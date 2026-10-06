رونالدو يكسر صمته: أخطأت بمغادرة المنتخب... وخيسوس لم يفِ بكلمته

كسر كريستيانو رونالدو صمته بشأن أزمته الأخيرة مع منتخب البرتغال، مؤكداً استعداده للعودة إلى صفوفه، ونافياً عملياً التكهنات التي تحدثت عن نهاية مسيرته الدولية.

وفي بيان مطول من 8 نقاط، اعتذر قائد البرتغال عن مغادرة معسكر المنتخب، عقب جلوسه بديلاً أمام النرويج، وأقر بأن قراره كان خاطئاً، مؤكداً استعداده لتحمل أي عقوبة يقررها الاتحاد البرتغالي.

لكن رونالدو وجّه في الوقت نفسه انتقادات واضحة إلى المدرب خورخي خيسوس، وقال إن اتفاقاً سابقاً جمعهما بشأن إدارة مشاركاته مع المنتخب، قبل أن يشعر بأن المدرب لم يفِ بكلمته.

وأوضح النجم البالغ من العمر 41 عاماً أنه فوجئ بجلوسه على مقاعد البدلاء أمام النرويج، ثم خاض عمليات الإحماء لنحو نصف ساعة دون المشاركة، مشيراً إلى أن خيسوس وعده بتوضيح ما حدث علناً، لكنه لم يفعل.

وكشف رونالدو أنه كان يفكر في إنهاء مسيرته الدولية عقب كأس العالم 2026، حتى إنه كتب بالفعل خطاب وداع، قبل أن يقنعه رئيس الاتحاد البرتغالي بيدرو بروينسا بالاستمرار.

وحسم رونالدو الجدل بشأن مستقبله، مؤكداً أنه إذا كان لائقاً ويشارك مع ناديه النصر، وبعد تنفيذ أي عقوبة محتملة، فسيظل متاحاً لمنتخب البرتغال، كما كان دائماً، من أجل المنافسة، وتحقيق الانتصارات.