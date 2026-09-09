الدراج الألماني فلوريان ليبوفيتس يسجل عودة واعدة بعد 50 يوماً من تعرضه لحادث

عاد الدراج الألماني البارز فلوريان ليبوفيتس إلى المنافسات يوم الأربعاء بعد تعافيه من كسر في عظمة الترقوة، مقدماً أداءً واعداً في سباق «جيرو ديلا توسكانا» في إيطاليا.

ووصل ليبوفيتس إلى خط النهاية في مدينة بونتيديرا ضمن المجموعة الرئيسية (البيليتون) بعد قطع مسافة 189.4 كيلومتراً، لكنه برز أيضاً في المقدمة، وقام بدور محوري في قيادة السباق لصالح فريقه «ريد بول-بورا-هانسغروهي».

وفاز الإيطالي جوليو بيليزاري، زميله في الفريق، بالسباق الذي أقيم في بلاده، متفوقاً على الفرنسي جوردان جيجات والإيطالي الآخر كريستيان سكاروني. وكان ليبوفيتس قد غاب عن المنافسات لنحو شهرين إثر تعرضه للكسر خلال سباق فرنسا الدولي (تور دي فرانس)، حيث كان قد حل في المركز الثالث في العام الماضي.

ومن المقرر أن يشارك ليبوفيتس في ثلاثة سباقات أخرى في إيطاليا خلال الأيام المقبلة، وهي مشاركات ستحدد ما إذا كان بإمكانه أيضاً التنافس في بطولة العالم المقررة في مونتريال في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وربما يكون ليبوفيتس مرشحاً للمنافسة على الميداليات في سباقي ضد عقارب الساعة والطريق، لا سيما في ظل غياب النجم السلوفيني تادي بوغاتشار، الذي يغيب بدوره بسبب كسر في عظمة الترقوة تعرض له مؤخراً خلال سباق إسبانيا الدولي (فويلتا).