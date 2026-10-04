عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:40 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

موهبة السباحة الصينية يو زيدي: «لستُ معجزة»

اختيرت أفضل رياضي في «أسياد 2026»

يو زيدي (أ.ف.ب)
يو زيدي (أ.ف.ب)
TT
TT

موهبة السباحة الصينية يو زيدي: «لستُ معجزة»

يو زيدي (أ.ف.ب)
يو زيدي (أ.ف.ب)

قالت السَّبَّاحة الصينية الواعدة، يو زيدي، البالغة من العمر 13 عاماً: «لستُ معجزة»، بعدما اختيرت أفضل رياضية في دورة الألعاب الآسيوية، الأحد، إثر 3 عروض حطَّمت خلالها الأرقام القياسية في اليابان.

وفازت التلميذة التي تبدو في طريقها لترك بصمة كبيرة في «أولمبياد لوس أنجليس 2028»، بسباقات 200 متر (فراشة)، و200 متر (متنوعة)، و400 متر (متنوعة)، محقِّقة أزمنة قياسية جديدة للدورة، ومؤكدة موهبتها الاستثنائية.

وكانت يو زيدي أصبحت بالفعل أصغر مُتوَّجة بميدالية في تاريخ بطولات العالم للسباحة بعدما أحرزت برونزية التتابع العام الماضي، وهي في الـ12 من عمرها، لكنها قالت رغم كل ذلك: «لا أعتقد أنني ما يصفه الناس بالمعجزة».

وعقب إنجازها الأخير المتمثل في نيل جائزة أفضل رياضية في دورة آيتشي-ناغويا، قالت: «سأواصل التدريب بجد، ودفع نفسي إلى الأمام، والعمل إلى جانب الرياضيِّين الشباب في أنحاء آسيا لإلهام مزيد من الشبان والشابات لحبِّ الرياضة وممارستها، خصوصاً السباحة».

واختير العدَّاء التايلاندي بونسون بوريبول، الفائز بثنائية سباقَي 100 متر و200 متر، أفضل رياضي في فئة الرجال.

وقال الشاب البالغ 20 عاماً: «أنا سعيد جداً ومشرَّف للغاية، من أجل عائلتي وبلدي ومجتمع ألعاب القوى الآسيوي».

وعندما سئل عمّا سيفعله بجائزة الـ25 ألف دولار، أجاب: «ستذهب الأموال إلى عائلتي وإلى تطوير نفسي لتحقيق أهدافي المستقبلية».

وباتت ألعاب لوس أنجليس ضمن أهدافه المقبلة بعدما حطَّم الرقمَين القياسيَّين لدورة الألعاب الآسيوية في سباقَي 100 متر و200 متر.

وقال: «هذه المرة شارك كثير من الرياضيِّين العالميِّين في هذا الحدث، لذلك فإن جائزة أفضل رياضي تمنحني ثقة كبيرة بأنني قادر على الصعود إلى منصة التتويج في لوس أنجليس».

مواضيع
رياضة أولمبياد اليابان

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

كلوب يجدد ثقته في أوربيغ ويصف منتخب اليونان بـ«الجيل الذهبي»

رياضة عالمية يورغن كلوب (د.ب.أ)

كلوب يجدد ثقته في أوربيغ ويصف منتخب اليونان بـ«الجيل الذهبي»

يعتزم يورغن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منح حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ فرصة جديدة لإثبات نفسه عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان.

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

«دورة طوكيو»: ألكاراس إلى نصف النهائي

تأهَّل الإسباني كارلوس ألكاراس، الثالث عالمياً، إلى نصف نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب (فئة 500 نقطة)، الأحد، بعدما استفاد من انسحاب الكندي دينيس شابوف.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة عالمية المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي - ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية (الشعار)
رياضة عالمية

المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي-ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية

قال المجلس الأولمبي الآسيوي، إن الارتفاع الذي بلغ نحو 20 في المائة بالإيرادات وأرقام المشاهدات القوية وسلسلة ​الأرقام القياسية العالمية، أدلة تثبت نجاح الدورة.

«الشرق الأوسط» (ناغويا (اليابان))
رياضة عالمية ​مارك ماركيز (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ماركيز يفوز بسباق اليابان للدراجات النارية ويقلص الفارق مع مارتن

فاز ​مارك ماركيز سائق فريق دوكاتي بسباق جائزة اليابان الكبرى للدراجات النارية للمرة الرابعة ليحقق الفوز في سباق ‌السرعة والسباق ‌الرئيسي ​على ‌حلبة ⁠موتيغي.

