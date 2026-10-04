فابريغاس: سعيد بما أنجزته مع كومو... ودا كونيا أفضل لاعب دربتهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325968-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%B3-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%85%D8%A7-%D8%A3%D9%86%D8%AC%D8%B2%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%B9-%D9%83%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%AA%D9%87
فابريغاس: سعيد بما أنجزته مع كومو... ودا كونيا أفضل لاعب دربته
الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو الإيطالي (أ.ف.ب)
قال الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، إنه سعيد بتجربته مع فريقه الحالي الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.
وتولى فابريغاس تدريب كومو عام 2023 كمدرب مؤقت، ثم تم تعيينه بعقد دائم في صيف 2024، وقاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
وقال فابريغاس في تصريحات في إحدى الفعاليات في مدينة ترينت الإيطالية: «مشروع كومو بدأ معي بشكل غريب لأنني كان لديّ العديد من العروض، لكنني شعرت بأن تدريب كومو هو القرار الصحيح، في بعض الأحيان عليك أن تتبع إحساسك».
وأضاف: «من الطريف أنني كنت أزور كومو كثيراً في فترات إجازة، لكنني لم أسمع قط بوجود فريق كرة قدم هنا».
وأشاد فابريغاس بلاعب الفريق، الفرنسي لوكاس دا كونيا، واصفاً إياه بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربهم في مشواره مع الفريق، حيث كان من أوائل اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق حينما تولى فابريغاس المهمة، وبفضل أدائه شارك مع المنتخب الفرنسي للمرة الأولى.
وقال فابريغاس عن اللاعب الفرنسي: «دا كونيا لديه عقلية رائعة ورغبة في تحقيق كثير من الأشياء، أحب اللاعب الذي لديه موهبة محدودة، لكنه دائماً لديه طموح، ويرغب في أن يحظى بمسيرة رائعة، مقارنة بلاعبين آخرين اكتفوا بتحقيق مكاسب مالية».
قال روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، إن هناك قلقاً كبيراً قبل مواجهة تركيا، الاثنين، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
«الشرق الأوسط» (روما)
«دوري الأمم الأوروبية»: البرتغال أول المتأهلين لربع النهائي بثنائية في النرويجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325996-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
«دوري الأمم الأوروبية»: البرتغال أول المتأهلين لربع النهائي بثنائية في النرويج
فحرة برتغالية وحسرة نرويجية في بورتو (أ.ب)
باتت البرتغال أول المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي، بتجديدها فوزها على ضيفتها النرويج بنتيجة 2-1 الأحد في بورتو ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، محافظة على سجلها المثالي في النسخة الخامسة من البطولة التي تحمل لقبها.
واستهلت البرتغال مشوارها مع مدربها الجديد خورخي خيسوس بالفوز على ويلز 1-0، ثم أسقطت النرويج في معقلها وألحقت بها الهزيمة الأولى بين جماهيرها منذ 22 مارس (آذار) وديا ضد التشيك (1-2) بالفوز عليها الأحد الماضي 2-1.
ثم تغلب «سيليساو» أوروبا خارج الديار على الدنمارك 4-2 من دون نجمه المطلق كريستيانو رونالدو الذي غادر المعسكر نتيجة عدم مشاركته أمام النرويج في لقاء أوسلو، قبل أن يحقق الأحد فوزه الرابع، ما خوله حسم بطاقته إلى ربع النهائي للمرة الخامسة في خمس مشاركات منذ انطلاق البطولة القارية.
وحسمت البرتغال بطاقتها قبل جولتين على النهاية نتيجة فوز الدنمارك على مضيّفتها ويلز بهدف لراسموس هويلوند من ركلة جزاء (75)، رافعة رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني، مقابل ثلاث لكل من ويلز والنرويج.
وبخسارتها للمرة الثانية في غضون سبعة أيام أمام البرتغال، بقيت النرويج من دون فوز على الأخيرة منذ انتصارها الوحيد في 13 مواجهة في سبتمبر (أيلول) 2010 ضمن تصفيات كأس أوروبا 2012.
ومني هالاند ورفاقه الأحد بهزيمتم الثالثة في هذه المجموعة، بعدما سقطوا أيضا في الجولة الماضية خارج الديار أمام ويلز (1-2).
