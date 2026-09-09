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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تبلغ نصف النهائي... وتلتقي سابالينكا مجدداً

بيغولا وصفت المباراة بالصعبة (إ.ب.أ)
بيغولا وصفت المباراة بالصعبة (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: بيغولا تبلغ نصف النهائي... وتلتقي سابالينكا مجدداً

بيغولا وصفت المباراة بالصعبة (إ.ب.أ)
بيغولا وصفت المباراة بالصعبة (إ.ب.أ)

بلغت جيسيكا بيغولا قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس (فلاشينغ ميدوز) للعام الثالث على التوالي، بعدما عوّضت تأخرها بمجموعة لتتغلب على إيما نافارو 3-6 و6-4 و6-3 في مواجهة أميركية خالصة اليوم (الأربعاء).

وستواجه المصنفة الثالثة بيغولا (32 عاماً) حاملة اللقب مرتين أرينا سابالينكا في إعادة لنهائي عام 2024، بعد أن حققت فوزها الخامس على التوالي على مواطنتها، بما في ذلك انتصارها في بطولة سينسناتي المفتوحة الشهر الماضي.

وبدأت المباراة، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام الأميركية لقب «معركة المليارديرات» بسبب انحدارهما من عائلات ثرية، بعد أكثر من ساعة من الموعد المحدد، وذلك بعد فوز فرنسيس تيافو في مباراة ماراثونية على أليكس ميكلسن في مواجهة أميركية أخرى.

الانتصار الـ50 لبيغولا هذا الموسم (إ.ب.أ)

ولم يساعد هذا الانتظار أياً من اللاعبتين على إيجاد إيقاعهما، بل اتسمت المباراة بالأخطاء وقلة الفترات التي شهدت زخماً مستمراً.

وتفوقت المصنفة الـ26 في المجموعة الأولى المتقلبة، إذ واجهت كل منهما صعوبات للتأقلم. وتبادلتا كسر الإرسال في بداية المباراة، وارتكبت كل منهما خمسة أخطاء مزدوجة في ضربة الإرسال، قبل أن ينجح كسر إرسال إضافي في منح نافارو التقدم بمجموعة واحدة.

إيما نافارو (إ.ب.أ)

واستمرت الأخطاء في المجموعة الثانية، لكن بيغولا أظهرت تحسناً طفيفاً سمح لها بإدراك التعادل، حيث أنهت تبادلاً طويلاً للضربات بضربة أمامية ناجحة، لتصبح النتيجة مجموعة لكل منهما.

وواصلت بيغولا هذا الزخم في المجموعة الحاسمة، وسيطرت على المباراة بفضل كسر إضافي لإرسال منافستها قبل أن تحسم الفوز.

وقالت بيغولا في الملعب: «كانت المباراة صعبة للغاية وبدنية جداً، ولم يكن إرسالي جيداً، وكنت أواجه الكثير من الصعوبات».

إيما حاولت لكن الخسارة كانت هي النهاية لها (رويترز)

وتابعت: «أنا بارعة في التخلص من الذكريات السلبية، فأنا أعلم أنه في كل مرة أدخل فيها الملعب، مهما كانت الظروف، عليّ أن أقول لنفسي السلبية أن تصمت وأن أكتفي بلعب التنس والمنافسة».

وكان هذا الفوز أيضاً الانتصار الـ50 لبيغولا هذا الموسم، لتصبح أول لاعبة في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات تصل إلى هذا الرقم في 2026.

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الرياضة رياضة عالمية

كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
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كيفو يدافع عن حارس إنتر بعد تسببه في الخسارة أمام الريال

جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)
جوسيب مارتينيز تسبب في خسارة فريقه (أ.ب)

دافع كريستيان كيفو، مدرب إنتر ميلان عن الإسباني جوسيب مارتينيز، حارس مرمى الفريق، بعد تسببه في خسارة بطل الدوري الإيطالي أمام مضيفه ريال مدريد بنتيجة 1 - 2 في انطلاقة مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وتباطأ مارتينيز في تمرير الكرة، وحاول مراوغة فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، الذي استغل تردد الحارس الإسباني ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وقال كيفو في تصريحات نقلتها «أسوشييتد برس» عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو: «أعجبني رد فعل حارس مرمانا».

