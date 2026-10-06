فان بوميل مدرب بلجيكا: نسير على الطريق الصحيحة رغم الخسارة أمام فرنسا

يرى مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا لكرة القدم، أن فريقه يسير على الطريق الصحيحة، رغم خسارته القاسية أمام فرنسا ببطولة «دوري أمم أوروبا»، مشيراً إلى أن هدفه الأساسي هو بطولة «كأس الأمم الأوروبية (يورو 2028)».

وخسر المنتخب البلجيكي 1 - 4 أمام مضيفه منتخب فرنسا، مساء الاثنين، في الجولة الـ4 بالمجموعة الأولى في المستوى الأول للمسابقة القارية، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ3 بترتيب المجموعة، بفارق 4 نقاط خلف منتخب فرنسا (المتصدر)، فيما يبتعد بفارق نقطة وحيدة خلف منتخب إيطاليا، صاحب المركز الثاني.

وبعد المباراة، كان فان بوميل صريحاً للغاية، مؤكداً أن منتخباً بحجم فرنسا لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن بالنسبة إلى فريقه. وصرح المدرب الهولندي، الذي يظل متفائلاً بشأن المستقبل رغم ذلك: «هذا النوع من المنتخبات يتفوق علينا بوضوح في الوقت الحالي».

وأضاف فان بوميل في تصريحاته، التي أدلى بها عقب المباراة التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس: «نحن نسير على الطريق الصحيحة. أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نتغلب على منتخب كبير». بالإضافة إلى ذلك، يشير المدرب الهولندي إلى أن 4 مباريات فقط قد لُعبت في هذه المرحلة الجديدة من عمر الفريق؛ مما يجعله يرى أنه لا يزال هناك متسع كبير من الوقت لرفع مستوى الأداء استعداداً للهدف الأكبر؛ وهو «كأس الأمم الأوروبية».

واختتم فان بوميل حديثه لقناة «سبورزا» قائلاً: «في النهاية، نحن نعمل لتحقيق هدف محدد، وهو بطولة (كأس أمم أوروبا) بعد عامين. في الوقت الراهن، نحن نعمل معاً منذ أسبوعين فقط، لذا؛ فلا يمكننا توقع اكتساح فرنسا بين عشية وضحاها. أرى أنه أمر رائع للغاية أن نتمكن من مجاراة الخصم ومنافسته بعد هذه الفترة القصيرة. وبشكل عام، أنا متفائل للغاية».

وكانت مسيرة بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية» تحت قيادة فان بوميل بدأت بشكل مثالي بانتصار مقنع في إيطاليا، كما حقق الفريق نجاحاً كبيراً في المباراة التي أقيمت على أرضه ضد تركيا بفوزه بنتيجة 3 - 0، لكن لسوء حظ البلجيكيين، أوقعتهم القرعة في المجموعة نفسها مع منتخب فرنسا «عقدتهم المستمرة» منذ سنوات طويلة. وخلال السنوات الأخيرة، كانت فرنسا دائماً حجر عثرة أمام بلجيكا؛ سواء في «كأس العالم 2018»، و«يورو 2024»، والمربع الذهبي لـ«دوري الأمم الأوروبية». وفي كل مرة، وقف المنتخب الفرنسي في طريق نظيره البلجيكي، واليوم أيضاً، لعب منتخب «الديوك» دور «الجلاد» خلال فترة التوقف الدولي الأولى تحت قيادة فان بوميل، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالفعل بهزيمة بلجيكا بنتيجة صفر - 1 الأسبوع الماضي.

يذكر أن فان بوميل تولى تدريب منتخب بلجيكا خلفاً للمدرب الفرنسي رودي غارسيا، في يوليو (تموز) الماضي، بعقد يمتد عامين.