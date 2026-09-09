«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يفقد لقبه بعد خسارة مريرة أمام شيلتون في ربع النهائي

​فقد الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثالثاً عالمياً، لقبه في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، بخسارته في ربع النهائي أمام الأميركي بن شيلتون الثامن: 7-6 (7-5) و1-6 و3-6 و6-1 و6-7 (7-10)، في لقاء انتهى بعد الساعة الثالثة والنصف من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في نيويورك.

كانت مواجهة الثلاثاء الأكثر امتداداً لساعات الصباح في تاريخ البطولة الأميركية (أ.ف.ب)

وبعد لقاء استغرق 4 ساعات و28 دقيقة، وضع شيلتون حداً لمسلسل انتصارات ألكاراس في البطولات الأربع الكبرى عند 18 مباراة متتالية، منهياً عودة الإسباني إلى الملاعب للمرة الأولى بعد غياب أكثر من 4 أشهر بسبب الإصابة.

بن شيلتون يلتقي في اختباره التالي مواطنه فرنسيس تيافو (إ.ب.أ)

وسيخوض ابن الـ23 عاماً نصف النهائي للمرة الثانية في آخر البطولات الأربع الكبرى، بعد أولى عام 2023 حين انتهى مشواره على يد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على أن يلتقي في اختباره التالي مواطنه فرنسيس تيافو الحادي عشر، الذي قلب الثلاثاء تأخره بمجموعتين إلى انتصار مثير على مواطنه الآخر أليكس ميكلسن: 5-7 و3-6 و7-5 و6-3 و7-6 (7-10)، بعدما كان متأخراً أيضاً 0-3 في المجموعة الخامسة.

ألكاراس يودع البطولة (إ.ب.أ)

وكانت مواجهة الثلاثاء التي باتت الأكثر امتداداً لساعات الصباح في تاريخ البطولة الأميركية، الرابعة بين اللاعبين البالغين 23 عاماً، وقد حقق شيلتون فوزه الأول على الإسباني الفائز باللقب أيضاً عام 2022 في تتويجه الكبير الأول من أصل 7 حتى الآن، بعدما خسر سابقاً في الدور الثاني لدورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة عام 2023، ودور المجموعات لكأس «لايفر» عام 2024، وثمن نهائي «رولان غاروس» عام 2025.

هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها ألكاراس في بلوغ نصف النهائي بالبطولات الكبرى (أ.ف.ب)

وهذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها ألكاراس في بلوغ نصف النهائي على أقل تقدير في البطولات الأربع الكبرى، منذ «أستراليا المفتوحة» بداية العام الماضي، حين خرج من ربع النهائي أيضاً، قبل أن يتوج بطلاً لـ«رولان غاروس» و«فلاشينغ ميدوز» ثم «أستراليا المفتوحة» 2026، إضافة لنهائي «ويمبلدون» 2025.