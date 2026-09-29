«آسياد 2026»: كوريا الجنوبية آخر ضحايا الحافلات في الملعب الخطأ

وقعت كوريا الجنوبية ضحية خطأ آخر في النقل خلال دورة الألعاب الآسيوية باليابان، بعدما توجهت الحافلة التي كانت تقل منتخبها لكرة الطائرة للرجال إلى ملعب يبعد ساعة كاملة، عن الوجهة التي كان يُفترض أن يصل إليها.

وتعرضت الألعاب في آيتشي-ناغويا لسلسلة من المشاكل التنظيمية؛ أبرزها ما يتعلق بأماكن الإقامة والنقل لأكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول. واضطر لاعبو كرة الطائرة الكوريون الجنوبيون إلى إلغاء تدريبهم صباح الاثنين، قبل مباراة المجموعة أمام تايوان لاحقاً في اليوم نفسه، عقب هذه المشكلة اللوجستية الأخيرة.

وقال مسؤول من الاتحاد الكوري لكرة الطائرة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الثلاثاء: «نقلت حافلة مكوكية وفّرها المنظمون فريقنا صباح أمس إلى أوكازاكي بدل ملعب تدريبه في إينوياما». وأضاف: «مع ضياع وقت طويل جداً للعودة، أُلغي التدريب». وتابع المسؤول: «تقدمنا بشكوى رسمية إلى المنظمين عبر اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية».

وواصل منتخب كرة الطائرة مشواره ليتغلب على تايوان 3 - 1. واضطر منتخب كوريا الجنوبية لكرة السلة للرجال إلى تفويت تدريبه، قبل نهائيه أمام اليابان الأسبوع الماضي بعدما لم تصل حافلته أصلاً. ولم تؤثر هذه الزلة على نتائجهم؛ إذ واصلوا مشوارهم وأحرزوا اللقب.

وفي الاثنين أيضاً، نُقل منتخب باكستان لكرة الطائرة للرجال بالخطأ إلى الملعب غير الصحيح لمباراته أمام أوزبكستان، ما أدى إلى تأجيل المباراة 45 دقيقة. وقال قائد باكستان مراد جيهان من داخل الحافلة في مقطع فيديو على «إنستغرام»: «هذا سوء إدارة آخر من اليابان في دورة الألعاب الآسيوية الجارية».

ومن جهتها، قالت متحدثة باسم اللجنة المنظمة أيومي ساكاموتو، إن فريقي باكستان وكوريا الجنوبية غادرا من مكان الإقامة نفسه، وإنه وقع «خطأ في مطابقة الفرق بالمركبات». وأضافت: «ركب كل فريق حافلة متجهة إلى الوجهة الخطأ. نعتذر بصدق لكلا الفريقين عن هذا الإزعاج». وأوضحت: «تسببنا في إزعاج كبير، واللجنة المنظمة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد». وتابعت: «الأمر أساسي، لكننا سنحرص مجدداً على التحقق بشكل صحيح من الفرق الصاعدة إلى الحافلات ووجهات الوصول».