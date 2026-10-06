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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الأوروبي لكرة السلة يبحث مستقبله وسط توسع المحترفين الأميركيين

من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
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الدوري الأوروبي لكرة السلة يبحث مستقبله وسط توسع المحترفين الأميركيين

من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)
من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية (أ.ب)

قال خبراء أمس الاثنين إنه من غير المرجح أن تتبنى الأندية المساهمة في الدوري الأوروبي لكرة السلة تغييرات جذرية عندما تجتمع هذا الأسبوع للنظر في خطة استراتيجية مدتها 10 سنوات، وذلك في أسبوع محوري لهذه الرياضة في جميع أنحاء القارة، في ظل سعي رابطة الدوري الأميركي للمحترفين للدخول إلى الساحة.

وكان من المقرر أن يصل ممثلو الفرق الـ13 الدائمة في الدوري الأوروبي إلى بحيرة كومو مساء الاثنين، على أن يجري تصويت اليوم الثلاثاء على تغيير جوهري في نظام الملكية من شأنه تحويل هؤلاء المساهمين إلى فرق حاصلة على امتيازات، وتوسيع نطاق المسابقة من 20 إلى 24 فريقاً.

كما ستقيم رابطة الدوري الأوروبي 14 عرضاً تلقتها للحصول على مقاعد امتياز إضافية طويلة الأجل، على أن يتم منح ثمانية مقاعد كحد أقصى عن طريق التصويت.

وتهدف مقترحات الدوري الأوروبي إلى تحقيق الاستدامة، وتسريع النمو على المدى الطويل، لكن لا يزال هناك متشككون في ذلك.

وقال ماوريتسيو جيرارديني رئيس رابطة الدوري الإيطالي للعبة لـ«رويترز»: «لا أعتقد أن هذا يغير حقاً ما هو مطروح اليوم فيما يخص المساهمين».

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى رفع القيمة الإجمالية للمسابقة وأنديتها إلى 4.3 مليار يورو (4.82 مليار دولار) بحلول عام 2027، وقال الدوري الأوروبي في بيان صدر في 25 أغسطس (آب) إن النمو المتوقع في الإيرادات على أساس سنوي ارتفع إلى 15 في المائة نتيجة لصفقات تجارية جديدة.

ورغم التوقعات الإيجابية، تظهر ميزانيات ريال مدريد خسائر صافية في قسم كرة السلة كل عام منذ موسم 2021 - 2022. كما سجل منافسه برشلونة خسائر صافية إجمالية على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقال الخبير الاقتصادي إيفان كابيزا لـ«رويترز» إن نموذج الدوري الأوروبي بشكل عام غير مستدام.

وأضاف كابيزا: «أجد صعوبة بالغة في تصور كيف يمكن لمشروع تجاري مثل الدوري الأوروبي -الذي كان ولا يزال، ومن المرجح جداً، أن يظل مشروعاً خاسراً مالياً- أن يشهد تغييراً جذرياً».

وقد يجعل هذا مشروع «دوري السلة الأميركي بأوروبا» أكثر جاذبية للأندية التي تركز بشكل أساسي على كرة القدم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينطلق الدوري الأميركي -في عام 2027- سواء بالتعاون مع الدوري الأوروبي، أو من دونه.

وقالت صحيفة «ذا أثليتيك» الأسبوع الماضي إن جورج أيفازوغلو المدير التنفيذي لمشروع الدوري الأميركي للمحترفين في أوروبا، ومارك تاتوم نائب مفوض الرابطة، أجريا محادثات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، والثنائي الإسباني حول الانضمام كأندية أعضاء.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن رابطة دوري السلة الأميركي قدمت مقترحاً إلى الدوري الأوروبي، وأكدت «رويترز» يوم الجمعة استمرار المحادثات بين الجانبين.

وقال كابيزا وهو يطرح سيناريو افتراضي لبرشلونة وريال مدريد «إذا جاء شخص ما وقال: (انظروا، سأعطيكم 800 مليون يورو للاستحواذ على حق الامتياز حتى لا تخسروا المال أبداً)، فمن الواضح أنه سيكون عرضاً جذاباً».

وأضاف: «إنه جذاب لأنه يحل جزءاً من مشكلة الديون الإجمالية، ويوقف النزيف المالي، ويسمح لك بالاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بشريك ما».