وإذا واصلت البرتغال مشوارها على هذا المنوال، تبدو مرشحة للاحتفاظ باللقب الذي أحرزته عام 2025 للمرة الثانية، بعد أولى عام 2019 في النسخة الافتتاحية، على حساب إسبانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.
على «ستاديو دراغاو» حيث حققوا انتصارهم العاشر تواليا في هذا المعقل، كان حاملو اللقب الطرف الأفضل حيث هددوا مرمى ضيوفهم في مناسبات عدة، إن كان عبر جواو كانسيلو أو غونزالو راموس والقائد برونو فرنانديز، لكن من دون توفيق.
ودفع رجال خيسوس الثمن إذ اهتزت شباكهم في الدقيقة 36 بهدف رائع سجله المدافع كريستوفر آيير بتسديدة قوية من خارج المنطقة إثر ركلة حرة.
لكن الرد البرتغالي جاء سريعا بهدف أكثر روعة للاعب الهلال كانسيلو من تسديدة صاروخية أطلقها بقدمه اليمنى من خارج المنطقة إثر رمية جانبية (38).
وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة، ثم تبادل الطرفان الفرص في الثاني لكن من دون الوصول إلى الشباك، وذلك حتى الدقيقة 79 حين حسم غونزالو راموس لاعب ميلان النقطة الـ12 بعد تمريرة طولية متقنة من فيتينيا إلى جواو فيليكس لاعب النصر الذي عكس الكرة إلى مهاجم ميلان الإيطالي، فسددها في الشباك.
وأكملت البرتغال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين نتيجة طرد فرانسيسكو كونسيساو بانذارين نتيجة اعتراضه على قرار الحكم (86).
برشلونة يكتسح ريال بسباعية في «كلاسيكو السيدات»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5325991-%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
فرحة لاعبات برشلونة بالتسجيل في مرمى الريال تكررت سبع مرات (إ.ب.أ)
حقق برشلونة فوزاً كاسحاً على غريمه ريال مدريد 7-0 الأحد في الدوري الإسباني للسيدات في كرة القدم، بينها رباعية لكلوديا بينا، ما سمح له بتوسيع الفارق في الصدارة إلى 5 نقاط.
على ملعب «كامب نو» وأمام أكثر من 40 ألف متفرج، حافظ برشلونة على بدايته المثالية للموسم بفوز سادس توالياً تحقق بعد لقاء تأجلت بدايته لمدة ساعتين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم كاتالونيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ومنحت بينا برشلونة، المتوج بلقب الدوري في المواسم السبعة الأخيرة، أفضلية مبكرة بعد أربع دقائق فقط بتسديدة متقنة إثر توغلها داخل المنطقة.
وفرض الفريق الكاتالوني سيطرته، مقابل صعوبة لريال في الحصول على الكرة، لكن نادي العاصمة نجح في الصمود حتى الدقيقة 28 عندما سجلت بينا هدفها الثاني، قبل أن تكمل ثلاثيتها بعد دقائق قليلة بتسديدة قوية استقرت في الزاوية العليا.
وبعدها مباشرة، أضافت النرويجية غراهام هانسن الهدف الرابع لبرشلونة بعدما تخلصت من إحدى المدافعات قبل أن تسدد في المرمى.
وعادت بينا لتسجل هدفها الرابع الشخصي بتسديدة قوية عند القائم القريب قبل نهاية الشوط الأول.
وجاء الهدف السادس مبكراً في الشوط الثاني لفريق بيري روميو عبر المهاجمة البولندية إيفا بايور.
وشاركت الفائزة بالكرة الذهبية ثلاث مرات أيتانا بونماتي في آخر 30 دقيقة، مع استمرارها في استعادة كامل جاهزيتها بعد تعرضها لكسر في الساق.
وأضافت لاعبة الوسط السويسرية سيدني شيرتنليب الهدف السابع بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة في أواخر المباراة، لتختتم مهرجان الأهداف.
ولم ينجح ريال مدريد في الفوز على برشلونة سوى مرة واحدة خلال 25 مواجهة بين الفريقين في مختلف المسابقات، علماً أن فريق السيدات تأسس عام 2020 بعد الاستحواذ على نادي تاكون.
