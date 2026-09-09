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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يفقد لقبه بعد خسارة مريرة أمام شيلتون في ربع النهائي

سيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى (أ.ب)
سيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى (أ.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يفقد لقبه بعد خسارة مريرة أمام شيلتون في ربع النهائي

سيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى (أ.ب)
سيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى (أ.ب)

​فقد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، لقبه في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، بخسارته في ربع النهائي أمام الأميركي بن شيلتون الثامن: 7-6 (7-5) و1-6 و3-6 و6-1 و6-7 (7-10)، في لقاء انتهى بعد الساعة الثالثة والنصف من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في نيويورك.

كانت مواجهة الثلاثاء الأكثر امتداداً لساعات الصباح في تاريخ البطولة الأميركية (أ.ف.ب)

وبعد لقاء استغرق 4 ساعات و28 دقيقة، وضع شيلتون حداً لمسلسل انتصارات ألكاراس في البطولات الأربع الكبرى عند 18 مباراة متتالية، منهياً عودة الإسباني إلى الملاعب للمرة الأولى بعد غياب أكثر من 4 أشهر بسبب الإصابة.

بن شيلتون يلتقي في اختباره التالي مواطنه فرنسيس تيافو (إ.ب.أ)

وسيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد أولى عام 2023 حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على أن يلتقي في اختباره التالي مواطنه فرنسيس تيافو الحادي عشر، الذي قلب الثلاثاء تأخره بمجموعتين إلى انتصار مثير على مواطنه الآخر أليكس ميكلسن: 5-7 و3-6 و7-5 و6-3 و7-6 (7-10)، بعدما كان متأخراً أيضاً 0-3 في المجموعة الخامسة.

ألكاراس يودع البطولة (إ.ب.أ)

وكانت مواجهة الثلاثاء التي باتت الأكثر امتداداً لساعات الصباح في تاريخ البطولة الأميركية، الرابعة بين اللاعبين البالغين 23 عاماً، وقد حقق شيلتون فوزه الأول على الإسباني الفائز باللقب أيضاً عام 2022 في تتويجه الكبير الأول من أصل 7 حتى الآن، بعدما خسر سابقاً في الدور الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة عام 2023، ودور المجموعات لكأس «لايفر» عام 2024، وثمن نهائي «رولان غاروس» عام 2025.

هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها ألكاراس في بلوغ نصف النهائي بالبطولات الكبرى (أ.ف.ب)

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها ألكاراس في بلوغ نصف النهائي على أقل تقدير في البطولات الأربع الكبرى، منذ «أستراليا المفتوحة» بداية العام الماضي، حين خرج من ربع النهائي أيضاً، قبل أن يتوج بطلاً لـ«رولان غاروس» و«فلاشينغ ميدوز» ثم «أستراليا المفتوحة» 2026، إضافة لنهائي «ويمبلدون» 2025.

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«كأس الرابطة الإنجليزية»: نيوكاسل يتأهل بصعوبة...وانتصارات لبورنموث وكريستال وساندرلاند

فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)
فرحة لاعبي نيوكاسل بالفوز على ميلوال (رويترز)

تأهل نيوكاسل يونايتد للدور الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ميلوول بنتيجة 1 / صفر، مساء الثلاثاء.

وأحرز جوزيف ويلوك الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة 81، لينتزع الضيوف بطاقة التأهل.

وفي المقابل، تأهل بورنموث بسهولة بالفوز 4 / صفر على ضيفه لينكولن سيتي.

أحرز ريان كريستي «هاتريك» في الدقائق 7 و69 و88، وأضاف اللاعب الشاب رايان الهدف الرابع في الدقيقة 94.

سندرلاند أقصى هال سيتي من كأس الرابطة (رويترز)

وفي نفس التوقيت، فاز كريستال بالاس على ميدلسبره بنتيجة 3 / صفر.

وأحرز يورغن ستراند لارسن الهدفين الأول والثاني بالدقيقتين 37 و53، وأضاف دايتشي كامادا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وتأهل سندرلاند بفوز صعب على ضيفه هال سيتي بهدف وحيد سجله شمس الدين طالبي في الدقيقة 71، بينما فاز برادفورد على مضيفه ليتون أورينت بنتيجة 3 / 1 في مواجهة بعيدة عن الأضواء.

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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: جيراسي «يحرز ثلاثة أهداف» ويقود دورتموند لفوز مثير على فياريال

المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)
المهاجم الغيني سيرهو جيراسي يحتفل بثنائيته في مرمى فياريال (أ.ب)

هز المهاجم الغيني سيرهو جيراسي الشباك ثلاث مرات في فوز مثير لفريقه بوروسيا دورتموند الألماني على فياريال الإسباني بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

بعد شوط أول سلبي، تقدم دورتموند بهدف عكسي سجله ريناتو فيغا لاعب فياريال بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيغنال إيدونا بارك، معقل الفريق الألماني.

وأدرك الضيوف التعادل بهدف سانتياغو مورينو في الدقيقة 66.

لكن جيراسي أعاد تفوق دورتموند بهدف في الدقيقة 80، وأضاف هدفا ثانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 85، ليتقدم الألمان بنتيجة 3 / 1.

لكن فياريال قلص الفارق بهدف ذاتي سجله جيراسي نفسه بالخطأ في مرمى دورتموند بالدقيقة 93، لينتهي اللقاء بفوز مثير لأصحاب الأرض.

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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
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«أبطال أوروبا»: ريال بيتيس يقلب الطاولة على ليل

مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)
مارك بارترا نجم بيتيس يسجل برأسه في مرمى ليل (أ.ف.ب)

حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزا مثيرا خارج ملعبه أمام مضيّفه ليل الفرنسي، في أولى جولات دور المجموعة من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل الياباني أياسي أويدا هدف تقدم ليل في الدقيقة 12، ثم تعادل مارك بارترا لبيتيس في الدقيقة 33، وبعد 3 دقائق فقط، عادل ليل للتقدم بهدف لاعبه البرازيلي أليكساندرو ريبيرو.

وفي الدقيقة 49 واصل بارترا تألقه ليسجل هدف التعادل لريال بيتس مرة أخرى، قبل أن يضيف الأيرلندي تروي باروت هدفا ثالثا للضيوف في الدقيقة 53.

وكانت المباراة قد شهدت طرد إيثيان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم الريال كيليان، من صفوف ليل في الدقيقة 56.

وحصد بيتيس أول 3 نقاط في مشواره بدوري الأبطال، ليواصل الفريق صحوته في الفترة الأخيرة، بعدما كان قد تغلب على ريال مدريد مؤخرا 1 / صفر على مستوى الدوري الإسباني.

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