«الشرق الأوسط» (موتيغي )
رياضة عربية مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي (الشرق الأوسط)
رياضة عربية

الظاهري: منع لاعبي الإمارات من التصريحات «قراري»... والجماهير لن تؤثر علينا

أشاد مطر الظاهري، المشرف على المنتخب الإماراتي، بأداء لاعبي «الأبيض» وتجاوزهم عقبة المنتخب العُماني، مستبعداً أن يؤثر الحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

عبد الله الزهراني (جدة )
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يجدد ثقته في أوربيغ ويصف منتخب اليونان بـ«الجيل الذهبي»

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)
TT
TT

كلوب يجدد ثقته في أوربيغ ويصف منتخب اليونان بـ«الجيل الذهبي»

يورغن كلوب (د.ب.أ)
يورغن كلوب (د.ب.أ)

يعتزم يورغن كلوب المدير الفني لمنتخب ألمانيا، منح حارس مرمى بايرن ميونيخ يوناس أوربيغ فرصة جديدة لإثبات نفسه عندما تلتقي ألمانيا مع اليونان اليوم الأحد في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

وحافظ أوربيغ على نظافة شباكه خلال فوز ألمانيا 2 / صفر على صربيا يوم الخميس، ليحقق الفريق أول انتصار في عهد كلوب، بعد خسارته المفاجئة على أرضه أمام اليونان قبل أيام وقبلها التعادل بهدف لمثله مع هولندا.

واستخدم كلوب ثلاثة حراس مرمى مختلفين خلال فترة التوقف الدولي الحالية، لكنه أكد أن أوربيغ سيبدأ أساسياً في مواجهة اليونان بمدينة سالونيك.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن كلوب قوله خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال بشأن مركز حراسة المرمى: «في الوقت الحالي يبدو أننا لن نجري أي تغييرات في المباراة»، وأضاف: «صحيح أن اللاعبين الآخرين الموجودين معنا يشاركون بانتظام مع أنديتهم، بينما لا يشارك يوناس بانتظام، ولذلك سيحصل على فرصة اللعب. الجميع ترك انطباعاً رائعاً، ولن تكون هناك أي مشكلات في هذا المركز. قدموا جميعاً مستويات استثنائية في التدريبات، ولهذا من الجيد أن نتمكن من القيام بالأمر بهذه الطريقة».

وأوضح كلوب: «الأمر في الواقع ليس له علاقة بمركز الحارس الأول. عادة يحصل اللاعبون على فرصة المشاركة مع أنديتهم، لكن معنا يمكنهم الحصول على وقت اللعب مع المنتخب».

ومن المنتظر أيضاً أن يبدأ ألكسندر بافلوفيتش، زميل أوربيغ في بايرن ميونيخ، أساسياً أمام اليونان، بعدما شارك في المؤتمر الصحافي إلى جانب كلوب.

وقال كلوب مازحاً عن بافلوفيتش: «لقد أخبرته بالفعل أنه لن يستطيع هذه المرة أن يتحدث بطريقة تجعله خارج التشكيل الأساسي».

وتسعى ألمانيا إلى الثأر لخسارتها المفاجئة أمام اليونان في أوغسبورغ، في مباراة تألق خلالها كريستوس تزوليس وأزعج الدفاع الألماني كثيراً، لكنه سيغيب عن مواجهة الأحد بسبب الإصابة.

وقال كلوب عن غياب اللاعب: «الأمر لا يتعلق بمن سيلعب، وإنما بكيفية لعبهم. أتمنى أن يتعافى سريعاً وأن يتمكن من اللعب مجدداً خلال أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة».

وأشاد المدرب الألماني بالمنتخب اليوناني، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري الأمم.

وقال كلوب: «في رأيي، قد يكون هذا الجيل الذهبي لكرة القدم اليونانية. نريد الدفع بتشكيلة تملك فرصة للفوز بالمباراة، فرصة حقيقية وكبيرة. وسنرى عدد التغييرات التي نحتاج إليها. وبصراحة تامة، كل لاعب في المعسكر يستحق المشاركة».

وتحتل ألمانيا المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف اليونان المتصدرة ونقطة واحدة عن هولندا صاحبة المركز الثاني.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دورة طوكيو»: ألكاراس إلى نصف النهائي

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
TT
TT

«دورة طوكيو»: ألكاراس إلى نصف النهائي

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

تأهَّل الإسباني كارلوس ألكاراس، المُصنَّف الثالث عالمياً، إلى الدور نصف النهائي من دورة طوكيو لكرة المضرب (فئة 500 نقطة)، الأحد، بعدما استفاد من انسحاب الكندي دينيس شابوفالوف.

واضطر شابوفالوف إلى الانسحاب عقب الشوط الثالث من المجموعة الثانية بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ اليمنى خلال الشوط الأول من المجموعة ذاتها. وكانت النتيجة 7 - 6 (7 - 3) و2 - 1.

وسيلتقي ألكاراس، حامل اللقب، في نصف النهائي مواطنه خاومي مونار، المُصنَّف 64 عالمياً، والذي أنهى مشوار الفرنسي كيريان جاكيه، المُصنَّف 86 عالمياً، بعدما تغلب عليه 6 - 4 و6 - 2.

