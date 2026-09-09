برينان يفرض سيطرته وفيسما ينتصر للمرة السابعة بسباق إسبانيا للدراجات

حول ماتيو برينان شوارع إشبيلية إلى مضمار آخر لفريق فيسما-ليس آبايك، اليوم الأربعاء، بعدما اندفع ليحقق انتصاره الخامس ​ضمن مراحل سباق إسبانيا للدراجات هذا العام، لتستمر سلسلة النجاحات اللافتة للفريق الهولندي.

وأثبت البريطاني البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يخوض مشاركته الأولى في السباق، أنه من الصعب اللحاق به مجدداً عندما اندفعت المجموعة الرئيسية نحو خط النهاية، ليتفوق على جوردي ميوس الذي حل ثانياً، بينما جاء ماجنوس كورت ‌في المركز ‌الثالث.

وفاز فريق فيسما الآن بسبع ​مراحل ‌في ⁠السباق، ​إذ أضيفت ⁠انتصارات برينان الخمسة إلى انتصاري فاوت فان آرت، ما يؤكد سيطرته على المراحل المستوية والمنحدرة في سباق إسبانيا.

وهاجم إنزو باليني وسينويه فرنانديز وفريدريك دفرسنس بعد فترة وجيزة من بداية المرحلة البالغ طولها 185 كيلومتراً، رغم أن دفرسنس تراجع سريعاً إلى الخلف. وواصل ⁠باليني وفرنانديز التقدم ليوسعا الفارق ليتجاوز خمس ‌دقائق عند منتصف الطريق ‌تقريباً.

وحافظ فريق فيسما، بقيادة ستيفن ​كرويسفايك، ولفترات طويلة، على الفارق ‌مع مجموعة الصدارة ضمن نطاق السيطرة، مع ‌مشاركة فريق كوفيديس أيضاً عبر متسابقه بريان كوكار.

وأدى تسارع قصير من جانب فريق رد بول-بورا-هانزجروهه إلى انقسام المجموعة خلال آخر 50 كيلومتراً، لكن المجموعة سرعان ما أعادت تنظيم صفوفها. وظل ‌باليني وفرنانديز محتفظين بفارق دقيقة واحدة و50 ثانية مع تبقي 25 كيلومتراً، قبل ⁠أن يفوز ⁠فرنانديز بسباق السرعة المتوسط في سان خوسيه دي لا رينكونادا.

ثم انطلق باليني بمفرده قبل 15 كيلومتراً من النهاية، لكن الفارق الذي صنعه تضاءل بسرعة ليتم اللحاق به خلال الكيلومترات الثلاثة الأخيرة.

وحاولت فرق الإمارات وإنيوس وأونو-إكس رسم ملامح الأمتار الأخيرة، لكن برينان ضبط توقيت اندفاعه بأفضل طريقة ليحسم انتصاراً رائعاً آخر.

وأنهى إنريك ماس متصدر الترتيب العام في أمان داخل المجموعة الرئيسية ليحتفظ بالقميص الأحمر للمرحلة التاسعة ​على التوالي، متقدماً على فيليكس ​جال بفارق دقيقتين وست ثوان، وعلى بريموش روجليتش بفارق دقيقتين و10 ثوان.