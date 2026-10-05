«دوري الأمم الأوروبية»: جيوكيريس يقود السويد لإسقاط رومانيا... والمجر تثأر من أوكرانيا

فاز المنتخب السويدي على مضيّفه الروماني 1/صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثاني بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما يتذيل منتخب رومانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل مهاجم آرسنال فيكتور جيوكيريس هدف المباراة الوحيد للمنتخب السويدي في الدقيقة 15.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز منتخب البوسنة والهرسك على بولندا 1/صفر.

وسجل إيفان باشيتش هدف المباراة الوحيد لمنتخب البوسنة من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بولندا عند أربع نقاط في المركز الثالث.

احتفالية لاعبي المجر بهدف مارك سينغير في مرمى أوكرانيا (أ.ب)

وبمدينة ترنافا السلوفاكية، واصل منتخب المجر صحوته في دوري أمم أوروبا بفوز ثأري على مضيّفه أوكرانيا بنتيجة 2 / 1، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات.

بعد شوط أول سلبي، تقدمت المجر بهدف ميلان توت في الدقيقة 52، وتعادلت أوكرانيا بهدف رومان ياريمتشوك في الدقيقة 83.

ولكن المنتخب المجري خطف نقاط المباراة بهدف ثان سجله مارك سينغير في الدقيقة 85، ليجمع بذلك 7 نقاط في آخر ثلاث جولات، ويثأر من خسارته أمام أوكرانيا بنتيجة صفر / 1 في الجولة الأولى.

بهذه النتيجة يرتقي منتخب المجر للمركز الثاني في المجموعة الثانية بالمستوى الثاني برصيد 8 نقاط، لينعش آماله في التأهل للمستوى الأول.

أما أوكرانيا تراجعت للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بعد خسارتين متتاليتين.

وفي نفس التوقيت، تعادل منتخبا أيرلندا الشمالية وجورجيا بدون أهداف، ليحصل كل فريق على نقطة.

بذلك يبقى منتخب أيرلندا الشمالية في الصدارة برصيد 8 نقاط، ولكن تقلص الفارق مع المجر، بينما يتذيل منتخب جورجيا الترتيب بنقطتين فقط.