«من دون جمهور» وأمام 6200 طفل… عقوبة كرواتيا تثير الجدل
مشجعون كرواتيون صغار يرفعون لافتة ساخرة من جماهير إنجلترا خلال المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة مع السماح لمن هم دون 14 عاماً ومرافقيهم بالحضور (أ.ف.ب)
كان من المفترض أن تكون مدرجات ملعب رييكا خالية خلال مواجهة كرواتيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، تنفيذاً لعقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على المنتخب الكرواتي بسبب سلوك عنصري وتمييزي لجماهيره، إلا أن المشهد كان مختلفاً، بعدما حضر نحو 6200 طفل إلى ملعب لا تتجاوز سعته نحو 8200 متفرج، لتقام مباراة «خلف أبواب مغلقة» أمام مدرجات شبه ممتلئة.
وأثارت هذه المفارقة جدلاً واسعاً في الصحافة الإنجليزية، التي أعادت طرح التساؤلات حول فعالية العقوبات التي يفرضها «يويفا» في قضايا العنصرية، وما إذا كانت الاستثناءات التي تسمح بها لوائحه تفقد عقوبة الحرمان الجماهيري جزءاً كبيراً من تأثيرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر إلزام كرواتيا بخوض مباراة واحدة على أرضها خلف أبواب مغلقة على خلفية السلوك العنصري والتمييزي لجماهيرها، لتطبق العقوبة أمام إنجلترا، غير أن اللوائح تتيح في مثل هذه الحالات حضور الأطفال حتى سن 14 عاماً من المدارس وأكاديميات كرة القدم، برفقة بالغين مسؤولين عنهم.
وكان متوقعاً في البداية حضور نحو 3000 طفل، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 6200، في وقت سُمح أيضاً لنحو 100 مشجع إنجليزي بالحضور بتذاكر مجانية استثنائية. وهكذا، وبينما كانت المباراة على الورق تقام خلف أبواب مغلقة، بدت في الواقع أقرب إلى مواجهة جماهيرية، مع امتلاء الجزء الأكبر من مقاعد الملعب وارتفاع الهتافات من المدرجات.
وتوقفت صحيفة «الغارديان» عند هذه المفارقة، معتبرة أن السماح بهذا العدد الكبير من الأطفال بالحضور يثير تساؤلات حول الرسالة التي يريد «يويفا» إيصالها في مواجهة العنصرية، خصوصاً أن العقوبة فُرضت أساساً على خلفية سلوك عنصري وتمييزي.
ولم يكن الاعتراض على وجود الأطفال في المدرجات في حد ذاته، بقدر ما تمحور حول فلسفة العقوبة والهدف منها. فإغلاق الملعب يفترض أن يشكل إجراءً رادعاً للاتحاد وجماهيره بعد تجاوزات خطيرة، لكن السماح بملء معظم مقاعده عبر الاستثناءات يجعل الفارق بين المباراة العادية وتلك التي تقام تحت عقوبة جماهيرية أقل وضوحاً.
ولا يشكل السماح للأطفال بالحضور سابقة في مسابقات الاتحاد الأوروبي، إذ تتيح اللوائح هذا الاستثناء في المباريات التي تقام خلف أبواب مغلقة، واستُخدم في مناسبات سابقة. إلا أن العدد الكبير الذي حضر مواجهة كرواتيا وإنجلترا أعاد هذه القاعدة إلى الواجهة، وفتح النقاش حول الحاجة إلى مراجعتها.
وتكمن المفارقة في أن كرواتيا نفذت رسمياً عقوبة اللعب من دون جمهور بسبب العنصرية، لكن أكثر من 6000 طفل كانوا في المدرجات. وبين النص القانوني وصورة الملعب، برز السؤال الذي طغى على النقاش في إنجلترا: ما قيمة عقوبة إغلاق المدرجات إذا كان من الممكن ملء معظمها تحت بند الاستثناء؟
القضية تتجاوز مباراة كرواتيا وإنجلترا، لتصل إلى سياسة «يويفا» في التعامل مع المخالفات العنصرية ومدى قدرة العقوبات الحالية على تحقيق غايتها الردعية؛ فالمشهد في رييكا لم يكشف خرقاً للقواعد بقدر ما كشف ثغرة داخل القواعد نفسها، بعدما تحولت مباراة مصنفة رسمياً «خلف أبواب مغلقة» إلى مواجهة أمام آلاف الحاضرين.