7 دول تتنافس على استضافة أولمبياد 2036... وقطر بينها

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، إن سبع دول، من بينها قطر وألمانيا والهند، تتنافس على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2036.

وتكمل المجر وتركيا وجنوب أفريقيا ‌وكوريا الجنوبية ‌قائمة الدول المهتمة، ‌التي ⁠تجري محادثات أولية ⁠مع اللجنة الأولمبية الدولية، على أن يتم إعداد قائمة مختصرة في مارس (آذار) من العام المقبل، مع انتقال بعض ⁠الدول إلى مرحلة الحوار ‌الاستراتيجي.

وأعلنت ‌اللجنة الأولمبية الدولية في ‌بيان أن الإعلان عن ‌الدول المضيفة المفضلة سيكون في عام 2028، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في منتصف عام ‌2029.

وأمام أي دولة أخرى مهتمة مهلة حتى ⁠31 ⁠أكتوبر (تشرين الأول) لتقديم طلباتها، لكن يبدو من غير المرجح ظهور مرشحين جدد مع بقاء أقل من أربعة أسابيع على الموعد النهائي.

وستستضيف لوس أنجليس دورة الألعاب الصيفية 2028، بينما ستستضيف برزبين الأسترالية الدورة التالية بعد أربع سنوات.