وحتى لحظة الانسحاب، كانت المباراة متكافئة، إذ بدا ألكاراس لفترة طويلة متأثراً بتنوع أسلوب لعب منافسه الذي تناوب بين الكرات الطويلة والقصيرة والضربات القوية أو الموجهة بعناية.

وبعدما اضطر ألكاراس، في مباراته السابقة أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي، إلى إنقاذ 4 فرص لحسم المجموعة الأولى، اضطر هذه المرة إلى إلغاء فرصة واحدة كانت لصالح منافسه عندما كان متأخراً 4 - 5.

وبعد ساعة و3 دقائق من اللعب، حسم الإسباني المجموعة الأولى 7 - 6 (7 - 3). لكن المواجهة انتهت سريعاً بعد إصابة اللاعب الكندي.

ويخوض ألكاراس في طوكيو ثالث دورة له منذ عودته من الإصابة.

وكان المُصنَّف الثالث عالمياً ابتعد عن الملاعب؛ بسبب إصابة في المعصم الأيمن بين أبريل (نيسان) ونهاية أغسطس (آب)، قبل أن يعود إلى المنافسات في دورة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الـ4 الكبرى، حيث خرج من الدور ربع النهائي.

مواضيع
تنس رياضة اليابان
الرياضة رياضة عالمية

المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي-ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية

المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي - ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية (الشعار)
المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي - ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية (الشعار)
TT
TT

المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي-ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية

المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي - ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية (الشعار)
المجلس الأولمبي الآسيوي: دورة آيتشي - ناغويا ناجحة رغم المشكلات اللوجستية (الشعار)

قال المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم (الأحد)، إن الارتفاع الذي بلغ نحو 20 في المائة في الإيرادات وأرقام المشاهدات القوية وسلسلة ​الأرقام القياسية العالمية، كلها أدلة تثبت نجاح دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا، رغم المشكلات اللوجستية التي عانت منها الدورة متعددة الألعاب الرياضية.

وارتفع عدد المشاركين إلى 17 ألفاً بعد موجة من المشارَكات المتأخرة، أي بزيادة نحو 2000 رياضي عن العدد المتوقع.

ونظراً لعدم وجود قرية للرياضيِّين، أقام المشاركون في مجموعة من الفنادق ووحدات ‌سكنية على طراز ‌الحاويات وسفينة سياحية.

واعتذر ساتوشي موراتي، ​الأمين ‌العام ⁠للجنة ​المنظمة، بعد ⁠أن تسببت هذه الزيادة غير المتوقعة في ضغوط على شبكات الإقامة والنقل، مما أثار شكاوى من الرياضيِّين ومسؤولي الفرق بشأن ضيق الغرف وصغر حجم الأسرَّة.

ومع ذلك، أشار حسين المسلم المدير العام للمجلس الأولمبي الآسيوي إلى الأرقام القياسية التي تمَّ تسجيلها خلال الألعاب، والتي بلغت 54 رقماً ⁠قياسياً عالمياً و11 رقماً قياسياً عالمياً ‌للناشئين و89 رقماً قياسياً قارياً، ‌دليلاً على التنظيم الفعال.

وقال المسؤول الكويتي، ​الذي يشغل أيضاً منصب ‌رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، للصحافيين في مؤتمر صحافي ‌عُقد في اليوم الأخير من الألعاب: «هذا الإنجاز لا يتحقق دون توفير أفضل بيئة ممكنة... لا يمكن للرياضيِّين تقديم أداء جيد إذا لم تتوفر لهم وسائل النقل. ولا يمكن للرياضيِّين تقديم أداء ‌جيد إذا لم يحصلوا على رعاية صحية جيدة. لا يمكن للرياضيِّين تقديم أداء جيد ⁠إذا ⁠لم يتناولوا الطعام. الأرقام تتحدث فهي دليل. نحن هنا لنقدم لكم هذا الدليل».

وأضاف أنه في وقت يجب أن تكون فيه الألعاب مستدامة وقابلة للتطبيق مالياً، فإن نموذج آيتشي-ناغويا يستحق الاقتداء به.

وأوضح: «يسعدنا أن نرى أنه لا يوجد عبء مالي كبير على عاتق اللجنة المنظمة، ولا توجد مشروعات عديمة الفائدة في ناغويا أو في أي مكان آخر».

وقال مسؤولو المجلس الأولمبي الآسيوي إن الزيادة في الإيرادات مقارنة بدورة هانغتشو قبل 3 أعوام، ​جاءت بشكل رئيسي بفضل ​النمو الرقمي وارتفاع معدلات المشاهدة، حيث جذبت مباريات الهوكي والكريكيت بين الهند وباكستان أعداداً كبيرة من مشاهدي التلفزيون.

مواضيع
رياضة أولمبياد اليابان