ويستعد أيفازوغلو لتقديم آخر المستجدات بشأن المسابقة المقترحة المكونة من 16 فريقاً يوم الخميس في لندن. وقد أكد كل من الدوري الأميركي للمحترفين والدوري الأوروبي أنهما سيمضيان قدماً في خططهما الخاصة لموسم 2027 - 2028 في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

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قال الاتحاد النرويجي إنه قدَّم ملفَّين متوازيين إلى لجنتين تابعتين للاتحاد الدولي للعبة (رويترز)
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TT

النرويج تصعِّد ضد قيادة إنفانتينو بشكويين إلى لجنتَي الأخلاقيات والحوكمة

قال الاتحاد النرويجي إنه قدَّم ملفَّين متوازيين إلى لجنتين تابعتين للاتحاد الدولي للعبة (رويترز)
قال الاتحاد النرويجي إنه قدَّم ملفَّين متوازيين إلى لجنتين تابعتين للاتحاد الدولي للعبة (رويترز)

قال الاتحاد النرويجي اليوم (الثلاثاء) إنه قدم ملفَّين متوازيين إلى لجنتين تابعتين للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن 3 قضايا حديثة أثارت جدلاً كبيراً في أوساط كرة القدم العالمية.

وحسب وثيقة اطلعت عليها «رويترز»، قدمت النرويج هذه الشكاوى إلى لجنتَي الأخلاقيات والحوكمة في «فيفا».

وتمثل هذه الشكاوى أكثر التحديات الرسمية حتى الآن من جانب الاتحاد النرويجي لكرة القدم، لقيادة جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، مما يزيد من حدة التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بشأن الحوكمة والشفافية داخل الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الاتحاد النرويجي لكرة القدم في بيان: «الطلب الأول هو شكوى موجهة إلى لجنة الأخلاقيات في (فيفا). ويطلب منها فحص تصرفات رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو وأي أفراد آخرين يتم تحديدهم من خلال التحقيق، بشأن انتهاكات محتملة لمدونة أخلاقيات (فيفا)».

وأضاف: «أما الشكوى الثانية فهي إحالة إلى لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال في (فيفا). وتستفسر عما إذا كانت حوكمة (فيفا)، والرقابة المالية، والضوابط الداخلية، وعمليات صنع القرار قد عملت على النحو المنشود».

وأشار الاتحاد النرويجي إلى أن الملفين يتعلقان بثلاثة حوادث منفصلة، هي جائزة «فيفا» للسلام، ورفع الإيقاف عن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون خلال كأس العالم، ومشروع «فيفا فورورد إنتربرايز» الذي تم التخلي عنه، والذي كان سيسمح للمستثمرين بشراء حصص أقلية في الشركة التي كانت ستتولى إدارة بطولات «فيفا»، بما في ذلك كأس العالم.

وجاء في البيان: «لطالما أثار الاتحاد النرويجي لكرة القدم على مدى سنوات عدة تساؤلات حول الحوكمة والشفافية وفصل السلطات داخل (فيفا). وتعد هذه الشكاوى امتداداً طبيعياً لالتزام الاتحاد بحوكمة كرة القدم الدولية».

وأضاف: «والهدف هو طرح هذه القضايا رسمياً أمام الهيئات المختصة، لفحصها والحصول على الأدلة ذات الصلة والمساءلة عن الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها».

وأشار الاتحاد النرويجي إلى أنه من المتوقع أن تقوم غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بتقييم الشكوى المقدمة إليها، بينما يُطلب من لجنة الحوكمة والتدقيق والامتثال استخدام صلاحياتها الرقابية الحالية، لمراجعة قضايا الحوكمة والمؤسسات التي أثارتها المسائل الثلاث.

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الرياضة رياضة عالمية

تيباس ينفي اتهامات ريال مدريد باستمرار نفوذ نيغريرا على التحكيم الإسباني

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)
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تيباس ينفي اتهامات ريال مدريد باستمرار نفوذ نيغريرا على التحكيم الإسباني

خافيير تيباس (د.ب.أ)
خافيير تيباس (د.ب.أ)

عاد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، للحديث عن «قضية نيغريرا»، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في التحقيق القضائي «حتى النهاية».

ورفض تيباس في الوقت ذاته وبشدة الرواية التي تزعم أن نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام لا يزال يمارس نفوذاً على التحكيم الإسباني.

وقد جاءت تصريحات تيباس في منشور له على حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي؛ رداً على آراء كان قد أبداها سابقاً في عام 2023.

وقال رئيس رابطة الدوري الإسباني: «ما زلت متمسكاً بالرأي نفسه تماماً بشأن قضية نيغريرا: ما حدث كان أمراً بالغ الخطورة ويجب التحقيق فيه حتى النهاية».

ومع ذلك، يفرق تيباس بين التحقيق في أحداث وقعت وانتهت قبل سنوات، وبين «اختلاق رواية في عام 2026 تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني في الوقت الراهن».

