«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تبلغ نصف النهائي... وتلتقي سابالينكا مجدداً

بلغت جيسيكا بيغولا قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) للعام الثالث على التوالي، بعدما عوّضت تأخرها بمجموعة لتتغلب على إيما نافارو 3-6 و6-4 و6-3 في مواجهة أميركية خالصة اليوم (الأربعاء).

وستواجه المصنفة الثالثة بيغولا (32 عاماً) حاملة اللقب مرتين أرينا سابالينكا في إعادة لنهائي عام 2024، بعد أن حققت فوزها الخامس على التوالي على مواطنتها، بما في ذلك انتصارها في بطولة سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وبدأت المباراة، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الأميركية لقب «معركة المليارديرات» بسبب انحدارهما من عائلات ثرية، بعد أكثر من ساعة من الموعد المحدد، وذلك بعد فوز فرنسيس تيافو في مباراة ماراثونية على أليكس ميكلسن في مواجهة أميركية أخرى.

الانتصار الـ50 لبيغولا هذا الموسم (إ.ب.أ)

ولم يساعد هذا الانتظار أياً من اللاعبتين على إيجاد إيقاعهما، بل اتسمت المباراة بالأخطاء وقلة الفترات التي شهدت زخماً مستمراً.

وتفوقت المصنفة الـ26 في المجموعة الأولى المتقلبة، إذ واجهت كل منهما صعوبات للتأقلم. وتبادلتا كسر الإرسال في بداية المباراة، وارتكبت كل منهما خمسة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال، قبل أن ينجح كسر إرسال إضافي في منح نافارو التقدم بمجموعة واحدة.

إيما نافارو (إ.ب.أ)

واستمرت الأخطاء في المجموعة الثانية، لكن بيغولا أظهرت تحسناً طفيفاً سمح لها بإدراك التعادل، حيث أنهت تبادلاً طويلاً للضربات بضربة أمامية ناجحة، لتصبح النتيجة مجموعة لكل منهما.

وواصلت بيغولا هذا الزخم في المجموعة الحاسمة، وسيطرت على المباراة بفضل كسر إضافي لإرسال منافستها قبل أن تحسم الفوز.

وقالت بيغولا في الملعب: «كانت المباراة صعبة للغاية وبدنية جداً، ولم يكن إرسالي جيداً، وكنت أواجه الكثير من الصعوبات».

إيما حاولت لكن الخسارة كانت هي النهاية لها (رويترز)

وتابعت: «أنا بارعة في التخلص من الذكريات السلبية، فأنا أعلم أنه في كل مرة أدخل فيها الملعب، مهما كانت الظروف، عليّ أن أقول لنفسي السلبية أن تصمت وأن أكتفي بلعب التنس والمنافسة».

وكان هذا الفوز أيضاً الانتصار الـ50 لبيغولا هذا الموسم، لتصبح أول لاعبة في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات تصل إلى هذا الرقم في 2026.