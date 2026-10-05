دورة طوكيو: ألكاراس يعوّض تأخره أمام مونار ويبلغ النهائي بأداء متقلّب

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، الاثنين، إلى نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب (500 نقطة) بعدما عوّض تأخره، ليهزم مواطنه الإسباني خاومي مونار 5-7 و6-3 و6-1 في نصف النهائي.

وسيواجه ألكاراس، المتوّج بلقب العام الماضي والفائز بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، في النهائي الفائز من مواجهة فالنتان فاشرو من موناكو الرابع عشر، والتشيكي ييري ليهيتشكا (19).

خاومي مونار (أ.ف.ب)

وبعد بداية متذبذبة أيضاً في مباراته الافتتاحية ضمن الدورة أمام الأميركي أليكس ميكلسن (35)، بدا ألكاراس، خلال الجزء الأكبر من المجموعتين الأولى والثانية أمام مونار، كأنه يفتقر إلى الطاقة المطلوبة.

ورغم ذلك، بدا الإسباني في طريقه لحسم المجموعة الأولى عندما أتيحت له فرصة الإرسال من أجل الفوز بها عند 5-4.

لكن مونار فرض نفسه بقوة وانتزع ثلاثة أشواط متتالية دون أن يخسر أي نقطة، ليتقدم في النتيجة، فيما أنهى ألكاراس المجموعة بصورة لا تشبه مستواه المعتاد، بعدما ارتكب خطأين مزدوجين متتاليين في الإرسال.

وفي مستهل المجموعة الثانية، أنهى المصنّف الأول عالمياً سابقاً سلسلة غير مسبوقة من خسارة 16 نقطة متتالية، ونجح في كسر إرسال مواطنه المصنف 49 عالمياً منذ الشوط الأول، قبل أن يخسر إرساله مباشرةً في الشوط التالي، لتتعادل النتيجة 1-1.

واستعاد ألكاراس كسر الإرسال في الشوط التالي، ثم حافظ بصعوبة على أفضليته حتى نهاية المجموعة، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

وبعد مغادرته الملعب عقب نهاية المجموعة الثانية، عاد الإسباني، البالغ من العمر 23 عاماً، بوجه مختلف تماماً. وبدأ في تسديد ضرباته القوية من مختلف أرجاء الملعب، ليهيمن على المجموعة الحاسمة ويقتنص بطاقة التأهل إلى النهائي.

ويخوض ألكاراس بذلك أول نهائي له منذ أبريل (نيسان) الماضي، حين خسر أمام غريمه اللدود الإيطالي يانيك سينر في دورة مونتي كارلو للألف نقطة، قبل أن يتعرض في الأسبوع التالي خلال دورة برشلونة لإصابة في معصمه الأيمن، شكَّلت بداية غيابه عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.