«طواف إسبانيا للدراجات»: ماس يفوز بالمرحلة التاسعة ويحتفظ بالقميص الأحمر

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد بلاعبه الإنجليزي جود بيلينغهام والذي ساهم في فوز فريقه على مالاغا في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القم.

وسجل بيلينغهام هدفا وساهم في آخر خلال الفوز 4 / صفر مساء الأحد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو في مؤتمر صحافي نقله الموقع الرسمي للنادي: «بيلينغهام لاعب صارم مع نفسه ومع زملائه، وهذا ما يُعجبني فيه. اتفقت معه على أنني لا أريد أن أرى جود يدافع وكأنه مدافع أيسر ثانٍ، وهو ما رأيته يفعله مراتٍ عديدة».

وأضاف: «أنا سعيد للغاية بأداء الجميع لأن كل فرد يُساهم. لكن صحيح أننا فقدنا بعضًا من حماسنا في آخر 20 دقيقة، ليس حماسًا، ولكن عندما تكون متقدمًا 3 / صفر، قد يميل الفريق إلى فقدان بعض التنظيم والاسترخاء قليلًا. فقدنا قليلًا من ذلك التنظيم الذي يسمح لنا بالضغط، والهجوم، واستعادة الكرات العالية دون التراجع إلى الخلف. هذا الأمر يُصبح تدريجيًا سمةً مميزةً لهذا الفريق، ولكن من الطبيعي أيضًا أننا لا نمتلك الطاقة أو العقلية اللازمة للقيام بذلك طوال 90 دقيقة. إنه أمر يحتاج إلى تطوير مع مرور الوقت».

وعما إذا كان بيلينغهام مرشحا لجائزة الكرة الذهبية بحسب رأيه قال مورينيو: «لقد قلتُ سابقًا أن هناك أكثر من مرشح في ريال مدريد. من الواضح أن هناك لاعبًا واحدًا صنع التاريخ للأبد، في رأيي. لا أرى أحدًا الآن، أو في كأس العالم القادمة، أو حتى بعد ثماني سنوات، قادرًا على تحطيم رقم قياسي كهذا. أعتقد أنه سيظل هو من يزيد عدد أهدافه، وهو رقم يبدو شبه مستحيل».

وتابع: «جود، كلاعب وسط، هو لاعب رائع. أنت تسير في اتجاه، وعليّ أن أسير في اتجاه آخر. هذا الاتجاه الآخر هو فريقي، لاعبيّ. اليوم، كامافينغا، اللاعب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، قدّم مباراة رائعة. أنا سعيد جدًا بردّة فعله. فيدي هو فيديريكو فالفيردي، وبرناردو هو برناردو. الكثير من اللاعبين الملتزمين. والآن لدينا مباراة صعبة للغاية في إشبيلية ضد ريال بيتيس. علينا أن نبذل قصارى جهدنا».