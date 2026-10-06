مبابي يسخر من تقارير غضبه من ريال مدريد بسبب «الكرة الذهبية»

رد النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكل ساخر على تقرير صحافي زعم أن نجم ريال مدريد وقائد منتخب «الديوك» كان غاضباً من إدارة النادي الإسباني لعدم دعمها له إعلامياً، خلال سباق المنافسة على جائزة «الكرة الذهبية» (البالون دور)، وهي انتقادات تزامنت مع عودته للعاصمة الإسبانية عقب تعرضه لإصابة مع منتخب بلاده في المباراة ضد تركيا.

ونشرت إذاعة «راديو ماركا» تقريراً يشير إلى استياء مبابي من موقف ريال مدريد؛ حيث ربط مراسل المحطة بين سلوك اللاعب خلال ديربي العاصمة الإسبانية ضد أتلتيكو مدريد، وبين شعوره بالإحباط تجاه قيادة النادي، معتبراً أن تصرفاته عكست غضباً تجاه مسؤولي النادي.

ولم يتوقف التقرير عند هذا الحد؛ بل زعم أن مبابي كان ينتظر من ريال مدريد إطلاق حملة إعلامية لدعمه، في خضم المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم.

كما أشار التقرير إلى استياء مبابي من زين الدين زيدان، مدرب المنتخب الفرنسي، لعدم تقديمه دعماً واضحاً له، لا سيما أن عثمان ديمبلي كان أيضاً من بين المرشحين لنيل الكرة الذهبية.

قرر مبابي الرد بنفسه، واضعاً حداً لتلك التكهنات بأسلوب ساخر؛ إذ علَّق على منشور «راديو ماركا» عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام» قائلاً: «نعم، حسناً. نعم، وكنت غاضباً أيضاً من عمتي الكبرى!»، وأرفق تعليقه بمجموعة من الرموز التعبيرية الضاحكة.

يأتي هذا الرد في وقت يواجه فيه مبابي انتقادات لاذعة من قطاع من جماهير الريال، وذلك عقب إصابته مع المنتخب الفرنسي وعودته إلى مدريد؛ حيث غادر ملعب التدريب وتم منحه فترة للراحة؛ إلا أنه اختار تجاهل تلك الانتقادات والرد فقط على الحساب الذي ربط حالته المزاجية بخلافات مزعومة مع إدارة ريال مدريد.