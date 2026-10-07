دورة بكين: شفيونتيك تعادل سيرينا في طريقها إلى ربع النهائي وخروج غوف

عادلت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى سابقاً وتاسعة حالياً، رقم الأسطورة الأميركية سيرينا وليامز من حيث عدد الانتصارات في دورات الألف نقطة لكرة المضرب، بفوزها الأربعاء في ثمن نهائي دورة بكين على الأميركية اليافعة إيفا يوفيتش 6-1 و6-3، فيما انتهى مشوار الأميركية كوكو غوف المصنفة ثالثة.

ورفعت الفائزة بستة ألقاب في البطولات الكبرى وبدورة بكين عام 2023، رصيدها في دورات الألف نقطة إلى 148 فوزاً، في المركز الثاني على لائحة أكثر اللاعبات تحقيقاً للانتصارات مشاركة مع سيرينا وليامز، فيما تتصدر البيلاروسية أرينا سابالينكا بـ156 فوزاً.

وفي أول مواجهة مع الأميركية البالغة 18 عاماً ومصنفة 10 في الدورة و13 عالمياً، فرضت شفيونتيك سيطرتها على المجموعة الأولى وفازت بالأشواط الخمسة الأولى، ثم حصلت على فرصتين لحسم المجموعة في الشوط السادس قبل أن تنجح يوفيتش في الحفاظ على إرسالها والفوز بأول شوط لها في المباراة.

لكن البولندية حافظت على إرسالها في الشوط التالي وحسمت المجموعة من فرصتها الخامسة.

وبدأت شفيونتيك المجموعة الثانية بكسر إرسال مبكر لتتقدم 2-0، لكن يوفيتش بدأت تجد إيقاعها وردت الكسر لتعادل النتيجة.

ونجحت يوفيتش التي دخلت المباراة على خلفية سلسلة من ستة انتصارات متتالية بعد إحرازها لقب غوادالاخارا الشهر الماضي، في إنقاذ فرصتين إضافيتين لكسر إرسالها في الشوط التالي لتتقدم 3-2، لكن شفيونتيك كسرت إرسال منافستها مرتين متتاليتين لتحسم اللقاء بعد ساعة و36 دقيقة.

وتلتقي شفيونتيك، الباحثة عن تتويجها الثاني للموسم (الأول كان في دورة تورونتو الألف نقطة في أغسطس (آب) حين فازت في النهائي على الكازخستانية إيلينا ريباكينا الأولى حالياً)، في ربع النهائي البلجيكية إيليز ميرتنز الثامنة عالمياً التي أقصت بدورها غوف الثالثة وبطلة بكين 2024 بالفوز عليها 6-3 و6-3، محققة فوزها الأول على منافستها من أصل ست مواجهات بينهما.

وستخوض ميرتنز ربع النهائي للمرة الأولى في العاصمة الصينية في سبع مشاركات بعدما فازت بعشر من آخر 11 نقطة على إرسالها أمام غوف، الأربعاء، حاسمة الانتصار بإرسال ساحق ثانٍ لها في المباراة.

وكشفت بعد اللقاء أن لديها دافعاً إضافياً، لكنه ليس نابعاً من رغبة في الثأر، موضحة: «غدا عيد ميلاد مدربي وصديقي كريستوفر هايمان. لذلك أهدي هذا الفوز له».

وقدمت غوف أداء باهتاً تجسد بارتكابها 34 خطأ مباشراً في المباراة، من بينها ثمانية أخطاء مزدوجة على الإرسال، وأربعة منها جاءت خلال الشوط الأخير من المجموعة الأولى عندما خسرت إرسالها.

وعندما كانت متأخرة 1-4 في المجموعة الثانية، أخبرت أفراد فريقها الجالسين بجانب الملعب بأنها «من دون طاقة» وتشعر كما لو أنها ستفقد الوعي.

ويمثل هذا الفوز الانتصار العاشر لميرتنز في مسيرتها على لاعبة مصنفة ضمن الخمس الأوليات عالمياً، والثاني لها في عام 2026 بعد مفاجأتها أمام ريباكينا في الدور الثالث من بطولة ويمبلدون، كما أنها المرة الثالثة في مسيرتها التي تحقق فيها أكثر من فوز واحد على لاعبات من بين الخمس الأوليات في موسم واحد.

ورغم سجلها السلبي أمام شفيونتيك التي تغلبت عليها في المواجهتين السابقتين بينهما، ستسعى ميرتنز إلى بلوغ أول نصف نهائي لها في دورات الألف نقطة منذ دورة دبي عام 2021.