، الأربعاء.

واحتاجت تشينغ ساعتين و11 دقيقة للفوز على تشاراييفا، بعد مباراة من ثلاث مجموعات، انتهت بنتيجة 6/ 1 و2/ 6 و6/ 4.

وصعدت النجمة الصينية إلى نفس الدور للمرة الثانية في أربع مشاركات لها ببطولة الصين المفتوحة.

وبذلك تصعد كينوين لدور الثمانية في بطولات الأساتذة ببلاده للمرة الثالثة بين بطولتي الصين ووهان، لتعادل بذلك كلّاً من لي نا وتشانج شواي كأكثر اللاعبات الصينيات تحقيقاً لهذا الإنجاز منذ عام 1990.

وستلعب في دور الثمانية ضد الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي تأهلت على حساب الأميركية آن لي.

وصعدت سفيتولينا بفوز سهل بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/ 2 و6/ 3 بعد مباراة امتدت ساعة ونصف الساعة فقط.