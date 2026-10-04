فابريغاس: سعيد بما أنجزته مع كومو... ودا كونيا أفضل لاعب دربته

قال الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، إنه سعيد بتجربته مع فريقه الحالي الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه هذا الموسم.

وتولى فابريغاس تدريب كومو عام 2023 كمدرب مؤقت، ثم تم تعيينه بعقد دائم في صيف 2024، وقاد الفريق لاحتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي الموسم الماضي ليتأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وقال فابريغاس في تصريحات في إحدى الفعاليات في مدينة ترينت الإيطالية: «مشروع كومو بدأ معي بشكل غريب لأنني كان لديّ العديد من العروض، لكنني شعرت بأن تدريب كومو هو القرار الصحيح، في بعض الأحيان عليك أن تتبع إحساسك».

وأضاف: «من الطريف أنني كنت أزور كومو كثيراً في فترات إجازة، لكنني لم أسمع قط بوجود فريق كرة قدم هنا».

وأشاد فابريغاس بلاعب الفريق، الفرنسي لوكاس دا كونيا، واصفاً إياه بأنه واحد من أفضل اللاعبين الذين دربهم في مشواره مع الفريق، حيث كان من أوائل اللاعبين الموجودين في صفوف الفريق حينما تولى فابريغاس المهمة، وبفضل أدائه شارك مع المنتخب الفرنسي للمرة الأولى.

وقال فابريغاس عن اللاعب الفرنسي: «دا كونيا لديه عقلية رائعة ورغبة في تحقيق كثير من الأشياء، أحب اللاعب الذي لديه موهبة محدودة، لكنه دائماً لديه طموح، ويرغب في أن يحظى بمسيرة رائعة، مقارنة بلاعبين آخرين اكتفوا بتحقيق مكاسب مالية».