أضاف المدرب الروماني: «العودة مجدداً لأجواء المباراة بعد ارتكاب خطأ مؤثر لا يبقى أمراً سهلاً، وأعتقد أنه (مارتينيز) قدم أداءً رائعاً».

وتابع: «علينا مواصلة الأداء بالطريقة نفسها، وضرورة الحفاظ على عقليتنا وشخصيتنا وروحنا القتالية، والتعامل مع الصعوبات».

كريستيان كيفو (إ.ب.أ)

وشارك مارتينيز 28 عاماً في مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا في 2021.

وأنهى الريال الشوط الأول متقدماً بهدفي كيليان مبابي وفيدريكو فالفيردي في الدقيقتين 14 و23 بعد أخطاء فادحة من قلب الدفاع يان بيسيك وزميله جوسيب مارتينيز.

وقلص كارلوس أوجستو الفارق للإنتر بهدف وحيد في الشوط الثاني بالدقيقة 77 من المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، وشهدت تألق كورتوا بتصديه لكثير من الفرص الخطيرة.

وأضاف الفريق المدريدي أول ثلاث نقاط لرصيده، ليصالح جماهيره بعد أيام قليلة من خسارته الأولى هذا الموسم أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، تلقى إنتر ميلان خسارته الأولى هذا الموسم بعد ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري.

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الرياضة رياضة عالمية

إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
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إيقاف تيديسكو مدرب «بولونيا» مباراتين لسوء السلوك

دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)
دومينيكو تيديسكو (إ.ب.أ)

قررت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيري إيه» إيقاف دومينيكو تيديسكو، مدرب «بولونيا»، مباراتين، لسوء السلوك، وذلك بعد أسابيع من تولّيه مسؤولية الفريق.

وتلقّى تيديسكو (40 عاماً) بطاقة حمراء في الوقت بدل الضائع من مباراة فريقه و«ساسولو»، التي انتهت بالتعادل 2-2، مساء الأحد.

ووجّه المدرب الألماني إهانة لفظية لحَكَم اللقاء في الدقائق الأخيرة، ويتردد أنه واصل تجاوزاته داخل غرفة تبديل الملابس.

كما أعلنت الرابطة إيقاف جوي سابوتو، رئيس نادي بولونيا، عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

وخابت آمال تيديسكو في انطلاقته مع «بولونيا»، حيث حصد الفريق نقطة واحدة فقط بعد مرور 3 جولات من «الدوري الإيطالي».

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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)
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كورتوا يغيب عن بلجيكا في «دوري الأمم الأوروبية»

كورتوا (رويترز)
كورتوا (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الأربعاء، أن حارس المرمى تيبو كورتوا سيغيب عن تشكيلة المنتخب الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، لكنه لم يعتزل دولياً.

وقال الحارس (34 عاماً) بعد «كأس العالم»، إنه قد يعتزل دولياً أو يرتاح هذا الموسم، ليغيب عن «دوري الأمم» الذي تُشارك فيه بلجيكا ضمن مجموعة تضم فرنسا وإيطاليا وتركيا وتخوض 6 مباريات على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأكد، للصحافيين، بعد فوز ريال مدريد 2-1 على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، أن مدرب بلجيكا الجديد مارك فان بوميل يتفهم قراره.

وقال، لصحيفة هيت لاستي نيوز البلجيكية اليومية: «سأظل متاحاً للمشاركة مع المنتخب الوطني في تصفيات بطولة أوروبا، وأدرك أنني سأضطر للمنافسة على مكاني تماماً مثل حراس المرمى الآخرين. من الناحية البدنية، لا أعرف ما إذا كان بإمكاني الحفاظ على جدول مشاركاتي نفسه لمدة 4 سنوات أخرى».

ومن المقرر أن تُقام التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) من العام المقبل.

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