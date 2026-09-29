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الرياضة رياضة عالمية

إقالة المدرب الأرجنتيني لكوستاريكا باتيستا بعد 6 أشهر

فرناندو (بوتشا) باتيستا (أ.ف.ب)
فرناندو (بوتشا) باتيستا (أ.ف.ب)
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إقالة المدرب الأرجنتيني لكوستاريكا باتيستا بعد 6 أشهر

فرناندو (بوتشا) باتيستا (أ.ف.ب)
فرناندو (بوتشا) باتيستا (أ.ف.ب)

أعلن الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم الاثنين، إقالة المدرب الأرجنتيني لمنتخب بلاده فرناندو (بوتشا) باتيستا بعد البداية الكارثية في مسابقة دوري أمم «الكونكاكاف».

وأقيل باتيستا مع جهازه الفني بعد 6 أشهر فقط من توليه المنصب إثر الخسارتين أمام كوراساو وهايتي في أول جولتين من البطولة، وسيخلفه مؤقتاً الدولي السابق برايان رويس.

وكانت كوستاريكا بلغت الدور ربع النهائي لكأس العالم 2014، بعدما تأهلت من مجموعة ضمت إيطاليا وإنجلترا وأوروغواي، لكنها شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة.

وفشل منتخب الدولة الواقعة بأميركا الوسطى في تجاوز دور المجموعات في النسختين التاليتين من كأس العالم، كما أخفق في التأهل إلى كأس العالم 2026.

وخسرت كوستاريكا على أرضها أمام كوراساو 3 - 4 الخميس الماضي رغم تقدمها 3 - 0 في نهاية الشوط الأول، وبعد 3 أيام، خسرت أمام هايتي 0 - 2.

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«آسياد 2026»: كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في الملعب الخطأ

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«آسياد 2026»: كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في الملعب الخطأ

وقعت كوريا الجنوبية ضحية خطأ آخر في النقل خلال دورة الألعاب الآسيوية باليابان بعدما توجهت الحافلة التي كانت تقل منتخبها لكرة الطائرة للرجال إلى الملعب الخطأ.

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اعتذر منظمو دورة الألعاب الآسيوية ​في آيتشي-ناغويا، يوم الثلاثاء، عن خطأ في ترتيبات الانتقال أدى إلى وصول منتخب باكستان للكرة الطائرة إلى الملعب الخطأ.

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واصلت الأمطار تعطيل دورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناغويا اليوم ​الثلاثاء، حيث تأهلت سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي منافسات الكريكيت للرجال بعد إلغاء مباراتيهما.

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«آسياد 2026»: كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في الملعب الخطأ

المنتخب الكوري لكرة الطائرة (رويترز)
المنتخب الكوري لكرة الطائرة (رويترز)
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«آسياد 2026»: كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في الملعب الخطأ

المنتخب الكوري لكرة الطائرة (رويترز)
المنتخب الكوري لكرة الطائرة (رويترز)

وقعت كوريا الجنوبية ضحية خطأ آخر في النقل خلال دورة الألعاب الآسيوية باليابان، بعدما توجهت الحافلة التي كانت تقل منتخبها لكرة الطائرة للرجال إلى ملعب يبعد ساعة كاملة، عن الوجهة التي كان يُفترض أن يصل إليها.

وتعرضت الألعاب في آيتشي-ناغويا لسلسلة من المشاكل التنظيمية؛ أبرزها ما يتعلق بأماكن الإقامة والنقل لأكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول. واضطر لاعبو كرة الطائرة الكوريون الجنوبيون إلى إلغاء تدريبهم صباح الاثنين، قبل مباراة المجموعة أمام تايوان لاحقاً في اليوم نفسه، عقب هذه المشكلة اللوجستية الأخيرة.

وقال مسؤول من الاتحاد الكوري لكرة الطائرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء: «نقلت حافلة مكوكية وفّرها المنظمون فريقنا صباح أمس إلى أوكازاكي بدل ملعب تدريبه في إينوياما». وأضاف: «مع ضياع وقت طويل جداً للعودة، أُلغي التدريب». وتابع المسؤول: «تقدمنا بشكوى رسمية إلى المنظمين عبر اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية».

وواصل منتخب كرة الطائرة مشواره ليتغلب على تايوان 3 - 1. واضطر منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال إلى تفويت تدريبه، قبل نهائيه أمام اليابان الأسبوع الماضي بعدما لم تصل حافلته أصلاً. ولم تؤثر هذه الزلة على نتائجهم؛ إذ واصلوا مشوارهم وأحرزوا اللقب.

وفي الاثنين أيضاً، نُقل منتخب باكستان لكرة الطائرة للرجال بالخطأ إلى الملعب غير الصحيح لمباراته أمام أوزبكستان، ما أدى إلى تأجيل المباراة 45 دقيقة. وقال قائد باكستان مراد جيهان من داخل الحافلة في مقطع فيديو على «إنستغرام»: «هذا سوء إدارة آخر من اليابان في دورة الألعاب الآسيوية الجارية».

