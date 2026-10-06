إجراءات بحق 22 مشجعاً بعد اشتباكات ديربي تورينو ويوفنتوس

أصدرت الشرطة الإيطالية أوامر مراقبة ضد 22 مشجعاً متعصباً ضمن التحقيق في الاشتباكات التي وقعت خلال القمة المحلية بين تورينو ويوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم خلال مايو (أيار) الماضي.

وينتمي هؤلاء الأشخاص إلى مجموعات أولتراس تابعة لفريقي يوفنتوس وتورينو، التي اشتبكت خارج «الملعب الأولمبي» في تورينو يوم 24 مايو، بالجولة الأخيرة من الموسم الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل 2 - 2. واتهمتهم الشرطة، في بيان الثلاثاء، بإلقاء زجاجات وحجارة وعبوات ناسفة.

وأصيب 9 من رجال الشرطة بجروح خلال محاولتهم الفصل بين المجموعتين المتنافستين. كما أصيب مشجع ليوفنتوس يبلغ من العمر 36 عاماً بجرح خطير في الرأس بعدما أصابته قنبلة غاز مسيل للدموع خلال الاضطرابات.

وتَفرض الإجراءات الاحترازية، التي اتُّخذت بالتنسيق مع الشرطة في عدد من المدن شمال إيطاليا، حظراً على الإقامة في تورينو والتزاماً بتقديم تقارير منتظمة إلى السلطات المحلية.

كما مُنع 20 آخرون من المشجعين، متهمون بالتورط في الاشتباكات، من دخول الملاعب.

ومن المقرر أن يتواجه يوفنتوس وتورينو مجدداً في الدوري الإيطالي على ملعب «أليانز»، معقل يوفنتوس، في 6 يناير (كانون الثاني) 2027، وهو يوم عطلة وطنية في إيطاليا.