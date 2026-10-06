فوز غوف على الصينية شينران يشعل موجة عنصرية عبر الإنترنت

قالت كوكو غوف، الثلاثاء، إنها تعرضت لكم هائل و«جنوني» من العنصرية عبر الإنترنت؛ بعد فوزها على اللاعبة المحلية الشابة، سون شينران، في «دورة بكين لكرة المضرب» بالصين، وذلك على خلفية طلب النجمة الأميركية خلال المباراة مراجعة بالفيديو للقطة مثيرة للجدل.

وكتبت غوف على منصة «إكس»، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء: «مرحباً بالجميع... يمكنكم كرهي أو الاختلاف معي بشأن ما حدث دون اللجوء للعنصرية. إن حجم التعليقات والرسائل الخاصة العنصرية التي تلقيتها في الساعات القليلة الماضية أمر جنوني. وأخيراً، أنا لست غشاشة ولا سارقة».

وكانت غوف طلبت مراجعة بالفيديو بعدما ومضت أضواء خلال إحدى النقاط في مباراتها بمواجهة شينران بالدور الثالث من «دورة بكين» الاثنين؛ مما أثار صيحات استهجان من بعض الجماهير المحليين. في تلك اللحظة، كانت شينران، ابنة الـ16 ربيعاً، متقدمة بنتيجة 5 - 4 في المجموعة الأولى، بينما كان الإرسال بحوزة غوف. ووافق الحكم على إعادة لعب النقطة، وتمكنت غوف (22 عاماً) من الفوز بالمجموعة، ثم المباراة بنتيجة 7 - 5 و6 - 1.

وجاءت تعليقات غوف على منصة «إكس» رداً على منشور تضمن إساءة عنصرية وصُنّف بأنه قد يضم «محتوى يحض على الكراهية». وكتبت غوف، وهي من أصول أفريقية، في منشور منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي أنها اعترضت على النقطة قبل أن تتمكن شينران من ردّ الكرة، وذلك عندما رأت الضوء يومض لثاني مرة. وقالت: «كان موقفاً مؤسفاً ولكنه خارج عن إرادتي». وأضافت: «أجد أنه من الغريب أن أتعرض للكراهية لمجرد اتباعي للقوانين». وأوضحت غوف أن اللاعبات يبلَّغون بإمكانية الاعتراض على النقاط بعد لعبها، وتابعت: «تتمتع شينران بموهبة وإمكانات مذهلة بصفتها لاعبة. لقد اعتذرت لها عن الموقف في نهاية المباراة، وتفهمت الأمر تماماً». وتصدر «اعتذار غوف لسون شينران بعد المباراة» في مرحلة ما قائمة أكثر المواضيع تداولاً (الوسوم الرائجة) في المرتبة الـ6 على منصة التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة «ويبو» صباح الثلاثاء، حيث حصد 4.5 مليون مشاهدة.

ولم ترد «رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي إيه)» على الفور على طلب «وكالة الصحافة الفرنسية» التعليق.

وتكررت هذه الحادثة خلال مباراة ربع النهائي في منافسات الرجال، الأحد، بين الألماني ألكسندر زفيريف، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، حين وافق الحكم على إعادة لعب إحدى النقاط بعدما اشتكى زفيريف أيضاً من وميض الألواح.

وأحرزت غوف، المصنفةُ الـ4 عالمياً، لقب «دورة بكين» عام 2024، وستواجه البلجيكية إليز ميرتنز في دور الـ16 الأربعاء.