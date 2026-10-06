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راسل يستعد لبدء سباق «فورمولا 1» في سنغافورة من نهاية شبكة الانطلاق

جورج راسل (رويترز)
جورج راسل (رويترز)
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راسل يستعد لبدء سباق «فورمولا 1» في سنغافورة من نهاية شبكة الانطلاق

جورج راسل (رويترز)
جورج راسل (رويترز)

تلقت آمال البريطاني جورج راسل المتضائلة في المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1» ضربةً جديدةً، حيث يستعد السائق البريطاني للانطلاق من نهاية الترتيب في سباق «جائزة سنغافورة الكبرى»، هذا الأسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن العطل المفاجئ في وحدة الطاقة الذي تعرَّض له راسل في المراحل الأخيرة من سباق «جائزة البحرين الكبرى»، يوم الأحد الماضي، تركه متأخراً بفارق هائل يبلغ 84 نقطة عن زميله في فريقه كيمي أنتونيلي، مع تبقي 7 سباقات فقط في الموسم.

واعترف السائق البريطاني بأن آماله في التتويج بلقبه العالمي الأول أصبحت الآن «ضعيفة للغاية».

لكن فرصه الضئيلة في قلب الوضع تلقت ضربة أخرى، حيث من المتوقع أن يضطر السائق البالغ من العمر 28 عاماً إلى استخدام وحدة طاقة جديدة في سباق مطلع الأسبوع.

وسيتجاوز راسل بذلك الحد المسموح به لعدد من مكونات وحدة الطاقة، ومن المرجح أن تؤدي العقوبات المترتبة على ذلك إلى انطلاقه من مؤخرة الترتيب في شوارع سنغافورة.

وكان أنتونيلي تُوِّج بسباق «جائزة إيطاليا الكبرى»، الشهر الماضي، رغم تعرُّضه لعقوبة مماثلة، وسيحتاج راسل إلى معجزة مشابهة إذا أراد الحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

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الصين تخسر أمام طاجيكستان وديّاً

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
TT
TT

الصين تخسر أمام طاجيكستان وديّاً

فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)
فرحة لاعبي طاجيكستان بهدف الفوز على الصين (الاتحاد الطاجيكي)

خسر المنتخب الصيني أمام ضيفه طاجيكستان بهدف دون رد، في مباراة ودية أقيمت بمدينة تشونغتشينغ الصينية، الثلاثاء، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات كأس أمم آسيا 2027 التي ستقام أوائل العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وسجَّل وحدات حنونوف الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 53.

وتعثرت محاولات الصين في إدراك التعادل، بعد النقص العددي في صفوف الفريق بطرد وي شيهاو ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 59.

وبذلك يواصل منتخب الصين نتائجه المخيبة خلال فترة التوقف الدولي الحالي؛ حيث خسر بخماسية أمام فلسطين، وبثلاثية دون رد أمام نيوزيلندا، بينما حقق فوزاً وحيداً على المالديف بنتيجة 3- صفر.

في المقابل، حقق منتخب طاجيكستان فوزه الأول بعد خسارتين: أمام فلسطين بنتيجة 2- 4، وأذربيجان بنتيجة صفر- 1.

وسيبدأ منتخب الصين مشواره في كأس أمم آسيا بالمجموعة الثالثة التي تضم إيران وسوريا وقيرغيزستان، بينما سيلعب منتخب طاجيكستان في المجموعة الرابعة مع أستراليا والعراق وسنغافورة.

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الرياضة كرة القدم كأس آسيا الصين
الرياضة رياضة عالمية

مالاغو يبقى على رأس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد التسوية

غيوفاني مالاغو (أ.ب)
غيوفاني مالاغو (أ.ب)
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مالاغو يبقى على رأس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بعد التسوية

غيوفاني مالاغو (أ.ب)
غيوفاني مالاغو (أ.ب)

تم التوصل، اليوم الثلاثاء، إلى حل يتيح لغيوفاني مالاغو مواصلة قيادة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم المتعثر، رغم وجود مخالفة إجرائية في انتخابه هذا العام.

ورغم تجريده من منصب الرئيس، تم تعيين مالاغو مفوضاً مؤقتاً للاتحاد، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وجاء هذا الحل التوافقي خلال اجتماع عُقد في اللحظات الأخيرة بين مالاغو ولوتشيانو بونفيليو، رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية (كوني)، وذلك قبيل تصويت اللجنة الأولمبية على الأمر.

وتتمثل المخالفة في أن مالاغو لم يكن مسجلاً كعضو في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم وقت إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) الماضي.