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم اللجنة المنظمة أيومي ساكاموتو، إن فريقي باكستان وكوريا الجنوبية غادرا من مكان الإقامة نفسه، وإنه وقع «خطأ في مطابقة الفرق بالمركبات». وأضافت: «ركب كل فريق حافلة متجهة إلى الوجهة الخطأ. نعتذر بصدق لكلا الفريقين عن هذا الإزعاج». وأوضحت: «تسببنا في إزعاج كبير، واللجنة المنظمة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد». وتابعت: «الأمر أساسي، لكننا سنحرص مجدداً على التحقق بشكل صحيح من الفرق الصاعدة إلى الحافلات ووجهات الوصول».

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منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية

منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية (رويترز)
منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية (رويترز)
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منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية

منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية (رويترز)
منظمو «آسياد» يعتذرون بعد ارتباك في انتقالات باكستان وكوريا الجنوبية (رويترز)

اعتذر منظمو دورة الألعاب الآسيوية ​في آيتشي-ناغويا، يوم الثلاثاء، عن خطأ في ترتيبات الانتقال أدى إلى وصول منتخب باكستان للكرة الطائرة إلى الملعب الخطأ قبل مباراته ضد أوزبكستان، مما استلزم تأجيلها في نهاية المطاف لإنقاذ الموقف.

ونشر مراد ‌جيهان قائد ‌باكستان مقطع فيديو ​على ‌«إنستغرام» ⁠ليشارك ما ​قال إنه «خطأ ⁠إداري آخر»، بعد وصول الفريق إلى الملعب الخاطئ لخوض مباراته ضمن المجموعة الأولى.

وقال متحدث باسم الألعاب إن منتخب كوريا الجنوبية للرجال فاتته أيضاً حصة تدريبية بعد ⁠وصوله إلى مكان خاطئ. وأضاف للصحافيين ‌اليوم: «صعد الفريقان ‌إلى حافلات متجهة إلى وجهات ​خاطئة. نود ‌التقدم بخالص اعتذارنا إلى الفريقين عن ‌الإزعاج الذي تسبب فيه هذا الأمر».

وتابع: «كان من المقرر أن يتوجه فريق باكستان إلى أوكازاكي لخوض مباراته، لكن حافلته اتجهت ‌نحو إينوياما، حيث يقع ملعب التدريب. تم تصحيح المسار لاحقاً، وعند ⁠وصولهم ⁠إلى أوكازاكي، أُقيمت المباراة بعد تأخير موعد انطلاقها».

وأكمل: «رغم أن تأخير موعد البداية كان بلا شك مصدر إزعاج كبيراً للفريق، فإننا تمكنا من خلال تعديل جدول المنافسات من ضمان سير المباراة بشكل سليم».

وتجاهلت باكستان هذا الاضطراب لتحقق فوزها الثاني على التوالي بنتيجة 3-صفر. واعتذر المنظمون ​في وقت ​سابق عن مشكلات تتعلق بالنقل واللوجستيات التي عانت منها الألعاب.

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الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد

الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد (المنتخب السريلانكي للكريكيت)
الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد (المنتخب السريلانكي للكريكيت)
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الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد

الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد (المنتخب السريلانكي للكريكيت)
الأمطار تقود سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي الكريكيت في آسياد (المنتخب السريلانكي للكريكيت)

واصلت الأمطار تعطيل دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي - ناغويا اليوم ​الثلاثاء، حيث تأهلت سريلانكا وبنغلاديش إلى قبل نهائي منافسات الكريكيت للرجال بعد إلغاء مباراتيهما في دور الثمانية دون رمي أي كرة. وكان من المقرر أن تلعب سريلانكا ضد نيبال، وبنغلاديش أمام ماليزيا. لكن توقف المباريات ‌لليوم الثاني ‌على التوالي في ​منتزه كوروجي ‌الرياضي، ⁠الواقع ​في الضواحي ⁠الجنوبية لناغويا، أدى إلى تأهل الفرق الأعلى تصنيفاً تلقائياً إلى قبل النهائي. ولم يستطع جاراد شيرر، المدير الرياضي للألعاب، إخفاء خيبة أمله بعد أن أمضى المنظمون عاماً كاملاً في تحويل ⁠ملعب بيسبول إلى ملعب للكريكيت، ‌ليشهدوا في النهاية ‌عدداً قليلاً من المباريات. وقال: «الكريكيت ​مثل البيسبول، ‌لا يمكن لعبه تحت المطر، قضيت عاماً ‌من حياتي في هذا المشروع، وها هو المطر ينهمر». وستواجه سريلانكا الآن حاملة اللقب الهند، بينما ستلعب بنغلاديش ضد باكستان ‌في قبل النهائي يوم الخميس. ورغم إلغاء المباريات، ظل شيرر متفائلاً بأن ⁠الطقس ⁠سيتحسن في الوقت المناسب لاستضافة مباريات الكريكيت رفيعة المستوى. وأضاف: «بحلول صباح الغد سيتضافر الجميع لتجفيف المناطق غير المغطاة. لدينا بعض المناشف الماصة، ومساحات مطاطية، ومكانس قديمة كبيرة، وإسفنجات». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون الجو مشمساً ودرجة الحرارة 32 درجة مئوية، لذا إذا حالفنا الحظ فسنمتص أكبر ​قدر ممكن من ​المياه في الصباح، وستقوم الشمس بعملها في فترة ما بعد الظهر».

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