وشدَّد تيباس: «هذا أمر عبثي، وتكرار هذه المزاعم عبر قناة ريال مدريد التلفزيونية لا يجعلها حقيقة».

ويشير تيباس إلى وجود مسار قضائي جارٍ لتحديد ما إذا كانت المدفوعات التي تمَّ تقديمها لنيغريرا قد أثرت على منظومة التحكيم، لا سيما فيما يتعلق بترقية الحكام أو استبعادهم، وما إذا كانت تلك المدفوعات تشُكِّل جريمة فساد رياضي، حيث قال: «لنترك القضاة يجرون تحقيقاتهم، وليتم فحص الأدلة كافة، ومتابعة القضية حتى النهاية».

وفي الوقت نفسه، يرفض رئيس الرابطة فكرة أن تقوم المؤسسة التي يرأسها بدور المحكمة قبل صدور حكم قضائي، إذ تساءل قائلاً: «هل يفترض بنا استبعاد نادي برشلونة وقيادته الحالية من الدوري الإسباني؟ وهل يفترض بالرابطة أن تحل محل المحاكم، فتصدر حكمها الخاص وتفرض عقوبة قبل صدور حكم قضائي؟».

وكشف تيباس: «فترة التقادم قد انقضت بموجب اللوائح التأديبية الرياضية الإسبانية»، قبل أن يختتم رسالته بانتقاد أولئك الذين يبقون القضية حية، من وجهة نظره، حيث قال: «يمكن للمرء أن يبدي موقفاً صارماً للغاية تجاه ما حدث، كما فعلت أنا منذ البداية، وفي الوقت نفسه يرفض قبول الرواية المضللة التي تزعم أن نيغريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني بعد مرور كل هذه السنوات على انتهاء تلك الأحداث، فهذا ليس سعياً وراء الحقيقة، بل محاولة للإبقاء على رواية محددة قائمة».

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رياضة كرة القدم إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

ميسي يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني

ليونيل ميسي (أ.ب)
ليونيل ميسي (أ.ب)
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ميسي يستعد لخوض مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني

ليونيل ميسي (أ.ب)
ليونيل ميسي (أ.ب)

يُتوقع أن تشهد مباراة الوداع التي سيخوضها ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء كثيراً من الدموع.

وتحمل المباراة الودية أمام بنين في بوينس آيرس عنوان «الليلة التي لا يريد أحد أن تنتهي»، حيث يخوض ميسي آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده.

وكان ميسي 39 عاماً أعلن اعتزاله اللعب الدولي في الأسابيع التي أعقبت خسارة منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم، قائلاً :«لقد حان الوقت».

ونجح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إقناعه بخوض مباراة أخيرة مع المنتخب، من أجل «الوداع الذي يستحقه»، وسط توقعات بحضور آلاف الجماهير للتعبير عن تقديرها لميسي في ملعب مونومنتال.

وقال الاتحاد الأرجنتيني إن المباراة ستتجاوز حدود الرياضة، وستكون «مليئة بالمشاعر».

ونشر ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لدى وصوله للانضمام إلى المنتخب الوطني للمرة الأخيرة، إلى جانب صور من تدريباته الأخيرة مع الفريق.

وكتب ميسي :«لحظات خاصة أعرف أنني سأفتقدها».

وكان ميسي على أعتاب قيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لكن المنتخب، حامل اللقب، خسر أمام إسبانيا 0 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت في نيوجيرسي في يوليو (تموز) الماضي.

وكان ميسي قد حقق طموحه الأكبر قبل أربعة أعوام في قطر، عندما قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم، ليكرر الإنجاز الذي حققه أسطورة الكرة الأرجنتينية مارادونا.

وخاض ميسي 207 مباريات مع المنتخب الأرجنتيني، وينهي مسيرته الدولية بوصفه أفضل هداف في تاريخ المنتخب برصيد 125 هدفاً، من بينها 21 هدفاً في نهائيات كأس العالم. كما شارك في ست نسخ من المونديال، ليعادل الرقم القياسي إلى جانب غريمه الكبير كريستيانو رونالدو.

وكان ميسي أعلن اعتزاله اللعب الدولي لفترة وجيزة في عام 2016، قبل أن يعيش أكثر فتراته نجاحاً مع المنتخب، حيث توج بكوبا أميركا عامي 2021 و2024، إلى جانب كأس العالم 2022. ويواصل ميسي مسيرته على مستوى الأندية مع إنتر ميامي، وقد توج مؤخراً بكأس كامبيونز، ليصبح اللقب الرابع له مع الفريق.

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