وحصل مالاغو على 68.58 في المائة من الأصوات في الانتخابات، متفوقاً بفارق كبير على رئيس الاتحاد السابق غيانكارلو أبيتي، الذي حصل على 29.17 في المائة وكان المرشح الآخر الوحيد في الانتخابات.

وجرت الانتخابات لاختيار خلف لغابرييلي غرافينا، الذي استقال بعد فشل منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم أربع مرات، في التأهل إلى نهائيات المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

ومن المرجح إجراء انتخابات جديدة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وسط توقعات بخوض مالاغو السباق مجدداً.

وسبق لمالاغو أن تولى رئاسة اللجنة الأولمبية الإيطالية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو وكورتينا، كما أنه عضو في اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد حذر السلطات الإيطالية من التدخل السياسي في حال إبعاد مالاغو.

وإلى جانب المنتخب الوطني المتعثر، الذي أظهر تحسناً تحت قيادة المدرب العائد روبرتو مانشيني في دوري الأمم الأوروبية، ورث مالاغو أيضاً ملف استعدادات إيطاليا المثقل بالمشاكل لاستضافة بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2032.

وكان الاتحاد الإيطالي قد قدم، الأسبوع الماضي، إلى «يويفا» قائمة تضم 14 ملعباً في 13 مدينة يمكن أن تستضيف مباريات البطولة، التي تنظمها إيطاليا بالاشتراك مع تركيا. لكن ملعباً واحداً فقط من بين هذه الملاعب، وهو ملعب أليانز التابع لنادي يوفنتوس في تورينو، جاهز بالفعل لاستضافة المباريات.

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الرياضة كرة القدم إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة بكين»: ديوكوفيتش يحرز في سن الـ39 لقبه الـ102 بعد انسحاب دي مينور

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
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«دورة بكين»: ديوكوفيتش يحرز في سن الـ39 لقبه الـ102 بعد انسحاب دي مينور

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)
نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش؛ المصنف الـ11 عالمياً، الثلاثاء، في «بكين» لقبه الـ102 بمسيرته، بعد انسحاب منافسه الأسترالي أليكس دي مينور؛ الـ9، في المباراة النهائية بمطلع المجموعة الثانية.

ولم يحرز صاحب الألقاب الـ24 في البطولات الأربع الكبرى أي لقب منذ «دورة أثينا (250 نقطة)» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025. وبات ديوكوفيتش على بُعد لقب واحد من رصيد السويسري روجيه فيدرر البالغ 103 ألقاب، و6 ألقاب من الرقم القياسي للأميركي جيمي كونورز (109)، كما أحرز لقبه الـ7 في «بكين» بمشاركته الـ7 في الدورة.

وكان الصربي تأهل إلى المباراة النهائية الاثنين، بعد استبعاد الروسي دانييل ميدفيديف في المجموعة الثانية، إثر إصابة كرة سددها بمضربه أحد المتفرجين. وفاز الصربي؛ البالغ 39 عاماً، في مباراة الثلاثاء بالمجموعة الأولى بشوط فاصل 7 - 6 (7 - 3)، وكان متأخراً بشوط في الثانية عندما أنهى الأسترالي المباراة بالانسحاب.

قال ديوكوفيتش: «أحرص دائماً على تخيل نفسي وأنا أحمل الكأس، خصوصاً هنا في (بكين). لكنني كنت أيضاً مدركاً تماماً أن الواقع مختلف قليلاً هذه الأيام»، مضيفاً أنه عاش عاماً صعباً بسبب «مشكلات بدنية وصحية». وتابع: «كنت أحاول فقط استعادة الشعور الجيد على أرض الملعب». وشهدت المجموعة الأولى معركة بدنية استمرت أكثر من ساعة، واحتاج اللاعبان إلى فترتين للعلاج قبل انطلاق الثانية.

أليكس دي مينور (رويترز)

وفاز دي مينور بالشوط الأول من المجموعة الثانية قبل أن ينسحب، في حين لم يتضح على الفور سبب انسحابه.

وبهذا الفوز، عزز ديوكوفيتش سجله المثالي في «بكين» إلى 34 انتصاراً في 34 مباراة، محرزاً لقبه الـ7 في العاصمة الصينية، والأول له فيها منذ عام 2015.

وقال دي مينور للجماهير بعد المباراة: «لا أشعر أنني بخير». وأضاف اللاعب؛ البالغ 27 عاماً: «أريد أن أعتذر للجماهير الرائعة التي جاءت لمشاهدة المباراة... لم أكن أريد أن تنتهي بهذه الطريقة».

وكان دي مينور تأهل إلى النهائي بعد انسحاب منافسه البولندي هوبرت هوركاتش من مباراتهما في نصف النهائي الاثنين؛ بسبب الإصابة.

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